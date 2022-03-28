Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Belli Oldu!

’daki elemelerinin ardından final için adres Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'ydi. Elemelerden gelen Türkiye’nin en iyi altı amatör takımının katıldığı büyük finalde iki Trabzon ekibi

Adana, Erzurum ve Trabzon ’daki elemelerinin ardından final için adres Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'ydi. Elemelerden gelen Türkiye’nin en iyi altı amatör takımının katıldığı büyük finalde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi.

Adana, Erzurum ve Trabzon ’daki elemelerinin ardından final için adres Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'ydi. Elemelerden gelen Türkiye’nin en iyi altı amatör takımının katıldığı büyük finalde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başaran takım oldu. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başaran takım oldu. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Batuhan Demir’in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başaran takım oldu. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı.