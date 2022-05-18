Red Bull Paper Wings'de Şampiyonlar Belli Oldu

Kağıt uçak dünya şampiyonası Red Bull Paper Wings'in 2022 edisyonu Mesafe, Havada Kalma Süresi ve Hava Akrobasisi kategorilerinde rekor katılımla gerçekleşti. Bu yıl altıncı kez düzenlenen etkinliğin 60'tan fazla ülkede gerçekleşen 500'ün üzerinde uçuş elemesine 61 binden fazla pilot katıldı, Hava Akrobasisi katılımcıları ise internet üzerinden yolladıkları videolar ile finalist olmaya çalıştılar.

Mesafe ve Havada Kalma Süresi kategorisinde yarışan finalistler standart bir A4 kağıdını katlayarak, Hava Akrobasisi kategorisinde yarışan finalistler ise yaratıcılıkları ile şampiyonluk kovaladılar.

Mesafe

70 metrelik apronda düzenlenen Mesafe kategorisinde tüm katılımcıların iki deneme hakları vardı. Yarışmaya Sırbistan'dan katılan Lazar Krstić, 2019 yılındaki finalde 52.28 metrelik mesafeye ulaşıp ikinci olmuştu. Aradan geçen yıllar içinde uçak tasarımını, atış tekniğini ve hatta fiziğini geliştirmeyi ihmal etmemiş.

En nihayetinde yaptığı tüm hazırlıklar sonuç verdi ve Krstić yaptığı 57.13 metrelik atışı ile birinciliğe ulaştı. Galibiyeti kesinleşmesine rağmen ikinci bir atış gerçekleştirdi ve bu kez de 61.11 metreye ulaşmayı başardı.

Kupa Lazar Krstić'in ellerinde yükseliyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Kazanmayı gerçekten istiyordum. Bunun için çok çalıştım ve emeklerim sonuç verdi. Bu harika bir deneyimdi, gerçekten çok keyif aldım." diyen Krstić sözlerine şöyle devam etti: "Rekabetçi biriyim ve diğer insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Bu yıl daha fazla insanla tanıştım, çok mutluyum. Beni tekrar göreceksiniz!"

Havada Kalma Süresi

Havada Kalma Kategorisi'nde pilotlar Hangar-7'nin camla kaplı tavanına doğru atış denemeleri gerçekleştirdiler. En uzun uçuş süresine ulaşmak için yapılan denemelerde Pakistanlı Rana Muhammad Usman Saeed'in uçağı 14.86 saniye havada kaldı ve ona birinciliği kazandırdı. Ön elemede ulaştığı 16.39 saniyelik uçuş süresi ise yeni Red Bull Paper Wings Dünya Finali rekoru olarak kayıtlara geçti.

Rana Muhammad Usman Saeed galibiyeti kutluyor © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

"2012 yılında buradaydım ama hazır değildim ve podyuma çıkamadım." diyen Saeed şunları söyledi: "O günden beri kağıt uçaklara olan ilgimi geliştirdim ve çok çalıştım, sonunda da yapmak istediğim şeyi başardım."

Hava Akrobasisi

Müthiş bir şovdu! Hava Akrobasisi kategorisinde pilotlara 60'ar saniye verildi ve onlardan jüriyi yaratıcılık, genel uçuş performansı, teknik yeterlilik açısından etkilemeleri istendi. Müzikler, kostümler, aksesuarlar ve birbirinden farklı kağıt uçaklar... Etkinliğe Güney Kore'den katılan Seunghoon Lee'nin giydiği siyah smokini, sihirbazları anımsatan koreografisi ve etkileyici performansı ona zaferi getirdi.

Güney Koreli Seunghoon Lee jüriyi büyüledi © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ancak gösterinin en etkileyici kısmı bu değildi. Zafere ulaştıktan hemen sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti ve göz yaşları içinde "evet" cevabı aldı.

"Güney Kore'de bilim sınıfında ders veriyorum ve birçok kez kağıt uçak kullanıyorum. Bugün ise dünyanın en iyi kağıt uçak akrobasi oyuncusu olduğumu herkese gösterdim!" diyor Lee. "Bir yıldır sunumum üzerinde çalışıyordum. Kız arkadaşımdan benimle buraya gelmesini istedim ve kazanırsam ona evlenme teklfi edeceğimi söyledim. Neyse ki her şey yolunda gitti!"

Hava Akrobasisi kategorisinin jürisini akrobasi pilotu Dario Costa, iki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan snowboardcu Anna Gasser, BMX efsanesi Senad Grosic ve Popular Mechanics haber editörü Jennifer Leman oluşturuyordu.

Dario Costa'nın etkinlik ile ilgili görüşleri ise şöyle: "Burada olduğum için mutluyum çünkü herkesin nasıl yapılacağını bilerek büyüdüğü bir konu etrafında kutlama, spor ve yarışma düzenlenmesi inanılmaz. Üstelik bana kağıt uçaklarla oynadığım ve uçmayı hayal ettiğim günleri hatırlatıyor."

Red Bull Paper Wings Dünya Finali 2022 Sonuçları

Mesafe

Lazar Krstić (Sırbistan), 61.11 metre Yicheng Sun (Büyük Britanya), 57.07 metre Abduaziz Omonillaev (Özbekistan), 54.82 metre

Havada Kalma Süresi

Rana Muhammad Usman Saeed (Pakistan), 14.86 saniye Esteban Neira (Şili), 12.99 saniye Dimitri Dimitrev (Moldova), 12.29 saniye

Hava Akrobasisi

Seunghoon Lee (Güney Kore), 46 puan Seng Fatt Beh (Tayvan), 42 puan Taiga Kimura (Japonya), 41 puan