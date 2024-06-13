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MÜZİK
Red Bull Miksteyp Yayın Hayatına Başladı!
Red Bull Miksteyp YouTube kanalı hip hop ve müzik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kanalın ilk programı olan “Red Bull Rap Trivia" şimdi yayında!
Red Bull’un YouTube Türkiye üzerinde yayın hayatına başlayan ilk müzik kanalı “Red Bull Miksteyp,” Hip Hop ve Rap dünyasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkıyor.
Müzik dünyasının yeni dönem dinamiklerini yansıtan içeriklerin yer alacağı Red Bull Miksteyp kanalında ilk program ise “Red Bull Rap Trivia” oldu.
Rap dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Red Bull Rap Trivia’da rap müziğin önde gelen isimlerinden Sokrat ST, Şanışer, Fuat ve Eypio kıyasıya mücadele ederken, sunucu koltuğuna ise rap dünyasının sevilen ismi Heja oturdu.
Red Bull Rap Trivia, üç aşamadan oluşan bir yarışma programıdır. İlk aşama "Hat Trick" sunucu Heja'nın sorduğu, her biri 10 puan değerindeki çeşitli sorulara yer verir. Bir takım bu sorulara arka arkaya üç doğru cevap verdiğinde, 50 puan kazanarak etabı tamamlar. İkinci aşama, "Pin-Pon" iki takımın belirlenen bir konu üzerinde hızlı bir şekilde karşılıklı cevaplar verdiği bir süreci içerir. Üçüncü ve son aşama ise "Kim Bu" olarak adlandırılır. Program, Heja'nın sunumu altında, rap başta olmak üzere popüler kültürden futbola kadar geniş bir yelpazede sorular sorarak konukları zorlar. Yarışmacılar, eğlenceli ve çekişmeli anlar yaşarken, altın kemer için mücadele eder.
Hip Hop ve Rap dünyasından önemli isimlerin sezon boyunca konuk olarak katıldığı Red Bull Rap Trivia, Red Bull Miksteyp YouTube kanalından izlenebiliyor.