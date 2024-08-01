Red Bull Türkiye Tarihinden En Unutulmaz Rap Projeleri

01 Red Bull SoundClash

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, Türkiye’de uzun bir aradan sonra 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Sanatçıların karşılıklı iki farklı sahnede karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash sahnesinde mikrofonda, rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi UZİ ve Güneş olacak. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak. Bu sıra dışı gecenin tüm ayrıntılarına etkinlik sayfasından ulaşabilirsin.

02 Red Bull 64 Bars

Şubat 2022'de Red Bull TV'de yayınlanmaya başlayan Red Bull 64 Bars, Türkçe rap sahnesine yeni bir soluk getirmeyi başardı. Yakın zamanda üçüncü sezonu ile geri dönen projenin yeni konuğu ise Eko Fresh olmuştu.

3 dakika Red Bull 64 Bars: Eko Fresh Red Bull 64 Bars'ın 3. sezon 1. bölümünde konuğumuz Eko Fresh.

Bu projede yetenekli rap müzisyenleri kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve yaratıcılıklarını yeniden test ederek, sıfırdan ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilere sunuyor. GOKO!, Da Poet, Pango, Efecan ve Barry Allen gibi öne çıkan prodüktörler eşliğinde 64 bar boyunca konu bütünlüğünü korumak isteyen rapper'lar, müziğin akışını dizayn etmek ve dinleyiciyi şarkıda tutabilmek gibi zorlu görevleri yerine getiriyor. Hemen yukarıdan Red Bull 64 Bars'ın son performansı olan Eko Fresh'i mikrofon başında izleyebilirsin.

03 Serbest Atış

11 dakika Serbest Atış: Ayben vs. Da Poet Serbest Atış: Ayben vs. Da Poet

Dört saatte bir şarkı yapmak mümkün mü? Serbest Atış işte bu sorunun cevabını aramıştı. Beatmaker’lar ve MC’leri bir stüdyoda buluşturan ve onlardan dört saat içerisinde bir şarkı yapmalarını isteyen projeye Khontkar, Kamufle, Ayben, Janset, Ege Çubukçu gibi isimler konuk olmuştu.

04 Kabus Kerim ile Köklere Dönüş

8 dakika Kabus Kerim'le Köklere Dönüş: Bölüm 1 Kabus Kerim müzik yaparken esinlendiği ezgilerin izini sürmek için Almanya'dan Türkiye'ye yola çıkıyor. Ama önce onunla birlikte yaşadığı şehir Nürnberg'i dolaşıyor ve Cartel'in izini sürüyoruz.

Türkiye'de hip hop müziğin Almanya'dan ses vererek öncülüğünü üstlenen Cartel'i bilmeyen yok. Tabii ekibin kurucu unsurlarından Karakan'ı da. Karakan'ın üyelerinden ve Cartel'in kurucularından Kabus Kerim'le onu müzikal olarak besleyen ve belki de yaptığı müziğin temelini oluşturan geçmişine doğru bir yolculuğa çıkmıştık. Yaşadığı şehir Nürnberg'den doğduğu şehre, Manisa'ya uzanan bir yolculuğu hemen yukarıdan izleyebilirsin.