F1 2020: Sezonun En Hızlı Pit Stop'ları Red Bull Racing'den!
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Red Bull Racing ekibi sezonun 10 en hızlı pit stop'undan 9'una imza atarak kırılması zor bir rekora adını yazdırdı.
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F1 2020 sezonu Abu Dabi'de Max Verstappen'in podyumun zirvesine çıktığı yarışın ardından sona erdi. Sezon bitse de geride kalan istatistikler bu unutulmaz sezonu tekrar tekrar hatırlatıyor.
Bu istatistikler içinde en çok göze çarpan ise pit stop sürelerinin hayal bile edilemeyecek bir seviyeye inmesi. Burada başı çeken takım ise elbette Red Bull Racing.
Kırdığı birçok pit stop rekoru ile sık sık gündeme gelen takım bu sezona da damga vurdu. Red Bull Racing pit stop ekibi bu sezonun en hızlı 10 pit stop'undan 9'una imza atarak sıra dışı bir rekorun da sahibi oldu.
Bu sezonun en hızlı pit stop derecesi olan 1.86'yı hem Max Verstappen hem de Alex Albon için tekrarlayan ekip iki pilotunu da sezon boyunca pitte neredeyse hiç tutmadı.
En hızlı pit stop'lar demişken, Pit Stop'un Tarihi belgeseline göz atmayı unutma. Şimdi Türkçe altyazı ile izleyebilirsin:
Pit Stop'un Tarihi