Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Belli Oldu!

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five’da şampiyon belli oldu!
Adana, Erzurum ve Trabzon’daki elemelerinin ardından final için adres Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'ydi. Elemelerden gelen Türkiye’nin en iyi altı amatör takımının katıldığı büyük finalde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başaran takım oldu. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı.
Şampiyon takımın kaptanı Ergun Soylu maçın ardından şunları söyledi: “Trabzonspor’un şampiyonluğuyla beraber çifte şampiyonluk yaşayacağız diyebilirim. Trabzon’da oynanan bir finalde iki Trabzon takımının karşılaşması çok güzel oldu. Biz daha önce de Red Bull Neymar Jr.’s Five’a katılmıştık ve Erzurum’daki finalde elenmiştik. Yarım kalan bir hikayemiz vardı, onu tamamlamış olduk. Şimdi Katar’a tarih yazmaya gidiyoruz.”