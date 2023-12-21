Red Bull Dünyasında 2023'ün En İyi Motor Sporları Anları

Motor sporları dünyasında 2023 sezonu geride kalırken, Red Bull sporcuları birçok farklı branşta başarıya ulaştılar. Moto3’te Deniz Öncü kariyerinin en iyi sezonunu geçirirken, Formula 1’de Max Verstappen üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yarış galibiyetleri, şampiyonluklar ve rekorlar ile geçen 2023 yılının öne çıkanlarını hatırlayalım.
Deniz Öncü’den zaferlerle dolu bir yıl
Moto3’te beşinci sezonunu geride bırakan Deniz Öncü, kariyerinin zirvesini 2023 sezonunda yaşadı. 20 yarıştan oluşan sezon boyunca Almanya, Avusturya ve Avustralya’da zafere uzanan Deniz Öncü, kariyerinin ilk yarış galibiyetini aldığı sezonu toplamda yedi podyum ile tamamladı. Deniz Öncü sezon sonunda genel klasmanda ise dördüncü sırada yer aldı. Başarılı Red Bull sporcusu 2024 sezonunda Red Bull KTM Ajo takımı adına Moto2’de boy gösterecek.
Toprak Razgatlıoğlu yine zirve ortağı
İki sezon önce Dünya Superbike Şampiyonası’nın zirvesinde yer alan Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunun ardından 2023 sezonunu da dünya ikincisi olarak tamamladı. Red Bull sporcusu 12 ayaktan oluşan sezon boyunca piste çıktığı neredeyse tüm yarışları podyumda tamamladı. Sezon boyunca beş sprint ve iki ana yarış galibiyeti alan Toprak Razgatlıoğlu, sezon sonunda dört yıldır yarıştığı Pata Yamaha takımından ayrılarak BMW takımına transfer oldu.
Max Verstappen’in müthiş dominasyonu
Formula 1’de son üç sezonun şampiyonu Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, 2023 sezonunda müthiş bir dominasyona imza attı. 22 yarışlık sezonda 19 galibiyet elde eden Hollandalı pilot, rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşırken sayısız rekor kırdı. Bir sezonda en çok yarış kazanan pilot, üst üste en çok yarış kazanan pilot, bir sezonda en çok puan toplayan pilot ve bir sezonda en çok tur lider giden pilot bu rekorlardan sadece birkaçı.
Kalle Rovanperä'dan üst üste ikinci şampiyonluk
Kalle Rovanperä küçük yaşlarda adım attığı ralli dünyasında basamakları hızla tırmanmış ve 2022 sezonunda Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2023 sezonuna bir kez daha şampiyonluk parolasıyla başlayan Fin pilot, 13 yarıştan oluşan takvimin Portekiz, Estonya ve Yunanistan ayaklarında zirvede yer aldı. Sezonu toplam sekiz podyumla noktalayan Toyota Gazoo Racing’in genç pilotu, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Nasser Al-Attiyah’tan bir Dakar zaferi daha
Motor sporları dünyasının en tehlikeli ve en zorlu etkinliği Dakar Rallisi’nin 2023 edisyonunda en dikkat çeken performanslardan birine Nasser Al-Attiyah imza attı. 19 yıldır Dakar Rallisi’nin otomobil kategorisinde mücadele eden Nasser Al-Attiyah, Toyota ile üçüncü ve toplamda beşinci zaferine ulaştı. Suudi pilotun Dakar Rallisi 2024’teki hedefi altıncı kez şampiyonluk elde etmek ve Stéphane Peterhansel’in rekoruna bir adım daha yaklaşmak.
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