Red Bull Paper Wings’in Türkiye Şampiyonları Belli Oldu!

Üç kategoride düzenlenen final yarışlarında rekabet oldukça üst seviyedeydi. En Uzun Mesafe, En Uzun Sürede Havada Kalma ve Akrobasi kategorilerinde şampiyon olmak için mücadele eden yarışmacılar Avusturya’da gerçekleştirilecek Red Bull Paper Wings Dünya Finali ’nde ülkemizi temsil etmek için tüm yeteneklerini ortaya koydular.