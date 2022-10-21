Her ne kadar atlayış tarzları ve özellikleri hala şekilleniyor ve inceleniyor olsa da

şimdiden tarih kitaplarında yerini alacak gibi görünüyor. Yaklaşık on yıl önce bu dikenli yollar, uçurumlar ve kırmızı toprak, bu sporu yeni zirvelere taşıyan

ev sahipliği yaptı. Günümüzde sporcular, freeride dağ bisikletinde bir sonraki adım için vizyonlarını tazelerken hâlâ bu olağanüstü başarılardan ilham alıyorlar.