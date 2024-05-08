Red Bull Motor Sporları Tarihine Damga Vuranlar

Red Bull’un motor sporları tarihi başarılarla dolu. Hem dört tekerde hem de iki tekerde sayısız sporcuyu bünyesinde barındıran, hatta genç yaşlarından itibaren destekleyerek onlara şampiyonluğa uzanan bir serüvende eşlik eden Red Bull’un motor sporları tarihinde öne çıkan isimleri sıralayalım istedik.

01 Kenan Sofuoğlu

Türk motor sporları tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Kenan Sofuoğlu, 2003 ile 2018 yılları arasında 13 sezon boyunca Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele etti. İlk sezonunda Yamaha kullanan başarılı sürücü, ertesi yıl Honda’ya geçiş yaptı ve yedi kez podyum sevinci yaşadı. Sezon boyunca iki yarış galibiyeti aldı ve sezonu üçüncü bitirdi.

Kenan Sofuoğlu © Nuri Yılmazer

2007 sezonunda sekiz yarış kazanan Kenan böylece ilk şampiyonluğuna ulaştı. Honda’da geçirdiği beş sezonda iki şampiyonluk kazandı ve ardından Kawasaki’ye transfer oldu. Yeni takımındaki yedi sezonda üç şampiyonluk daha yaşayan Kenan, toplamda elde ettiği beş şampiyonluk ile Dünya Supersport Şampiyonası tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan ismi oldu.

02 Toprak Razgatlıoğlu

Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta iki sezon ve FIM Superstock 1000 Cup’ta bir sezon mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, 2018 yılında gelecekte şampiyonluğa ulaşacağı Dünya Superbike Şampiyonası’na geçiş yapmıştı. Kawasaki ile geçirdiği iki yılda 15 kez podyuma çıkan, iki kez de yarış galibiyeti elde eden Toprak için 2020’de Yamaha ile yeni bir sayfa açıldı.

Toprak Razgatlıoğlu © Barış Acarlı

Yamaha’daki ilk sezonunu dördüncü sırada bitiren Toprak, 2021 sezonunda ise müthiş bir şampiyonluk mücadelesi verdi. Sezon sonunda mutlu sona ulaşan Toprak, böylece Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olan ilk Türk sporcu oldu. Sonraki iki sezonu yine Yamaha’da geçiren Red Bull sporcusu şimdi yoluna BMW ile devam ediyor ve yine şampiyonluk kovalıyor.

03 Deniz Öncü

Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün ilk şampiyonluğu 2017 yılında Asya Yetenek Kupası’nda geldi. Bir önceki sezonu 10. sırada tamamlayan Deniz, aynı yıl Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta mücadele etti ve iki yarış galibiyeti elde etti. Ertesi sezon aynı organizasyonda üç galibiyet aldı ve sezonu ikinci sırada tamamladı. Onun için bir sonraki adım Moto3 oldu.

Deniz Öncü © Red Bull Content Pool

Beş sezon boyunca Moto3’te mücadele eden Deniz’in performansı ve aldığı sonuçlar her sezon daha iyiye gitti. 2019’da beş yarışa çıktı, 2020’de 50 puan topladı, 2021’de üç podyum yaptı, 2022’de 200 puan topladı ve 2023’te üç yarış kazanarak sezonu dördüncü sırada tamamladı. Deniz Öncü bu sezon ise Moto2’ye geçiş yaparak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

04 Can Öncü

Can Öncü, ikiz kardeşi Deniz Öncü gibi iki sezon boyunca Asya Yetenek Kupası’nda mücadele etti. 2016 sezonunu Deniz’in bir basamak önünde tamamlarken, 2017 sezonunda ise dört yarış galibiyeti ile üçüncü sırayı elde etti. Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta 2017 sezonunda üçüncü olurken, 2018 sezonunda ise beş yarış galibiyeti aldı ve şampiyonluğa ulaştı .

