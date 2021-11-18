Red Bull Neymar Jr's Five'ta Final Zamanı!

Sokak futbolunda kendine ve yeteneklerine güvenenler bir kez daha

16 Ekim'de Gaziantep 'te, 23 Ekim'de Sivas 'ta, 31 Ekim'de Çanakkale 'de ve 7 Kasım'da Denizli 'de gerçekleşen eleme mücadelelerini geçen Antalyaspor, Blackpool, Doksanlar, Gegenpress, Paşamahalle, San Marino, Siuuu ve Yiğidolar takımları 20 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek finalde mücadele edecek.