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Futbol
Red Bull Neymar Jr’s Five Elemeleri Erzurum'da Devam Etti
Mahalle maçlarını özleyenlerin turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta elemelerin ikinci durağı Erzurum'du.
Brezilyalı yıldız Neymar Jr’ın adını taşıyan ve mahalle maçı tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Neymar Jr’s Five’ın Erzurum elemesi tamamlandı. Turnuvanın Türkiye ayağındaki elemelerin ikinci ayağı 19 Mart'ta Erzurum'da gerçekleşti.
Adana'da olduğu gibi çekişmeli geçen maçlar sonunda FCE ve Lüks Team takımları Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali’nde mücadele etme hakkı kazandı. Üç ayaktan oluşan eleme sürecinin son durağı 26 Mart’ta Trabzon elemeleri olacak.
Adana, Erzurum ve Trabzon olmak üzere üç şehirde planlanan Türkiye elemelerinde ülke finaline çıkan takımlar 27 Mart’ta karşı karşıya gelecekler ve Katar’daki Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’ne gidebilmek için son kozlarını paylaşacaklar.
Katar’da düzenlenecek Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nde şampiyon olan takım "şampiyon" unvanına ulaşmanın yanı sıra Neymar tarafından Praia Grande’de kurulan Neymar Jr. Enstitüsü’ne karşı sahaya çıkma şansı yakalayacak.