Can Öncü, Valencia'da zaferi kutluyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Can’ın bir sonraki adımı Moto3 oldu ve 2018 sezonunun son yarışında Valencia’da piste çıkarak galibiyete uzandı. Ertesi yılı da Moto3’te geçiren Can farklı bir rotaya yelken açtı ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele etmeye başladı. Burada geçirdiği dört sezonda 14 kez podyuma çıktı, bir kez yarış kazandı ve 2022 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

05 Max Verstappen

Kısa tarihine dört şampiyonluk sığdıran Red Bull Racing, geleceğin şampiyonunu bulmuş ve onu kardeş takımı Toro Rosso’nun koltuğuna oturtmuştu. Buradaki ilk sezonunda 10 yarıştan puanla ayrılan Hollandalı pilot, ertesi sezonda da ilk üç yarışta puan toplamayı başardı. Max Verstappen, sezonun beşinci ayağında ise Red Bull Racing ile ilk kez piste çıktı.

Max Verstappen üst üste üçüncü kez şampiyon © Red Bull Content Pool

İlk yarışında zafere ulaşan Verstappen ne kadar yetenekli olduğunu kanıtladı. Her geçen sezon başarısını artırdı, birçok yarış galibiyetine imza attı ve sonunda 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu yakaladı. Red Bull Racing’in domine ettiği üst üste sezonlarda üç dünya şampiyonluğu elde eden Hollandalı pilot yeni sezonda yine şampiyonluğun en büyük adayı.

06 Marc Márquez

Bir MotoGP efsanesi olan Marc Márquez’in ilk şampiyonluğu 2010 sezonunda 125cc sınıfında gelmişti. Piste çıktığı 17 yarışın 10’unu kazanan İspanyol sürücü, bu başarının ardından Moto2’ye geçiş yaptı. 2011 sezonunu ikinci ve 2012 sezonunu şampiyon tamamlayan Márquez için artık MotoGP’ye adım atma, yeteneklerini en üst sınıfta gösterme vakti gelmişti.

Marc Márquez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Repsol Honda ile ilk iki sezonunda 19 galibiyet ve iki şampiyonluk elde eden Márquez bir sonraki sezonu üçüncü tamamladı ama daha kazanacağı şampiyonluklar vardı. 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında üst üste dört şampiyonluk daha elde eden Red Bull sporcusu, MotoGP’de altı ve toplamda sekiz şampiyonluk ile adını MotoGP efsaneleri arasına yazdırdı.

07 Sébastien Loeb

Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en başarılı pilotlarından Sébastien Loeb ilk kez 1999 yılında şampiyonada mücadele etti. Katalonya Rallisi ile başlayıp üç yarışa katıldığı sezondan sonra 2000 yılında dört, 2001 yılında sekiz yarışta yer aldı ve ilk podyumunu aldı. Aynı sezon Junior WRC’de de yarışan Loeb beş yarışta beş galibiyet alarak şampiyon oldu.

Sébastien Loeb © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Üç yarış galibiyeti aldığı 2003 sezonunu ikinci tamamladıktan sonra ise müthiş bir dominasyon başladı. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında olmak üzere üst üste dokuz şampiyonluk kazanan Loeb, böylece adını Dünya Ralli Şampiyonası tarihine altın harflerle kazımış oldu. Toplam 120 yarış, 939 etap birinciliği ve 80 ralli zaferi...

08 Sébastien Ogier

Adeta Sébastien Loeb’den bayrağı devralan bir diğer Fransız ralli pilotu Sébastien Ogier, 2008 yılında Junior WRC’de altı yarışa çıktı ve aldığı üç galibiyet ile şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Ertesi sezon en üst sınıfta mücadele etmeye başladı ve 12 yarışa bir kez podyum sevinci yaşadı. 2010 sezonunda altı kez podyuma çıktı ve iki galibiyet elde etti.

Sébastien Ogier ve Vincent Landais © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Loeb’ün 2012 yılındaki şampiyonluğunun ardından 2013 sezonunda şampiyon bu kez Ogier oldu. 13 yarışta dokuz galibiyet elde eden başarılı pilot için bu sadece bir başlangıçtı. Daha sonra 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında da şampiyon olan Ogier böylece toplamda sekiz şampiyonluğa ulaştı . Ogier 2024 sezonunda yarışmayı sürdürüyor.

