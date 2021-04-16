Red Bull Racing F1 Takımı: Başarılar ve Pilotlar

Red Bull Racing, Formula 1 'in son 15 yılında her daim en dikkat çeken ekiplerden biri olmayı başardı. Bugüne kadar elde edilen başarılar, yetiştirilen pilotlar ve erişilen güçlü yapı, takımın ilk günden itibaren ne kadar etkin bir şekilde yönetildiğini gözler önüne seriyor. Şimdi ise Red Bull Racing F1 takımına yakından bakma zamanı!

Red Bull Racing ne zaman faaliyete başladı?

Red Bull ilk olarak 1995 yılında Sauber takımının sponsoru olarak F1 dünyasına giriş yaptı. Ancak Red Bull Racing F1 takımının temelleri 2004 yılında atıldı. Red Bull'un, 2004'ün Kasım ayında, Ford şirketinin sahip olduğu Jaguar Racing F1 takımını satın almasıyla pek çok başarıyla süslenecek olan yeni bir dönem başlamış oldu.

Takımın ismi Red Bull Racing olarak değiştirilirken, Christian Horner takım patronluğuna getirildi. Red Bull Racing ilk sezonunda Cosworth motoru kullanırken, ilk pilot ikilisi ise David Coulthard ve Christian Klien 'dan oluşuyordu.

Red Bull Racing'in Başarıları

Bugüne kadar 300'den fazla start gören Red Bull Racing, pek çok başarıya da imza atmayı başardı. Şampiyonluklardan, en genç yarış kazanan pilotlara ve en hızlı pit stoplara kadar...

Red Bull Racing pit stop © Red Bull

Şampiyonluklar : Red Bull Racing 2007 yılından itibaren Renault motoru kullanmaya başladı. 2009 yılında ise Sebastien Vettel ve Mark Webber ikilini oluşturarak iddialı bir takım haline dönüştüler.

Red Bull Racing; 2010, 2011, 2012 ve 2013 sezonlarında peş peşe Formula 1 takımlar şampiyonluğunu elde ederken, Sebastian Vettel de aynı sezonlarda toplam dört kez pilotlar şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Red Bull Racing'in "En"leri : Sebastian Vettel, Red Bull Racing'le 2010 yılında ulaştığı şampiyonlukla, Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan en genç sürücü unvanını elde etti. 23 yaş 114 günlükken şampiyon olan Vettel hala bu rekorun sahibi.

Max Verstappen © Andy Green/Red Bull Content Pool

Formula 1 tarihini n en genç yarış kazanan pilotu da Red Bull Racing kokpitinde bu başarıya ulaştı. 18 yaş 228 günlükken İspanya Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'in bu başarısı kolay kolay geride bırakılacak gibi görünmüyor.

Red Bull Racing takımı aynı zamanda en hızlı pit stop rekorunu da elinde bulunduruyor. 2019 Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in aracının pit stopunu sadece 1.82 saniyede tamamlayan Red Bull mekanikerleri zamana meydan okuyor.

Red Bull Racing Pilotları

Formula 1 2021 sezonunda Red Bull Racing Honda adıyla yarışan takımın pilot ikilisi Max Verstappen ve Sergio Perez'den oluşuyor. Verstappen henüz 23 yaşında olmasına rağmen 2015 yılından bu yana Red Bull koltuğunda müthiş performanslara imza atıyor. Bugüne kadar 10 yarış kazanan Hollandalı sürücü, toplam 43 kez podyumda yer almayı başardı.

Max Verstappen ve Sergio Perez © Red Bull Content Pool