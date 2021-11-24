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Red Bull Racers'ın En Hızlıları Belli Oldu!
Formula 1 meraklılarını Red Bull Ring'de buluşturan Red Bull Racers oyununun en hızlı isimleri belli oldu.
Formula 1'de şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ederken, oyuncular da kozlarını Red Bull Racers'ta paylaştılar. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilen bu yarış oyununda oyuncular, Red Bull Ring pistinde en hızlı turu atmak için haftalar boyunca pisti turladılar.
Red Bull Racing ile Scuderia AlphaTauri takımlarının orijinal ürünlerini kazanma ve Red Bull Ring pistinde unutulmaz bir motor sporları deneyimi yaşama şansı sunan Red Bull Racers'ta Max Verstappen ve Pierre Gasly ikilisini kontrol ederek en hızlı tur zamanına imza atan isimler şunlar:
- 1. Hafta Lideri | Ahmet Hoşgör
- 2. Hafta Lideri | Can Çınar
- 3. Hafta Lideri | Ercan Tekin
- 4. Hafta Lideri | Erhan Ay
- Genel Klasman Lideri | Can Çınar
Tüm hafta liderleri Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri resmi takım ürünlerinden oluşan hediyeler kazandılar. Dört hafta süren mücadelenin sonunda en hızlı tura imza atan Can Çınar'ı ise 2022 yılında Avusturya'daki Red Bull Ring'de benzersiz bir motor sporları deneyimi bekliyor.