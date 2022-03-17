Red Bull Paper Wings Rekorları

Standart bir A4 kağıt ile yapılabilecek en iyi kağıt uçakları tasarlayanların yarışması

Red Bull Paper Wings

'in altıncısı bu yıl düzenleniyor. Sen de bu heyecana dahil olmak istiyorsan

adresine girip başvurunu yapabilirsin. Ancak öncesinde bugüne kadar kırılan rekorları ve rekortmenleri öğrenmek istemez misin?