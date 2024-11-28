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Motor Sporları
Red Bull Dünyasında 2024'ün Motor Sporları Raporu
2024 yılında motor sporları dünyasına Red Bull sporcuları damga vurdu. Başlıca serilerin hemen hemen tamamında Red Bull sporcuları şampiyon olurken, sezonun özetini senin için hazırladık.
Motor sporları dünyasında 2024 sezonu sona ermek üzere. İki teker, dört teker, açık teker ve daha nice seride sayısız pilot yıl boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi. Şampiyonaların büyük kısmı tamamlanırken, Red Bull sporcuları bir kez daha sezona damga vurmayı başardılar. Ana serilerin hemen hemen tamamında Red Bull sporcuları şampiyon olurken, alt serilerde de birçok isim sezonu zirvede tamamladı.
01
Formula 1 Dünya Şampiyonası (F1)
Motor sporlarının zirvesi kabul edilen F1’de şampiyon bir kez daha Max Verstappen oldu. Son yarışın son turuna kadar çekişme içinde geçen 2021 sezonunun ardından 2022 ve 2023 yıllarında daha rahat şampiyonluklar elde eden Hollandalı pilot, büyük bölümünde en hızlı otomobile sahip olmadığı 2024 sezonunu da şampiyon tamamlayarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Şimdi hedef beşinci şampiyonluk.
- Max Verstappen, 403 puan
- Lando Norris, 340 puan
- Charles Leclerc, 319 puan
02
Dünya Superbike Şampiyonası (SBK)
Toprak Razgatlıoğlu 2021’de Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu olarak motor sporları tarihimizin en önemli başarısına imza atmıştı. 2022 ve 2023 sezonlarında Álvaro Bautista üst üste iki şampiyonluk kazanırken, Toprak bu sezona yeni takımı ile başladı. Öngörü Toprak’ın dezavantajlı olacağı yönündeydi ama o sezon boyunca iki teker üstünde neler yapabileceğini göstererek yeniden zirveye yerleşti.
- Toprak Razgatlıoğlu, 527 puan
- Nicolò Bulega, 484 puan
- Álvaro Bautista, 357 puan
03
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)
Yeni puan sistemi tartışmaları eşliğinde başlayan sezonda şampiyonun kim olacağı merak konusuydu. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Red Bull sporcusu Kalle Rovanperä'nın 2024 yılında yarı zamanlı pilot olarak yarışacak olması herkesin iştahını kabartmıştı. Sezonun son yarışına kadar süren çekişmenin galibi ise ilk şampiyonluğuna 36 yaşında ulaşan Hyundai'nin Belçikalı pilotu Thierry Neuville oldu.
- Thierry Neuville, 242 puan
- Elfyn Evans, 210 puan
- Ott Tänak, 200 puan
04
MotoGP Dünya Şampiyonası
MotoGP'de Marc Márquez'in domine ettiği yılların ardından dört yılda üç farklı isim şampiyon olmuştu. 2023 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren ancak sezonu ikinci tamamlayan Jorge Martín, hatalarından ders alıp daha tutarlı bir sürüş gerçekleştirdiği 2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşmayı bildi. Sezon boyunca üç ana yarış kazanan Martín, sprint yarışlarındaki başarısı sayesinde mutlu sona ulaştı.
- Jorge Martín, 508 puan
- Francesco Bagnaia, 498 puan
- Marc Márquez, 392 puan
05
Moto3 Dünya Şampiyonası
Moto2'ye geçmeden önce Deniz Öncü'nün beş sezon boyunca mücadele ettiği Moto3'te 2024 sezonunun şampiyonu CFMoto Aspar Racing Team için yarışan İspanyol sürücü David Alonso oldu. 2021 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Alonso, Moto3'teki dördüncü sezonunda mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu geçen sezon dört yarış galibiyeti elde etmiş ve sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.
