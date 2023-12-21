Red Bull Dünyasında 2023'ün En İyi Motor Sporları Anları

Motor sporları dünyasının en tehlikeli ve en zorlu etkinliği Dakar Rallisi’nin 2023 edisyonunda en dikkat çeken performanslardan birine Nasser Al-Attiyah imza attı. 19 yıldır Dakar Rallisi’nin otomobil kategorisinde mücadele eden Nasser Al-Attiyah, Toyota ile üçüncü ve toplamda

beşinci zaferine ulaştı

. Suudi pilotun

’teki hedefi altıncı kez şampiyonluk elde etmek ve Stéphane Peterhansel’in rekoruna bir adım daha yaklaşmak.