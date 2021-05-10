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Aktif Yaşam
Red Bull Project:Pro Antrenmanları ile 10 Günde Kendine Meydan Oku
Red Bull Project:Pro antrenman programlarıyla #EVDEANTRENMAN yaparak 10 günde kendine meydan oku!
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
Red Bull Project:Pro ana sayfasına buradan ulaşabilirsin.
Red Bull'la yepyeni bir meydan okumaya hazır mısın? 8 Mayıs'tan itibaren 10 gün boyunca Red Bull Project:Pro antrenman programlarıyla #EVDEANTRENMAN yaparak kendine meydan okuyabilirsin. Bu yolda elbette yalnız değilsin.
Red Bull Challengers koşu grupları, canlı yayında Red Bull sporcularının antrenmanlarını yapıyor. No Reason Co, Kübra Dağlı'nın çeviklik antrenmanını; Karşıyaka One Team, Toprak Razgatlıoğlu'nun kuvvet antrenmanını; Runarchy ise Ayşe Begüm Onbaşı'nın esneklik antrenmanını Instagram canlı yayınlarıyla uygulamalı olarak spor severlerle paylaşıyor. Detaylar hemen aşağıda seni bekliyor.
Canlı yayın takvimi hemen aşağıda!
Antrenmanlar her bir koşu grubunun Instagram adreslerinden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın takvimini hemen aşağıda bulabilirsin.
No Reason Co8 Mayıs Cumartesi - Saat 12:009 Mayıs Pazar - Saat 12:0011 Mayıs Salı - Saat 19:0014 Mayıs Cuma - Saat 19:0016 Mayıs Pazar - Saat 12:00
Karşıyaka One Team8 Mayıs Cumartesi - Saat 12:0012 Mayıs Çarşamba - Saat 19:0014 Mayıs Cuma - Saat 19:0015 Mayıs Cumartesi - Saat 12:0017 Mayıs Pazartesi -Saat 19:00
Runarchy8 Mayıs Cumartesi - Saat 16:0010 Mayıs Pazartesi - Saat 18:0011 Mayıs Salı - Saat 18:0014 Mayıs Cuma - Saat 18:0016 Mayıs Pazar - Saat 14:00
İlk programları kaçırdıysan, hemen yetişmek için Project:Pro antrenmanlarına aşağıdaki videolar ile başlayabilir ve 10 günde #evdeantrenman' yaparak kendine meydan okuyabilirsin.
Kübra Dağlı ile Çeviklik Antrenmanı
Taekwondo yıldızı, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ile spor yapmaya hazır mısın? Kübra'nın çeviklik odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Kübra'nın antrenman sayfasını ziyaret et.
Aktif Yaşam · 2 dakika
Kübra Dağlı - Max Jumping Jacks, Push-up Complex
Toprak Razgatlıoğlu ile Kuvvet Antrenmanı
Superbike'taki gururumuz Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman yapmaya hazır mısın? Toprak'ın kuvvet odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Toprak'ın antrenman sayfasını ziyaret et.
Aktif Yaşam · 2 dakika
Toprak Razgatlıoğlu - Push-ups, Dumbbell Rows, Step-ups, Air Squats
Ayşe Begüm Onbaşı ile Esneklik Antrenmanı
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile esneme (stretching) hareketleri yapmaya ne dersin? Ayşe Begüm'ün esneklik odaklı antrenman serisinin ilk bölümüyle meydan okumaya başlayabilirsin! Tüm videoları izlemek için Kübra'nın antrenman sayfasını ziyaret et.
Aktif Yaşam · 2 dakika
Ayşe Begüm Onbaşı - Cross Shin, Seated Forward Fold, Supine Twist & Pigeon
Aktif Yaşam
Atletizm