Red Bull Paper Wings Rekorları

Standart bir A4 kağıt ile yapılabilecek en iyi kağıt uçakları tasarlayanların yarışması Red Bull Paper Wings'in altıncısı bu yıl düzenleniyor. Sen de bu heyecana dahil olmak istiyorsan redbull.com/paperwings adresine girip başvurunu yapabilirsin. Ancak öncesinde bugüne kadar kırılan rekorları ve rekortmenleri öğrenmek istemez misin?
En Uzun Mesafe
Red Bull Paper Wings'in en uzun mesafeye uçuş kategorisi her yıl büyük çekişmeye sahne oluyor. 50 metrenin üzerine çıkanların birinciliği kovaladığı kategoride bugüne kadar kat edilen en uzun mesafe 56,61 metre ile Amerikalı Jake Hardy'ye ait.
En Uzun Havada Kalma Süresi
Bir kağıt uçağı en uzun mesafeye göndermenin yanı sıra en uzun süre havada tutmak da bir hayli zor. Pilotların farklı tasarımlar deneyerek süreyi uzatmaya çalıştığı kategoride rekoru, 2015'te kaydettiği 14.36 saniyelik uçuş ile Karen Hambardzumyan'a ait.