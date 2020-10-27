Red Bull Pit Stop Challenge Deneyim Alanı Zorlu PSM'de Seni Bekliyor
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Red Bull Pit Stop Challenge için özel olarak kurulan alanda birçok etkinlik 30 Ekim-1 Kasım ve 14-15 Kasım tarihlerinde motor sporları tutkunlarını bekliyor.
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Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’sine artık çok kısa bir süre kaldı. Dünyanın en hızlı pilotları ve araçları Türkiye topraklarına gelmeden hemen önce Red Bull, motor sporları tutkunları için özel bir Formula 1 deneyimi sunuyor.
Zorlu PSM'de Red Bull Pit Stop Challenge için özel olarak kurulan alanda birçok etkinlik motor sporları tutkunlarını bekliyor. 30 Ekim-1 Kasım ve 14-15 Kasım tarihlerinde etkinlik alanında Red Bull Pit Stop Challenge oyununu offline oynayabilir, online yarışmaya katılabilir ve playseat'lerde F1 2020 oyununu oynayarak dolu dolu bir F1 deneyiminin tadını çıkarabilirsin.