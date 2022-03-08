Red Bull Paper Wings: Kağıt Uçak Yapmanın İpuçları

İçerik Rehberi 1 Kağıt Uçak yapma ipuçları

Red Bull Paper Wings'de elemeler sürüyor. Sen de bu sıra dışı kağıt uçak yarışının bir parçası olmak istiyorsan, tüm detaylar için sitemizi ziyaret edebilirsin.

“Kırk yıl düşünsem kağıt uçak dünya şampiyonu olacağım aklıma gelmezdi.”

2019 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde öğrenci olan Cameron Clark, Red Bull Paper Wings yarışmasının eleme ilanını görür ve şansını denemeye karar verir. "Çocukken farklı tasarımlar denemek hoşuma giderdi, ben de babamın bana öğrettiği bir tasarımı biraz değiştirerek denemeyi tercih ettim."

Katıldığı Avustralya elemelerinde müthiş bir uçuşa imza atarak zafere ulaşan 19 yaşındaki Clark, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Her çocuğun çocukluk hayali gerçekleşir. Cameron Clark

Dünya finali vesilesiyle ilk kez Avrupa'ya gelme fırsatı yakalayan Clark, 58 ülkeden 176 yarışmacının katıldığı etkinlikte ona ülkesinde şampiyonluk getiren tasarımın aynısını kullanmayı planlıyordu.

"Salzburg'a giden otobüste uçak tasarımları üzerine sohbet ediyorduk ve daha etkili bir tasarım yapabileceğimi keşfettim."

En uzun havada kalma süresi kategorisi yarışmacılarının büyük kısmı aynı tasarımı kullanıyor ama her biri avantaj sağlamayı umduğu rötuşlar deniyordu. Clark da deneme yanılma yöntemiyle kendi değişikliklerini yaptı.

01 Kağıt Uçak yapma ipuçları

Dengeli ve kademeli bir iniş için geniş kanat açıklığı önemli. En ideal tasarımı elde etmek için aynı yönde iyileştirmeler yapın. Kusursuz bir kağıt seçin ve katlarken kağıda olabildiğinde hassas davranın. Uçağın tasarımı kadar nasıl atıldığı da önemlidir ve birçok yarışmacı uçağı dikey şekilde fırlatmayı tercih eder.

Red Bull Paper Wings pilotları kağıt uçaklarını hazırlıyorlar. © Filip Nagy/Red Bull Content Pool

"Havada kalma süresini etkileyen birçok detay mevcut; kanatlar, ağırlık dengesi, uçağın şekli, açılar ve eğrilik. Bunlardan en önemlisini seçmem gerekirse kademeli bir iniş sağlamak için geniş kanat alanını öneririm." diyor Clark ve şöyle devam ediyor: "Kanat uçlarını ayarlamaktan tutun da kanat uzunluğunu değiştirmeye kadar her şeyi denedim ve sonuçtan memnun kalana dek her şeyi test ettim."

Ortaya çıkardığı tasarımdan memnun kalmasına rağmen katlamayı ve rötuş yapmayı sürdürdü Clark. "Tamamen aynı tasarıma sahip 100 kağıt uçak yapabilirsiniz ancak her biri farklı hareket edecektir. Bu da sizi her şey mükemmel olana dek ince ayarlar yapmaya zorlar."

Clark genel anlamda ona yardımcı olacak bir detay fark etti: "İyi dengelenmiş bir uçak tasarlamanın kilit noktası hassasiyettir. Kağıtı katlarken olabildiğince hassas davranın ve kusursuz bir kağıt parçası seçin."

Bir de işin dikey fırlatma tekniği var tabii ki. Clark bu konuda şunları söylüyor: "Uçağın tasarımı kadar nasıl atıldığı da önemlidir ve birçok yarışmacı uçağı dikey şekilde fırlatmayı tercih eder."

Cameron Clark'ın Red Bull Paper Wings Dünya Finali uçuş denemesi... © Joerg Mitter

Alman Vince Scholl ile yaşadığı rekabette mükemmel kalibre edilmiş tasarımı ve fırlatma performansı sayesinde 13.33 saniyelik süreye ulaşarak podyumun zirvesine çıktı Clark.

Geriye dönüp baktığında duygularını şöyle ifade ediyor: "Hayatım boyunca hatırlayacağım bir tecrübeydi ve bunun parçası olmak çok özeldi. Gezegenin dört bir yanından insanlar, bir kağıt uçak yarışması için dünyanın öbür ucuna seyahat ettiler ve bunu tekrar yaşamak için asla tereddüt etmem."

Tereddüt etmediği ortada çünkü mimarlık mühendisliği öğrencisi olan Clark, Red Bull Paper Wings 2022'de unvanını korumak istiyor. "Hiçbir şey yeniden dünya şampiyonu olma fırsatını kaçırmama engel olamaz. Her çocuğun çocukluk hayali gerçekleşir ve bunu tekrar gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum."

Red Bull Paper Wings elemeleri devam ediyor. Sen de şansını denemek istiyorsan etkinlik sayfasına ulaşmak için tıkla .