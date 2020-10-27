F1

Red Bull Pit Stop Challenge Deneyim Alanı Zorlu PSM'de Seni Bekliyor

© Barış Acarlı
Red Bull Pit Stop Challenge için özel olarak kurulan alanda birçok etkinlik 30 Ekim-1 Kasım ve 14-15 Kasım tarihlerinde motor sporları tutkunlarını bekliyor.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix’sine artık çok kısa bir süre kaldı. Dünyanın en hızlı pilotları ve araçları Türkiye topraklarına gelmeden hemen önce Red Bull, motor sporları tutkunları için özel bir Formula 1 deneyimi sunuyor.
Red Bull Pit Stop Challenge
Red Bull Pit Stop Challenge
© Barış Acarlı
Zorlu PSM'de Red Bull Pit Stop Challenge için özel olarak kurulan alanda birçok etkinlik motor sporları tutkunlarını bekliyor. 30 Ekim-1 Kasım ve 14-15 Kasım tarihlerinde etkinlik alanında Red Bull Pit Stop Challenge oyununu offline oynayabilir, online yarışmaya katılabilir ve playseat'lerde F1 2020 oyununu oynayarak dolu dolu bir F1 deneyiminin tadını çıkarabilirsin.
Red Bull Pit Stop Challenge
Red Bull Pit Stop Challenge
© Barış Acarlı