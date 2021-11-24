Red Bull Racers'ın En Hızlıları Belli Oldu!

Formula 1'de şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ederken, oyuncular da kozlarını Red Bull Racers 'ta paylaştılar. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilen bu yarış oyununda oyuncular, Red Bull Ring pistinde en hızlı turu atmak için haftalar boyunca pisti turladılar.