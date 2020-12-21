F1 2020: Sezonun En Hızlı Pit Stop'ları Red Bull Racing'den!

Bu istatistikler içinde en çok göze çarpan ise pit stop sürelerinin hayal bile edilemeyecek bir seviyeye inmesi. Burada başı çeken takım ise elbette Red Bull Racing.

Bu istatistikler içinde en çok göze çarpan ise pit stop sürelerinin hayal bile edilemeyecek bir seviyeye inmesi. Burada başı çeken takım ise elbette Red Bull Racing.

Bu istatistikler içinde en çok göze çarpan ise pit stop sürelerinin hayal bile edilemeyecek bir seviyeye inmesi. Burada başı çeken takım ise elbette Red Bull Racing.

Kırdığı birçok pit stop rekoru ile sık sık gündeme gelen takım bu sezona da damga vurdu. Red Bull Racing pit stop ekibi bu sezonun en hızlı 10 pit stop'undan 9'una imza atarak sıra dışı bir rekorun da sahibi oldu.

Kırdığı birçok pit stop rekoru ile sık sık gündeme gelen takım bu sezona da damga vurdu. Red Bull Racing pit stop ekibi bu sezonun en hızlı 10 pit stop'undan 9'una imza atarak sıra dışı bir rekorun da sahibi oldu.

Kırdığı birçok pit stop rekoru ile sık sık gündeme gelen takım bu sezona da damga vurdu. Red Bull Racing pit stop ekibi bu sezonun en hızlı 10 pit stop'undan 9'una imza atarak sıra dışı bir rekorun da sahibi oldu.