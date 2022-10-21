Dağ Bisikleti
Red Bull Rampage 2022'nin Olağan Şüphelileri
Red Bull Rampage'ın, Serper Günsal ve Berkem Ceylan'ın Türkçe anlatımıyla izleyebileceğin 2022 edisyonu yaklaşırken, öne çıkan sporculara ve hikayelere göz atıyoruz.
© Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool
Her ne kadar atlayış tarzları ve özellikleri hala şekilleniyor ve inceleniyor olsa da Red Bull Rampage 2022 şimdiden tarih kitaplarında yerini alacak gibi görünüyor. Yaklaşık on yıl önce bu dikenli yollar, uçurumlar ve kırmızı toprak, bu sporu yeni zirvelere taşıyan dört unutulmaz Rampage mücadelesine ev sahipliği yaptı. Günümüzde sporcular, freeride dağ bisikletinde bir sonraki adım için vizyonlarını tazelerken hâlâ bu olağanüstü başarılardan ilham alıyorlar.
Red Bull Rampage'i Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımı ile 21 Ekim Cuma TSİ 19:30'dan itibaren Red Bull TV'den izleyebilirsin.
1 dakika
Red Bull Rampage Nedir?
Red Bull Rampage'in ne olduğunu hiç merak ettin mi? Bilmen gereken her şey burada.
Bu yılki kıyasıya mücadelenin ev sahipleri, yeni yüzler ve tecrübeli sporcuların bir karışımı. Bazı sporcular, Oakley Icon Sender veya Kelly McGarry'nin kanyonlarındaki ikonik anlara saygılarını sunarak eski çizgilerini yeniden hatırlamak istiyorlar. Diğerleri ise sporun nereye gittiğini göstermeyi umarak tamamen yeni bir vizyon ortaya koymak istiyor.
Diğer tüm yarışlardan farklı olarak, Rampage buram buram tarih kokan bir mücadele. Hem bir prime-time TV şovunu dolduracak kadar anlatısı var hem de keyifli arka plan hikâyelerine sahip. Bu nedenle, sporcuların motorsikletlerine toz çökerken ve iniş ve kalkışlardaki sular kururken, 21 Ekim Cuma günü yarışacak sporculardan birkaçı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yazıyı okuyabilirsin.
8 dakika
Antrenman Seansı
Red Bull Rampage 2022'nin ilk antrenmanında lastikler toprağa değdi
Tüm gözler çiçeği burnunda sporcu Dylan Stark'ta olacak
Dylan Stark, sadece beş yıl önce serbest sürüş sahnesinde ortaya çıktı ve bu yılın da sürpriz isimlerinden bir tanesi. Başlangıçta başarılı bir BMX sporcusu olan Stark, Brandon Semenuk sosyal medya üzerinden onunla bağlantı kurduktan sonra odağını dağ bisikletine kaydırdı. Semenuk onun doğuştan gelen yeteneğini fark edince eski bisikletlerinden birini ona verdi; O zamandan beri Stark arkasına bile bakmadan yola devam ediyor.
Stark, cesur numaraları ve rahat stiliyle ün kazandı. Onun çizgisinde Kelly McGarry'nin ikonik kanyonunda yeni bir bakış açısı, birçok numara bekleyebilirsiniz. Kendi ifadesiyle, "McGarry için kanyon boşluğuna gitmeliyiz."
Cam Zink, Red Bull Rampage tarihine saygı duruşunda bulunuyor
Cam Zink için bu mekana geri dönmek eve dönmek anlamına geliyor. 2010'daki mücadeleyi kazanmak gibi kariyerindeki en önemli anlardan bazılarını burada yaşadı. 2010'da ikonik 360'ını Oakley Icon Sender'da gerçekleştirdi. Bu başarılar sonsuza dek sporu değiştirdi.
Yaklaşık on yıl sonra, Zink geri döndüğü ve sporun ilerleyişini yardımcı olduğu için heyecanlı. Ahşap olan orijinal özelliğinden farklı olarak, bu yılki özellik au naturale olacak. Amacı, Rampage hatlarının ve özelliklerinin yapımındaki yeniliği vurgulamak.
1 dakika
Cam Zink'in 2013'teki Unutulmaz Backflip'i
Cam Zink'in 2013'teki performansını hatırlayalım.
Alex Volokhov çaylak olabilir ama sürüş tarzı hiç öyle demiyor
Alex Volokhov, Red Bull Rampage'de son altı yıldır Kurt Sorge'un ekibinin bir parçası olan tanıdık bir yüz. Ancak bu yıl, Kanadalı ilk kez bir yarışçı olarak geliyor. Acemi olmasına rağmen Volokhov, Utah çölünde kendi avantajını sağlayabilecek zengin bir stile sahip.
Britanya Kolumbiyası yerlisi, büyük dağdaki tecrübesiyle tanınır ve Britanya Kolombiyası, Alaska ve Utah çölü gibi vahşi manzaralarda becerilerini sergilemeyi sever. Çizgisindeki bir diğer dikkate değer özellik ise sıçrama yeteneği. Bu isabetli sıçramalarda bazı büyük numaralar görmeyi de bekleyin...
Brandon Semenuk birçok ilki gerçekleştiren isim
Dört kez Red Bull Rampage şampiyonu, ilk Rampage zaferini elde ettiği yere geri dönüyor. Beşinci Rampage galibiyetinin peşinden giden Semenuk, bu hafta hem Rampage hem de ARA Rally Championship'te yarışmaya karar verdi. Parkur yürüyüşünden sonra Kanadalı pilot, sezonun son ralli yarışı için Michigan uçağına bindi ve doğrudan sürücü koltuğuna geçti ve sonunda 2022 ARA Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk unvanını kazandı.
Semenuk galibiyet serisine sahip olduğu bu dağ bisikletinde kaldığı yerden devam etmeyi umuyor. Onun çizgisi, eski özellikleri ve yeni kreasyonları karıştıracak.
Carson Storch'tan dev bir 360 bekliyoruz
Sekiz kez Rampage'a katılan isim bu mekanda hiç yarışmamış olsa da, her yarışmayı canlı izlediğini ve birçok dağ bisikleti yarışmasından ilham aldığını söylüyor.
Geçen yıl Carson Storch, finallerden hemen önce kaza yaptı ve yarışmayı kaçırdı. Bu aksiliği motivasyon olarak kullanarak, Utah'a geri dönmek konusuna hiç olmadığı kadar aç. Kararlılığı ve aşırı odaklanması, hayranlık uyandıran bir performansa dönüşecek tüm bileşenlere sahip. Bu yılki hedefi, dağ performansıyla numaralarını birleştirmek. Büyük dönüşlerde çok iyi olduğunu düşünürsek, çizgisinde en az bir 360 görmeyi bekleyebilirsin.
Brett Rheeder aradan sonra geri dönüyor
Eski Rampage şampiyonu, son dakika sakatlığı nedeniyle geçen yılki yarışmaya katılamadı. Bugünlerde Brett Rheeder, en iyi yaptığı şeyi yapmaya, mükemmel stili ve sonsuz karmaşık numaralarla yarışmaya geri dönüyor.
Başlangıçta yedi Crankworx galibiyetiyle yamaç stili sahnesinde bir referans noktası olan Rheeder, dağ serbest sürüşü sahnesinde bir yarışmacı olmak için özenle çalıştı. Belki bir önden çevirme, 360 ya da tek ayaklı ters çevirme bile gelebilir... Kanadalının ne yapacağını bekleyip görmemiz gerekecek.