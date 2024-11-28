Red Bull Dünyasında 2024'ün Motor Sporları Raporu

Dünya Rallikros Şampiyonası'nda yıllardır süren dominasyona bir halka daha eklendi. 2014 yılından beri düzenlenen organizasyonun son yedi yılında altı şampiyonluk elde eden İsveçli

Johan Kristoffersson

, finaline Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2024 sezonunu da şampiyon tamamladı. Sezon boyunca 10 yarıştan beş galibiyet çıkaran Kristoffersson'u bir diğer Red Bull sporcusu Kevin Hansen takip etti.