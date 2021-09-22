Red Bull Racers ile Hızını Test Et!

'ı hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda oynamak mümkün. Oyuna başladığında sana Max Verstappen yol gösterecek. Red Bull Ring'de en hızlı turu atmak için yapman gereken ilk şey bilgisayarda

Space

veya mouse'un sol tuşu, mobil cihazda ise parmağın ile hızlanma butonuna basmak. Böylece Max'ın ya da Pierre'in aracı pistte hızlanmaya başlayacak.