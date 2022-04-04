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Kağıttan Uçak
Red Bull Paper Wings’in Türkiye Şampiyonları Belli Oldu!
Dünyanın en iyi kağıt uçak pilotlarını karşı karşıya getiren Red Bull Paper Wings’in Türkiye Finali sona erdi. İşte kazananlar!
Red Bull Paper Wings'de şehir elemelerinin ardından sıra finaldeydi.
Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar Red Bull Paper Wings Türkiye Finali için Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde bir araya geldiler.
Üç kategoride düzenlenen final yarışlarında rekabet oldukça üst seviyedeydi. En Uzun Mesafe, En Uzun Sürede Havada Kalma ve Akrobasi kategorilerinde şampiyon olmak için mücadele eden yarışmacılar Avusturya’da gerçekleştirilecek Red Bull Paper Wings Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etmek için tüm yeteneklerini ortaya koydular.
Finalin sonunda “en uzun mesafe” kategorisinde Davut Basut şampiyon olmayı başardı. “En uzun süre havada kalma” kategorisinde ise Melke Karagöl şampiyon olarak dünya finaline gitmeye hak kazandı.
Katılımcıların bu yıl ilk kez TikTok üzerinden gönderdikleri videolar ile hünerlerini sergiledikleri akrobasi kategorisinde ise Ömer Asmasarı ilk sırayı elde etti.
Üç kategorinin şampiyon isimleri mayıs ayında Avusturya’da gerçekleştirilecek Red Bull Paper Wings Dünya Finali’nde şampiyonluk için mücadele edecekler.