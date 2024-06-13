Red Bull Miksteyp Yayın Hayatına Başladı!

Red Bull Rap Trivia, üç aşamadan oluşan bir yarışma programıdır. İlk aşama "Hat Trick" sunucu Heja'nın sorduğu, her biri 10 puan değerindeki çeşitli sorulara yer verir. Bir takım bu sorulara arka arkaya üç doğru cevap verdiğinde, 50 puan kazanarak etabı tamamlar. İkinci aşama, "Pin-Pon" iki takımın belirlenen bir konu üzerinde hızlı bir şekilde karşılıklı cevaplar verdiği bir süreci içerir. Üçüncü ve son aşama ise "Kim Bu" olarak adlandırılır. Program, Heja'nın sunumu altında, rap başta olmak üzere popüler kültürden futbola kadar geniş bir yelpazede sorular sorarak konukları zorlar. Yarışmacılar, eğlenceli ve çekişmeli anlar yaşarken, altın kemer için mücadele eder.