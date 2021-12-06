Red Bull M.E.O. Sezon 4'te Neler Oluyor?

Bir Oyun Daha
Red Bull M.E.O. Sezon 4'te Türkiye elemeleri heyecanı 1 Aralık itibariyle başladı. Etkinlikte PUBG Mobile ve Wild Rift oyunlarında kendine güvenen oyuncular karşı karşıya gelirken, her iki oyun için sekizer eleme düzenleniyor.
Oyuncuların etkinlik sayfasından bireysel ya da takım olarak başvurabildiği Red Bull M.E.O. Sezon 4 eleme aşamalarında zafere ulaşan takımları bu sayfadan takip edebilirsin. Elemelerin 19 Aralık'a kadar süreceğini not düşelim.
PUBG Mobile Elemeleri
- 1. Eleme (4 Aralık) | Regnum Carya Esports
- 2. Eleme (5 Aralık)
- 3. Eleme (10 Aralık)
- 4. Eleme (11 Aralık)
- 5. Eleme (12 Aralık)
- 6. Eleme (17 Aralık)
- 7. Eleme (18 Aralık)
- 8. Eleme (19 Aralık)
Wild Rift Elemeleri
- 1. Eleme (1 Aralık) | SuperMassive Blaze
- 2. Eleme (3 Aralık) | Sangal Esports
- 3. Eleme (4 Aralık) | Regnum Carya Espor
- 4. Eleme (5 Aralık) | Scales Esports
- 5. Eleme (8 Aralık)
- 6. Eleme (10 Aralık)
- 7. Eleme (11 Aralık)
- 8. Eleme (12 Aralık)