- David Alonso, 421 puan
- Daniel Holgado, 256 puan
- Collin Veijer, 242 puan
06
Dünya Rallikros Şampiyonası (WRX)
Dünya Rallikros Şampiyonası'nda yıllardır süren dominasyona bir halka daha eklendi. 2014 yılından beri düzenlenen organizasyonun son yedi yılında altı şampiyonluk elde eden İsveçli Johan Kristoffersson, finaline Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2024 sezonunu da şampiyon tamamladı. Sezon boyunca 10 yarıştan beş galibiyet çıkaran Kristoffersson'u bir diğer Red Bull sporcusu Kevin Hansen takip etti.
- Johan Kristoffersson, 240 puan
- Kevin Hansen, 197 puan
- Ole Christian Veiby, 190 puan
07
Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP)
FIM Motokros Dünya Şampiyonası'nın 68. sezonu geride kaldı. 20 ayaktan oluşan ve Türkiye'nin de takvimde yer aldığı şampiyonada üç sürücü arasında müthiş bir rekabet yaşandı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan isimse Red Bull Gas Gas Factory Racing takımı adına yarışan Jorge Prado oldu. Sezon boyunca 17 yarış galibiyeti elde eden İspanyol sürücü, Tim Gajser'in sadece 10 puan önünde mutlu sona ulaştı.
- Jorge Prado, 996 puan
- Tim Gajser, 986 puan
- Jeffrey Herlings, 944 puan
08
Dünya Ralli-Raid Şampiyonası (W2RC)
Motor sporları dünyasının en zorlu yarışı Dakar Rallisi'ni takviminde barındıran Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda 2024 şampiyonu Nasser Al-Attiyah oldu. Dakar Rallisi'nde finiş göremeyen Katarlı pilot, sonraki dört yarışın üçünü ilk sırada tamamladı. Kariyeri boyunca farklı kategorilerde yarışan ve şampiyonluklar kazanan Red Bull sporcusu, bu şampiyonada da üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
- Nasser Al-Attiyah, 202 puan
- Yazeed Al-Rajhi, 160 puan
- Lucas Moraes, 117 puan
09
Dakar Rallisi
Dünyanın en cesur sürücülerinin farklı araç kategorilerinde mücadele ettiği Dakar Rallisi, motor sporları dünyasında 2024 sezonunun açılışını yapmıştı. Suudi Arabistan'da düzenlenen rallinin otomobil kategorisinde efsanevi ralli pilotu Carlos Sainz da şampiyonluk kovaladı. Audi RS Q e-tron ile yarışan Sainz tek bir etabı bile kazanamasa da istikrar ve dayanıklılık gerektiren yarışta zafere uzandı.
- Carlos Sainz, 48 saat 15 dakika 18 saniye
- Guillaume De Mévius, 49 saat 36 dakika 43 saniye
- Sébastien Loeb, 49 saat 44 dakika 30 saniye
10
Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM)
İki sezondur Ayhancan Güven'in de mücadele ettiği DTM'de şampiyonluğa en çok yaklaşan Red Bull sporcusu Kelvin van der Linde oldu. Abt Sportsline takımı için Audi R8 LMS Evo II'nin direksiyonu başına geçen Güney Afrikalı pilot, sekiz ayaktan ve 16 yarıştan oluşan sezonda üç galibiyet elde etti. Toplamda 221 puan toplayan van der Linde, sezonu Mirko Bortolotti'nin 17 puan gerisinde ikinci tamamladı.
- Mirko Bortolotti, 238 puan
- Kelvin van der Linde, 221 puan
- Maro Engel, 203 puan
Ve diğer şampiyonlar
Motor sporları dünyasındaki sayısız yarış organizasyonunda şu ana kadar sıraladığımız 10 ismin dışında yine birçok Red Bull sporcusu sezon boyunca rakipleri ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verdi. Yarıştığı kategorilerde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı başaran diğer sporcuları aşağıda görebilirsin.
- AMA Motokros Şampiyonası (450cc) - Chase Sexton
- AMA Süper Kros Şampiyonası (450 SX) - Jett Lawrence
- AMA Süper Kros Şampiyonası (250 SX East) - Tom Vialle
- ARA Şampiyonası - Brandon Semenuk
- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) - Kay de Wolf
- Enduro Dünya Şampiyonası - Josep Garcia
- Formula 1 Espor - Frederik Rasmussen
- Supercars Şampiyonası - Will Brown
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