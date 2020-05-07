Max Verstappen ve Alex Albon elbette pistteki maharetleriyle tanınıyor ancak bu yılın başlarında bu genç ve başarılı iki F1 pilotu Hollanda yollarında yeni bir meydan okumaya kalkıştılar. Hem de Red Bull tarzı bir meydan okuma! Bu yolculuğun adım adım takip edildiği filmi Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin. Tek yapman gereken videonun sağ altında yer altyazı ayarlarından Türkçe seçeneğini seçmek.

Yıllardır binlerce Hollandalı F1 tutkunu Verstappen 'i desteklemek için dünyanın bir çok yerine seyahat etti. Portakalların F1 sahnesine ve tribünlerine getirdiği parti atmosferi kuşkusuz F1 dünyasının en eğlenceli taraflarından birini yansıtıyor. Hollanda GP 'sinin yarış takvimine geri dönmesiyle birlikte Hollanda'yı biraz daha yakından tanımanın vakti gelmiş gibi görünüyor. Peki bir ülkeyi tanımak için en yetenekli iki F1 pilotunu araçlarına bindirip Red Bull ekibiyle yola çıkarmaktan daha güzel bir yöntem olabilir mi?

Hemen girişteki videoda Verstappen, Albon'a Zanvoort 'a giden yolda rehberlik ediyor. Yol boyunca görülmesi elzem olan yerleri takım arkadaşıyla paylaşıyor. İkili Rotterdam Limanı 'ndan çıkıp dar kanallar üzerinden geçti, yel değirmenlerini geride bıraktı, çiçek bahçelerinin içinden geçerek Lahey şehir merkezine ulaştı. Ünlü pilotlar, bu yolculukta bir şeyler atıştırmadan evvel Noordeinde Sarayı 'nda eski bir dostu da görme fırsatı yakaladılar.

Hedef: Zandvoort Pisti ... Ancak bir Hollanda yolculuğu güzel plajlara gidilmeden tamamlanmış sayılmaz. Böylece iki arkadaş Scheveningen 'deki kumlarda biraz F1 araçlarını test edebilirler ve bir başka Red Bull sporcusu eski arkadaşları motokrosçu Jeffrey Herlings 'le buluşabilirler.

Max Verstappen ve Alex Albon ikilisinin Hollanda yolculuğunu bir de kamera arkasından keşfet:

Verstappen ve Albon'un Hollanda Yolculuğunun Perde Arkası

Herlings, Verstappen'in üzerinden uçuyor

Doğruya doğru, Verstappen ve Albon'un Herlings'le sadece sohbet etmek için bir araya gelmesi beklenemezdi. Hollanda yolcuğuna yakışır bir videonun tam zamanı! Herlings, Scheveningen plajında Verstappen ve Albon'un üzerinden üzerinden uçuyor ve ortaya muhteşem bir akrobasi gösterisi çıkıyor.

Max Verstappen ve Jeffrey Herlings plajda © Rode Stier

Herlings'ten bunu yapması istendiğinde düşünmek için pek zaman harcamadığı anlaşılıyor. "Fikre anında kapıldım ve çok heyecanlandım. Böyle bir şans önünüze kaç kez çıkar ki? Hem yaparken de çok eğlenceliydi. Yıllarca unutulmayacak cinsten bir iş oldu."

Aslında videonun gözlerden uzak, gizli bir şekilde çekilmesi planlanmıştı. Ancak F1 araçlarının sahilde yarışacakları söylentisi duyulunca insanların akın etmesi de fazla sürmedi.

Formula 1 araçlarını kum üzerinde sürmek hiç de kolay değil. O nedenle gösterimi yapabilmek için sınırlı sayıda şansım oldu.

"İşler yolunda gitmek zorundaydı", diye ekledi Herlings , müthiş gösterisinin ardından. "Formula 1 araçlarını kum üzerinde sürmek hiç de kolay değil. O nedenle gösterimi yapabilmek için sınırlı sayıda şansım oldu. zamanlama her seferinde kusursuz olmalıydı. Evet, bu durum bir baskı oluşturuyor ama ortaya güzel bir sonuç çıktığı için memnunum."

Herlings'in gelecekteki gösteriler için bir fikri de var: "Bir sonraki sefer ben Formula 1 aracını kullanırım, Max de benim motosikletime binip üzerimden atlayabilir." Gülüşmelerin ardından Herlings şunları ekledi: "Bir gün F1 aracı kullanmanın hayalini kuruyorum. Belki Red Bull bu hayalimi gerçekleştirmem de bana yardımcı olabilir. Kendi açımdan şunu kesinlikle söyleyebilirim: Max'le araçları değiştirmek benim için hiç sorun olmaz."

Red Bull Racing bize çiçek bahçeleri vadediyor © Rode Stier

Karşınızda Robert Doornbos

Red Bull ailesinden partiye katılan tek isim Herlings değildi. Yine bir yarış pilotu olan Robert Doornbos da ekibe katıldı. Bu kez Verstappen ve Albon araçlarıyla Lahey şehir merkezinde ilerlemeye çalışırken Doornbos da bisikletiyle onlara meydan okudu.

"On yılın ardından düşünüp şu Doornbos'u tekrar arayalım demişler", diyerek şaka yapmayı ihmal etmeyen Doornbos, 2006 yılında Red Bull Racing'le Formula 1'de üç yarışa çıkmıştı. "Bu kez bana bir F1 aracı vermediler, bisikletimle gelmemi istediler."

Doornbos bu yolcuğun bir parçası olmaktan memnun: "Bu coşku ve heyecanı tekrar hissetmek müthişti. Benim zamanımda Afsluitdijk 'ta bir demo çekmiştik ve her şey onunla başlamıştı."

Hollanda'da turlamak © Rode Stier

Özel anlar yaratmak

Red Bull Racing'in yarış destek ekibinden sorumlu takım menajeri Tony Burrows, Hollanda'da gerçekleştirilen bu projeden memnun. "Bir çok özel yeri ziyaret ettik ve muhteşemdi. Özellikle çiçek bahçeleri gerçekten müthiş görüntülere sahne oldu. Formula bir aracı öylesine güzel bir ortamda görmek harikaydı."

Hollanda'yı bu görüntülerle izleyicilere yansıtabilmek benim için son derece özel. Max Verstappen F1

Yolculuğun sonunda Verstappen yenilenen Zandvoort pistinde turluyor. Verstappen, Zandvoort'ta biraz vakit geçirme fırsatını yakaladı ancak rakipleri biraz daha beklemek zorunda.

Verstappen son olarak şunları ekledi: "Elbette bu pistte yarışmak için sabırsızlanıyoruz ancak bu şu an gerçekleşmeyecek. Umarım yakında gerçekleşir. O zaman buradaki F1 tutkunlarının harika bir hafta sonu geçirmeleri için her şeyi yapacağız. Ancak şimdilik de olsa Hollanda'yı bu görüntülerle izleyicilere yansıtabilmek benim için son derece özel."