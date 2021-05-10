Red Bull Project:Pro Antrenmanları ile 10 Günde Kendine Meydan Oku
Red Bull Project:Pro antrenman programlarıyla #EVDEANTRENMAN yaparak 10 günde kendine meydan oku!
Red Bull'la yepyeni bir meydan okumaya hazır mısın? 8 Mayıs'tan itibaren 10 gün boyunca Red Bull Project:Pro antrenman programlarıyla #EVDEANTRENMAN yaparak kendine meydan okuyabilirsin. Bu yolda elbette yalnız değilsin.
Red Bull Challengers koşu grupları, canlı yayında Red Bull sporcularının antrenmanlarını yapıyor. No Reason Co, Kübra Dağlı'nın çeviklik antrenmanını; Karşıyaka One Team, Toprak Razgatlıoğlu'nun kuvvet antrenmanını; Runarchy ise Ayşe Begüm Onbaşı'nın esneklik antrenmanını Instagram canlı yayınlarıyla uygulamalı olarak spor severlerle paylaşıyor. Detaylar hemen aşağıda seni bekliyor.
Canlı yayın takvimi hemen aşağıda!
Antrenmanlar her bir koşu grubunun Instagram adreslerinden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın takvimini hemen aşağıda bulabilirsin.
İlk programları kaçırdıysan, hemen yetişmek için Project:Pro antrenmanlarına aşağıdaki videolar ile başlayabilir ve 10 günde #evdeantrenman' yaparak kendine meydan okuyabilirsin.
Kübra Dağlı ile Çeviklik Antrenmanı
Taekwondo yıldızı, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile spor yapmaya hazır mısın? Kübra'nın çeviklik odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Kübra'nın antrenman sayfasını ziyaret et.
Kübra Dağlı - Max Jumping Jacks, Push-up Complex
Toprak Razgatlıoğlu ile Kuvvet Antrenmanı
Superbike'taki gururumuz Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman yapmaya hazır mısın? Toprak'ın kuvvet odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Toprak'ın antrenman sayfasını ziyaret et.
Toprak Razgatlıoğlu - Push-ups, Dumbbell Rows, Step-ups, Air Squats
Ayşe Begüm Onbaşı ile Esneklik Antrenmanı
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile esneme (stretching) hareketleri yapmaya ne dersin? Ayşe Begüm'ün esneklik odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Kübra'nın antrenman sayfasını ziyaret et.
Ayşe Begüm Onbaşı - Cross Shin, Seated Forward Fold, Supine Twist & Pigeon