09 Carlos Sainz Sr

Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin önemli isimlerinden biri de Carlos Sainz. Son yıllarda oğlu Carlos Sainz Jr’ın F1 kariyeri daha fazla gündem olsa da baba Sainz’ın kariyeri şampiyonluklarla dolu. 1987 ile 2005 yılları arasında Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden Sainz Sr, 196 yarış sonunda 97 podyum, 26 galibiyet ve iki şampiyonluk elde etti.

Tarihi şampiyonluk sonrası sevinç © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Sainz Sr’ın tek başarısı Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonlukları değil tabii ki. 2006 yılından itibaren Dakar Rallisi’ne düzenli olarak katılım gösteren İspanyol pilotun bugüne kadar dört şampiyonluğu bulunuyor . 2010, 2018 ve 2020 yıllarında şampiyon olduktan sonra bir elektrikli otomobil olan Audi RS Q e-tron ile 2024 Dakar Rallisi’nde de zafere ulaştı.

10 Johan Kristoffersson

İsveçli Johan Kristoffersson, Dünya Rallikros Şampiyonası’nı uzun yıllardır domine ediyor. Kariyerinin başından itibaren farklı branşlarda mücadele eden Red Bull sporcusunun yıldızı rallikrosta parladı. İlk olarak 2014 yılında katıldığı şampiyonada dört yarışta mücadele etti, ertesi yıl ise beş podyum ve bir galibiyet ile sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Johan Kristoffersson © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Bundan sonrası tam anlamıyla bir dominasyon sayılır. 2017 sezonunda 12 yarışın yedisini kazanarak ilk şampiyonluğunu aldı . 2018 sezonunda 12 yarışın 11’ini kazanarak bir rekora imza attı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Kristoffersson 2019 sezonunu pas geçtikten sonra 2020, 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste dört şampiyonluk daha elde etti.

11 Sebastian Vettel

Formula 1 tarihinin en özel pilotlarından biri Sebastian Vettel. 2007 sezonunda BMW takımı ile ilk yarışına çıkan Alman pilot, sezonun son yedi yarışında Toro Rosso için yarışmaya başladı ve böylece Red Bull ailesine dahil oldu. Bir sonraki sezonu da Toro Rosso’da geçirdikten sonra adını F1 tarihine yazdıracağı Red Bull Racing takımına transfer oldu.

Vettel'in 2010 şampiyonluğunda gözyaşları © [unknown]

Red Bull Racing’deki ilk sezonunda dört galibiyet alan ve sezonu ikinci sırada bitiren Vettel, sonraki dört sezon üst üste şampiyon oldu . Alman pilot takımda geçirdiği altı sezonda 65 kez podyuma çıktı, 38 yarış galibiyetine uzandı ve dört şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Ferrari ve Aston Martin için yarıştıktan sonra 2022 sezonu sonunda emekliye ayrıldı.

12 Stéphane Peterhansel

Ralli pilotu Stéphane Peterhansel tam anlamıyla yaşayan bir efsane. Dakar Rallisi’ne ilk olarak 1988 yılında motosiklet kategorisinde katılan Peterhansel, ilerleyen yıllarda 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 ve 1998 olmak üzere altı şampiyonluk elde etti. Katıldığı 10 yılda altı şampiyonluk kazandıktan sonra ise motosiklet kategorisine veda etmeye karar verdi.

Stéphane Peterhansel ve Andrea Peterhansel © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

1999 yılından itibaren Dakar Rallisi’nin otomobil kategorisinde yarışmaya başlayan ve birçok farklı markadan otomobilin direksiyonuna geçen Fransız pilot sekiz şampiyonluk daha kazanmayı başardı. 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 ve 2021 yıllarındaki şampiyonluklar sonrası Peterhansel’in toplam Dakar Rallisi zaferi sayısı 14’e yükselmiş oldu.