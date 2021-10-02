Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Motor sporları heyecanı hafta sonu boyunca gerçekleşecek yarışlarla devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu , Porsche Carrera Cup Almanya'da Ayhancan Güven , Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü , Moto3'te Deniz Öncü ve MotoGP'de birçok Red Bull sporcusu zafer peşinde koşuyor.

2 - 3 Ekim Yarış Takvimi

2 Ekim 16:00 | Toprak Razgatlıoğlu (WSBK)

2 Ekim 16:10 | Ayhancan Güven (PCCD)

2 Ekim 17:15 | Can Öncü (WSSP)

3 Ekim 14:30 | Can Öncü (WSSP)

3 Ekim 16:00 | Toprak Razgatlıoğlu (WSBK)

3 Ekim 16:10 | Ayhancan Güven (PCCD)

3 Ekim 19:00 | Deniz Öncü (Moto3)

3 Ekim 22:00 | MotoGP

MotoGP ABD

Marc Marquez bu sezon ikinci kez kazandı! © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

MotoGP'de sezonun yeni durağı bu hafta sonu Austin'di. Yarışa üçüncü cepten başlayan sekiz kez şampiyon Marc Marquez, startla birlikte ilk sıraya yükselmeyi başardı. Çok sevdiği ve daha önce birçok kez zafere ulaştığı pistte hızını yavaş yavaş artıran İspanyol şampiyon turlar ilerledikçe arkasındaki isimlerle de farkı açmaya başladı.

Son beş tura girilirken farkı 4 saniyeye kadar çıkaran ve eski günlerinden bir resital sunan Marquez, Quartararo ve Jorge Martin'in kendisine yaklaşmasına izin vermeden finişe lider geldi ve Almanya'nın ardından ABD'de de kazanarak bu sezon ikinci kez podyumun zirvesine çıktı. Yarışta ikincilik Fabio Quartararo'ya giderken podyumu tamamlayan yarışçı ise Francesco Bagnaia oldu.

Deniz Öncü

Moto3'te sezonun 15. ayağı Circuit of the Americas pistinde koşuldu. Sıralama turlarında 2:16.510'luk zamana imza atan Deniz Öncü yarışa dokuzuncu sırada başlama hakkı elde etti. En hızlı tura Red Bull KTM Ajo sürücüsü Jaume Masia imza atarken, onu Dennis Foggia ve Jeremy Alcoba ikilisi takip etti.

Deniz Öncü, Austin 2021 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Deniz Öncü start ile iki sıra yükselerek ilk turu yedinci, sonraki turu beşinci geçti. Sekizinci turda kırmızı bayrak çekildi ve yarış durduruldu. İkinci start'ta yine çok iyi kalkan Deniz liderliğe kadar yükseldi ancak yaşanan kaza sonrası yarış tekrar durduruldu ve Deniz pistten beşincilikle ayrıldı.

Ayhancan Güven, 2. Yarış

Porsche Carrera Cup Almanya'nın yedinci ayağının gerçekleştiği Almanya'daki Sachsenring pistinde pazar günkü yarışa Ayhancan Güven en ön sırada başladı. 1:21.428'lik dereceye imza atan Ayhancan, Larry ten Voorde'nin 0.290 saniye önündeydi. Üçüncü sırada ise Avusturyalı Christopher Zöchling yer aldı.

Ayhancan Güven, Sachsenring 2021 © Porsche Motorsport

Yarışın başlamasıyla beraber Christopher Zöchling ilk sıraya yükselirken Laurin Heinrich yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi. Güvenlik aracının pistten ayrılmasının hemen ardından ilk virajda atağını yapan Ayhancan Güven liderliğe yükseldi ve bunu yarış sonuna kadar koruyarak zafere ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2. Yarış

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, pazar günkü yarışın grid'ini belirleyecek Superpole yarışını altıncı sırada tamamladı. Islak zeminde koşulan yarışın galibi Michael van der Mark olurken, Toprak'ın en büyük rakibi Jonathan Rea ise 10. sırada yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Portimão 2021 © WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu yarışın başlamasıyla beraber kısa sürede ilk üç sıraya yükseldi. İlk turların ardından Jonathan Rea ve Scott Redding ile müthiş bir liderlik mücadelesi veren Toprak, motosikletinde yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarışa veda etti. Yarışın raporuna buradan ulaşabilirsin.

Can Öncü, 2. Yarış

Dünya Supersport Şampiyonası'nda pazar günkü aksiyon warm up seansıyla başladı. Pistte yedi tur atan Can Öncü, 2:00.200'lük derecesiyle en hızlı ikinci zamana imza attı. Pistin en hızlı ismi 1:59.400 ile Raffaele De Rosa olurken şampiyona lideri Dominique Aegerter ise 12. sırada kendine yer buldu.

İkinci yarışta her zaman olduğu gibi iyi bir start alan Can Öncü ilk viraja üçüncü sırada girse de turun devamında beşinci sıraya geriledi. Yarış boyunca liderlik için ön sıralarda yakın bir mücadele yaşanırken 17 turluk yarışın galibi Steven Odendaal oldu. Can ise yarışı 10. sırada tamamladı.

Can Öncü, 1. Yarış

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü, cumartesi günkü ilk yarışın grid'inin belirleneceği Superpole'de 1:44.077'lik derecesiyle en iyi beşinci zamana imza attı. Pole pozisyonunun sahibi Jules Cluzel olurken onu sırasıyla Dominique Aegerter, Niki Tuuli ve Manuel Gonzalez takip etti.

Can Öncü, Portimão 2021 © Kawasaki Racing

17 turluk yarışa müthiş bir start ile başlayan Can Öncü, ilk tur bitmeden liderliğe yükseldi. İlerleyen turlarda yarışa dördüncü sırada başlayan Manuel Gonzalez liderliği devralırken yarış galibiyeti ise Fransız sürücü Jules Cluzel'in oldu. Red Bull sporcusu Can da yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Ayhancan Güven, 1. Yarış

Porsche Carrera Cup Almanya'nın yedinci ayağı Almanya'daki Sachsenring pistinde koşuluyor. Seride şampiyonluk mücadelesi veren Ayhancan Güven, cumartesi günkü yarışın sıralama turu seansında şampiyona lideri Larry ten Voorde'yi 0.002 saniye farkla geride bıraktı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ayhancan Güven, Sachsenring 2021 © Porsche Motorsport

Yarışın başlamasıyla beraber pozisyonunu korumak isteyen Ayhancan Güven, aracını Larry ten Voorde'nin önünde konumlandırsa da liderdik kısa sürede ten Voorde'nin oldu. Henüz ilk turda güvenlik aracının devreye girdiği yarışın galibi ten Voorde olurken, Ayhancan ise yarışı ikinci sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, 1. Yarış

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü yarışın grid'ini belirleyecek sıralama turu seansında pist rekoru kırdı. 1:40.219'luk derecesiyle en hızlı tura imza atan Toprak'ın ardından Jonathan Rea ikinci, Leon Haslam ise üçüncü sırada yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Portimão 2021 © WorldSBK

Yarışın başlamasıyla beraber Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Birkaç tur içinde sık sık temas yaşayan ikilinin yanına Scott Redding de katılınca heyecan daha da arttı. Rea'in yarış dışı kaldığı ve Toprak'ın zafere ulaştığı yarışın raporuna buradan ulaşabilirsin.