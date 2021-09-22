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Red Bull Racers ile Hızını Test Et!
Red Bull Racers ile Red Bull Ring pistindeki en hızlı turu atıp ödülleri kazanmaya hazır mısın?
Formula 1 heyecanı son hızıyla sürerken bu heyecana ortak olmak için sen de Red Bull Racers ile Red Bull Ring'de piste çıkabilirsin! Red Bull Racing'den Max Verstappen ile Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly ikilisinin sana eşlik edeceği oyunda piste çık, en hızlı turu at, lider tablosunun zirvesinde yer al ve hediyelerin sahibi ol!
Red Bull'un hazırladığı Red Bull Racers hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilen bir yarış oyunu. Oyundaki amaç Max Verstappen ve Pierre Gasly arasında seçim yaparak Red Bull Ring pistinde en hızlı turu atmak. Hızlanma ve Yol Tutuş değerleri farklı olan araçlarla pisti defalarca turlayarak süreni geliştirmen gerekiyor.
Red Bull Racers nasıl oynanır?
Red Bull Racers'ı hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda oynamak mümkün. Oyuna başladığında sana Max Verstappen yol gösterecek. Red Bull Ring'de en hızlı turu atmak için yapman gereken ilk şey bilgisayarda Space veya mouse'un sol tuşu, mobil cihazda ise parmağın ile hızlanma butonuna basmak. Böylece Max'ın ya da Pierre'in aracı pistte hızlanmaya başlayacak.
Virajlara geldiğinde yavaşlaman gerekiyor çünkü yüksek hız yol tutuşu düşürerek pist dışına çıkmana neden olabilir. Yıpranan lastiklerin durumunu sağ alttaki göstergeden takip edebilirsin. Uzun düzlüklerde ekstra hız için Shift tuşuna basarak bir kereliğine Red Bull kutusuna başvurup atağa geçebilirsin. Doğru zamanlamayla süreni iyileştirebileceğini unutma.
Red Bull Racers ödülleri neler?
Red Bull Racers sona erdiğinde genel klasmanda en hızlı tura imza atan isim Avusturya'ya giderek Red Bull Ring pistinde unutulmaz bir motor sporları deneyimi yaşayacak. Her hafta lider tablosunun ilk üç basamağında yer alan yarış severler ise Max Verstappen'in ve Pierre Gasly'nin şapkasını, Red Bull Racing ile Scuderia AlphaTauri takımlarının orijinal ürünlerini kazanma şansı yakalayacaklar.