Red Bull Neymar Jr’s Five Elemeleri Erzurum'da Devam Etti

Brezilyalı yıldız Neymar Jr’ın adını taşıyan ve mahalle maçı tutkunlarını bir araya getiren

Adana'da olduğu gibi çekişmeli geçen maçlar sonunda

Adana'da olduğu gibi çekişmeli geçen maçlar sonunda FCE ve Lüks Team takımları Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali’nde mücadele etme hakkı kazandı. Üç ayaktan oluşan eleme sürecinin son durağı 26 Mart’ta Trabzon elemeleri olacak.

Adana'da olduğu gibi çekişmeli geçen maçlar sonunda FCE ve Lüks Team takımları Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali’nde mücadele etme hakkı kazandı. Üç ayaktan oluşan eleme sürecinin son durağı 26 Mart’ta Trabzon elemeleri olacak.