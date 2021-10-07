Max Verstappen Türkiye GP İçin Ne Dedi?
İstanbul Park’ı çok iyi tanıdığını biliyoruz. Pist sence Mercedes için mi yoksa Red Bull için mi daha uygun?
Son sefer pist oldukça kaygandı. Şimdi pist zemini daha farklı dolayısıyla neler olacağını hafta sonu göreceğiz.
Her zaman limitleri zorlayan bir pilot oldun. Geçen sezonki Türkiye GP'sinden sonra bu sene için ne gibi dersler çıkardın?
Virajlarda spin atma!
Formula 1 tarihte Prost – Senna, Schumacher - Hakkinen gibi rekabetlere sahne oldu. Sence Hamilton’la arandaki rekabet bu listeye dahil olabilir mi?
Belki… Ama ben böyle bir rekabete odaklanmıyorum. Her yarışta alacağım sonuçlara odaklanıyorum. Elbette sıralamada birbirimize çok yakınız ama benim odağım bu hafta sonunda da olacağı gibi birebir rekabetten ziyade en iyi sonucu almaya yönelik.
Sekizinci viraj hakkında neler düşünüyorsun?
Eğer pist kuru olursa rahat bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Daha sonrası için biraz zorlayıcı olabilir çünkü üçlü bir viraj gibi olacak. Pistte daha fazla tutuş olduğu sürece o virajı sabırsızlıkla bekleyeceğim.
Lando Norris kısa bir süre önce F1’in mental tarafıyla ilgili düşüncelerini belirtti. Bir yandan yarışıp bir yandan medyada çıkan şeylere maruz kalmak üzerine. Sen artık yeni bir serüvendesin. Şampiyonluk yarışındasın. Bu yarış içinde mental sağlığını nasıl koruyorsun?
Herhangi bir sorun yaşamıyorum. İyi bir hayatım var. Formula 1 sürücüsü olduğum için mutluyum. Bu sezon kariyerimin şu ana kadarki en iyi sezonu ve bunun tadını çıkarıyorum. Sosyal medyada pek çok farklı düşünceye denk gelebiliyorsunuz ama günün sonunda kendinize odaklanmalı ve başka fikirlerle dikkatinizi dağıtmamalısınız. Şu anda bulunduğum noktadan memnunum ve endişe edeceğim herhangi bir şey yok.
Türkiye ve İstanbul hakkında neler düşünüyorsun?
Geçen sene Avrupa yakasında bir fotoğraf çekimi yapmıştık. İstanbul’a ilk gelişimdi. Bu sene de piste yakın bir yer yerine şehir merkezinde kalıyorum. Yarış hafta sonu dışında bir gün de İstanbul’a gelip şehir tanımayı istiyorum. Burada görecek çok şey var.