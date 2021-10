Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Can Öncü

Motor sporları heyecanı hafta sonu boyunca gerçekleşecek yarışlarla devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu , Porsche Carrera Cup Almanya'da Ayhancan Güven , Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü , Moto3'te Deniz Öncü ve MotoGP'de birçok Red Bull sporcusu zafer peşinde koşuyor.

3 Ekim 14:30 | Can Öncü (WSSP)

2 Ekim 17:15 | Can Öncü (WSSP)

Moto3'te sezonun 15. ayağı Circuit of the Americas pistinde koşuldu. Sıralama turlarında 2:16.510'luk zamana imza atan Deniz Öncü yarışa dokuzuncu sırada başlama hakkı elde etti. En hızlı tura Red Bull KTM Ajo sürücüsü Jaume Masia imza atarken, onu Dennis Foggia ve Jeremy Alcoba ikilisi takip etti.

Can Öncü, 2. Yarış

Dünya Supersport Şampiyonası'nda pazar günkü aksiyon warm up seansıyla başladı. Pistte yedi tur atan Can Öncü, 2:00.200'lük derecesiyle en hızlı ikinci zamana imza attı. Pistin en hızlı ismi 1:59.400 ile Raffaele De Rosa olurken şampiyona lideri Dominique Aegerter ise 12. sırada kendine yer buldu.

