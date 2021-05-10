Red Bull Project:Pro Antrenmanları ile 10 Günde Kendine Meydan Oku

yaparak kendine meydan okuyabilirsin. Bu yolda elbette yalnız değilsin.

Red Bull'la yepyeni bir meydan okumaya hazır mısın? 8 Mayıs'tan itibaren

'nın esneklik antrenmanını Instagram canlı yayınlarıyla uygulamalı olarak spor severlerle paylaşıyor. Detaylar hemen aşağıda seni bekliyor.

ise

antrenmanlarını yapıyor.