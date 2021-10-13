Neymar Jr: "Her ulus tek bir tutku etrafında birleşiyor: Futbol."

Brezilyalı yıldız Neymar Jr; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'ten ilham alarak otuzlu yaşlarında da uzun süre bu seviyede futbol oynayabileceğini söylüyor. Neymar Jr, aynı zamanda insanları ortak bir futbol tutkusu etrafında birleştirmenin bir yolu olarak gördüğü ve sokak futbolunun mihenk taşı haline gelen kendi turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ın geri dönüşü nedeniyle de oldukça heyecanlı.

Yeteneklerinle Rakibine Üstünlük Kur

Neymar Jr, kısa süre önce Paris Saint-Germain ile onu 2025 yılına, yani 33 yaşına kadar kulüpte tutacak dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Brezilyalı yıldız, "Fiziksel olarak, Paris'e ilk geldiğim zamana oranla daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Olgunlaştığımı hissediyorum," diyor ve ekliyor:

"Paris'te geçirdiğim bu dört yıl boyunca, sakatlıklar nedeniyle bazı kötü zamanlar geçirdim. Ama o anlar aynı zamanda beni bir insan ve atlet olarak değişmem için bir düşünme zamanı da tanıdı. İyi yönde değiştiğime inanıyorum."

Neymar Jr; sırasıyla 39,36 ve 34 yaşında hala üst düzey performans gösteren Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den uzun bir kariyere sahip olmak konusunda ilham aldığını söylüyor.

"Kendime iyi baktığım ve çok çalıştığım için onlarla aynı yolda olduğuma inanıyorum” diyor. “Vücudumun kendimden talep ettiğim seviyede oynamaya hazır olduğunu biliyorum ki bu hayli yüksek bir seviye.”

Red Bull Neymar Jr’s Five global bir futbol festivali © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino da Brezilyalı forvetten en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. "İlk gününden itibaren bize niteliklerini gösterdi ve takımı adeta avucunun içine aldı. Bizden fiziksel ve zihinsel olarak çok şey istiyor ve bu bizim her gün profesyonel olarak gelişmemizi sağlıyor. Kariyerim için yeni bir akıl hocası ve hayatım için harika bir arkadaş kazandım” diyor.

Neymar Jr, yakın zamanda Copa América'da Brezilya'nın finalde Arjantin'e yenilmesiyle hayal kırıklığına uğrasa da, turnuvadaki iki golü onun ülkesi adına attığı 68. gole ulaşmasını sağladı ve Pelé'nin 77 gollük rekoruna yaklaştı. Pelé de Neymar Jr'ın rekoru kırmasını sabırsızlıkla bekliyor ve bunun 2022'de Dünya Kupası'nda gerçekleşmesi hiç de uzak bir ihtimal değil.

Neymar Jr, "Pele'nin rakamlarına ulaşacağımı hiç düşünmemiştim, ama artık yaklaştım ve bu hedefin peşinden gideceğim" diyor. "Kişisel nedenlerle değil, tüm zamanların en iyisi olan Pelé'nin hayatını ve kariyerini onurlandırmak ve kutlamak için. Eğer hedefine ulaşırsam, kutlanacak olan onun adı olacak.”

Neymar Jr olağandışı yeteneklere sahip © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Pele'nin rakamlarına ulaşacağımı hiç düşünmemiştim, ama artık yaklaştım ve bu hedefin peşinden gideceğim Neymar da Silva Santos Jr

Çim saha bulmanın neredeyse imkansız olduğu kalabalık şehirlerde büyüyen birçok Brezilyalı oyuncu gibi, Neymar Jr da becerilerini futsal sahasında geliştirdi. Şimdi, kendine özgü kuralları olan ve kendi adıyla düzenlenen bir turnuvası var: Red Bull Neymar Jr's Five. Bunu turnuva formatını diğer küçük saha futbolu türlerinden ayıran birkaç özellik var: Kaleci yoktur, kaleler sahayı çevreleyen duvarlardaki boşluklardan oluşur ve bir takım gol yediğinde bir oyuncu kaybeder.

Neymar Jr, "Bu harika bir şey. Bana turnuva fikrini anlattıkları zamanı bugün gibi hatırlıyorum. Beni çocukluğuma geri götürmüştü. Amaç, Red Bull Neymar Jr's Five'ı, beşer kişiden oluşan futbol formatı konusunda bir ölçüt haline getirmekti ve bence doğru yoldayız” diyerek turnuva hakkında heyecanını paylaşıyor.

Bu turnuvanın özel bir atmosferi var © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Her ulus tek bir tutku etrafında birleşiyor: Futbol. Neymar da Silva Santos Jr

İlk kez 2016 yılında düzenlenen turnuvada yaklaşık 30 ülkede eleme maçları yapılıyor ve seçilen ev sahibi ülkede gerçekleştirilen finallerle turnuva sona eriyor. Neymar Jr, “Son dört yılda düzinelerce ülkeden 400.000'den fazla kişi” diyor ve ekliyor: “Turnuvaya daha fazla kadının dahil olduğunu görmek çok güzel, kadın takımları her zaman en üst düzeyde. Ve bu sadece yolculuğumuzun başlangıcı."

Neymar Jr, sözlerini şu şekilde noktalıyor: “En çok görmek istediğim şey, herkesin benim kadar eğlenmesi. Bu kadar uzun süre bekledikten sonra herkesi bir arada görebilmek harika. Her ulus tek bir tutku etrafında birleşiyor: Futbol."