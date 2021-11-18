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Futbol
Red Bull Neymar Jr's Five'ta Final Zamanı!
Sokak futbolu tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye Finali 20 Kasım'da!
Sokak futbolunda kendine ve yeteneklerine güvenenler bir kez daha Red Bull Neymar Jr's Five'ta karşı karşıya geldiler. Dört şehirde gerçekleştirilen elemeler büyük çekişmeye sahne olurken, her şehirde finale kalan ikişer takım Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı.
16 Ekim'de Gaziantep'te, 23 Ekim'de Sivas'ta, 31 Ekim'de Çanakkale'de ve 7 Kasım'da Denizli'de gerçekleşen eleme mücadelelerini geçen Antalyaspor, Blackpool, Doksanlar, Gegenpress, Paşamahalle, San Marino, Siuuu ve Yiğidolar takımları 20 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek finalde mücadele edecek.
Red Bull Neymar Jr's Five Gaziantep Elemeleri
Red Bull Neymar Jr's Five ile Sokak Futbolu Günlükleri: Gaziantep
Red Bull Neymar Jr's Five Sivas Elemeleri
Red Bull Neymar Jr's Five ile Sokak Futbolu Günlükleri: Sivas
Red Bull Neymar Jr's Five Denizli Elemeleri
Red Bull Neymar Jr's Five ile Sokak Futbolu Günlükleri: Denizli