Red Bull M.E.O. Sezon 4
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Red Bull M.E.O. Sezon 4'te Neler Oluyor?

Mobil oyun tutkunlarını karşı karşıya getiren Red Bull M.E.O. Sezon 4'ün eleme sürecinde yaşananları bu sayfadan takip et!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull M.E.O. Sezon 4'te Türkiye elemeleri heyecanı 1 Aralık itibariyle başladı. Etkinlikte PUBG Mobile ve Wild Rift oyunlarında kendine güvenen oyuncular karşı karşıya gelirken, her iki oyun için sekizer eleme düzenleniyor.
Oyuncuların etkinlik sayfasından bireysel ya da takım olarak başvurabildiği Red Bull M.E.O. Sezon 4 eleme aşamalarında zafere ulaşan takımları bu sayfadan takip edebilirsin. Elemelerin 19 Aralık'a kadar süreceğini not düşelim.
PUBG Mobile Elemeleri
  • 1. Eleme (4 Aralık) | Regnum Carya Esports
  • 2. Eleme (5 Aralık)
  • 3. Eleme (10 Aralık)
  • 4. Eleme (11 Aralık)
  • 5. Eleme (12 Aralık)
  • 6. Eleme (17 Aralık)
  • 7. Eleme (18 Aralık)
  • 8. Eleme (19 Aralık)
Wild Rift Elemeleri
  • 1. Eleme (1 Aralık) | SuperMassive Blaze
  • 2. Eleme (3 Aralık) | Sangal Esports
  • 3. Eleme (4 Aralık) | Regnum Carya Espor
  • 4. Eleme (5 Aralık) | Scales Esports
  • 5. Eleme (8 Aralık)
  • 6. Eleme (10 Aralık)
  • 7. Eleme (11 Aralık)
  • 8. Eleme (12 Aralık)
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