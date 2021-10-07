Max Verstappen Türkiye GP İçin Ne Dedi?

Herhangi bir sorun yaşamıyorum. İyi bir hayatım var. Formula 1 sürücüsü olduğum için mutluyum. Bu sezon kariyerimin şu ana kadarki en iyi sezonu ve bunun tadını çıkarıyorum. Sosyal medyada pek çok farklı düşünceye denk gelebiliyorsunuz ama günün sonunda kendinize odaklanmalı ve başka fikirlerle dikkatinizi dağıtmamalısınız. Şu anda bulunduğum noktadan memnunum ve endişe edeceğim herhangi bir şey yok.