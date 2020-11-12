Red Bull Pit Stop Challenge'da Kazananlar Belli Oldu!
© Red Bull Content Pool
Red Bull Racing Pit Stop Ekibi’ne karşı simülasyon ortamında mücadele eden oyuncular içinden kazanan kim oldu? Detaylar haberimizde.
itibarıyla yayında
Formula 1 DHL Türkiye GP'ye günler kala dünyanın en hızlı pit stop rekorunu kıran Red Bull Racing Pit Stop Ekibi’ne karşı simülasyon ortamında mücadele eden oyuncular sıra dışı bir deneyimin parçası oldular.
15 Kasım'da InterCity İstanbul Park'ta gerçeğini izleyeceğimiz Red Bull Racing Pit stoplarını simülasyon ortamında tecrübe edip F1 heyecanını sanal ortamda yaşayan oyunculardan kazananlar da nihayet belli oldu.
İşte ilk 5:
- 1. Can Çınar
- 2. Çağlar Utku Özal
- 3. Hakan Kurtuluş
- 4. Korcan İskender Mergener
- 5. Burak İkiz
Şimdi ise sıra gerçek F1 heyecanında! Artık tüm gözler 15 Kasım Pazar günü 9 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapacağımız Formula 1 DHL Türkiye GP'ye çevrilmiş durumda.