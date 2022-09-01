Red Bull Reverse: Max Verstappen ve Yuki Tsunoda ile Tersine Bir Yarış

Zandvoort pistindeki iki araç yola çıkmaya hazır. Araçlar, Max Verstappen ve Yuki Tsunoda 'nın yaşlarının iki katı olabilirler ancak sahipleri Hans Rodenburg'a göre oldukça iyi durumdalar. He iki araç da 112 km/s hıza ulaşabilen 1.4 litrelik motorlara sahip. Bu performans iki F1 sürücüsü için çok fazla şey ifade etmeyebilir ancak bu klasik Hollanda otomobillerinde çok özel bir şey var.

Otomobillerin markası DAF 66 ve en büyük özellikleri variotic şansımana sahip olmaları. Bu da araçların aynı azami hıza geri vitesteyken de ulaşabilecekleri anlamına geliyor.

Yuki Tsunoda öndeymiş gibi görünebilir ama öyle değil © Tom Bergman

Verstappen ve Tsunoda piste çıktıklarında, güneş ışığının aydınlattığı DAF'lar dikkatlerini çekiyor. Kısa bir tanıtımdan sonra, her iki sürücü de normalde kullandıkları F1 araçlarından biraz farklı sürüşe sahip olan araçları kontrol ediyor. Süspansiyon kapsamlı bir kontrolden geçiyor, aynalar ayarlanıyor ve ardından kaputun altına geleneksel bir bakış geliyor.

Max Verstappen ve Yuki Tsunoda ters sürüş teknikleri üzerine konuşuyor © Frits van Eldik

İkili ilk ters turlarına başlamadan önce, Rodenburg torununu neşeyle dürtüyor ve şöyle diyor: "Bir Formula 1 dünya şampiyonunun arabamda bir göçük oluşturmasından onur duyarım. Bunu kesinlikle düzelttirmezdim."

Verstappen, elbette böyle bir şeyin olmasına izin vermeyecek kadar çevik bir sürücü olduğunu kanıtlıyor. Oracle Red Bull Racing sürücüsü, önce düzlükte dar bir geçitten geçip, ardından Tarzan virajından çıkıyor ve zorlu şikanda ustalaşarak pistte hızlanıyor. İlk şikana yaklaştıkça Tsunoda da oldukça hızlanıyor. Frene zamanında basılması, bilinçli bir manevranın ardından gaza basılması, ilk döner kavşağa hızlı ulaşmayı sağlıyor.

Max ve Yuki, Red Bull Reverse'e hazır © Rutger Pauw Max Verstappen yeteneklerini sergiliyor © Frits van Eldik Yuki Tsunoda klasik DAF 66'nın direksiyonunda © Rutger Pauw DAF 66, Oracle Red Bull Racing'in renkleriyle © Frits van Eldik

Verstappen, Hugenholtz virajını da kolaylıkla geçiyor ve Tsunoda'nın neredeyse DAF'ın kontrolünü kaybettiğini görünce gücü biraz azaltıyor. Japon sürücünün yıldırım hızındaki refleksleri onun tehlikeden kolayca sıyrılmasını sağlarken, hemen ardından Yuki, yenilgiyi kabul etmeye hazır bir şekilde çimlerin üzerinde durmaya karar veriyor.

DAF'tan zaferle çıkan Verstappen oluyor ve elbette Hollandalı sürücünün yüzü gülüyor. Biraz soluklandıktan sonra da şunları söylüyor: "Formula 1'de geri viteste sürüş nadir değildir, ancak bu tamamen farklı bir şeydi. Daha önce YouTube'da birkaç ters yarış videosu görmüştüm ama bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim. Harika bir deneyim."

Max Verstappen, DAF'ta yabancılık çekmiyor © Frits van Eldik Daha önce YouTube'da birkaç ters yarış videosu görmüştüm ama bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim. Max Verstappen

Tsunoda ile bu kafa kafaya yarışı kazanmasına rağmen, Verstappen Scuderia AlphaTauri sürücüsü için şapkasını çıkarıyor: "Hızından çok etkilendim. Hatta yolun bir yerinde 95 km/s'i bile aştığını düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu bir yarıştı!"

Tsunoda ise "Benim için unutulmaz bir deneyimdi. O zamanlar Hollanda'da bu tür yarışların yapıldığını hiç bilmiyordum. Bu benim için mutlak bir olay ve harika zaman geçirdim" diyerek düşüncelerini paylaştı. Ters yarış hakkında pek bir şey bilmemesine rağmen, Tsunoda'nın DAF'a alışması hiç de uzun sürmedi. "Aslında geri viteste bile aracı hissetmenin çok zor olmadığını fark ettim. Vites değiştirmeye gerek yok; ya gaza basıyorsun ya da frene"

Max Verstappen ve Yuki Tsunoda'nın kapışması © Frits van Eldik

Tsunoda, Verstappen ile yeni bir hesaplaşmaya hevesli: "Bir sonraki mücadele için sabırsızlanıyorum. Max'in bu galibiyeti almasına sevindim, çünkü bu sadece bir sonraki yarışımızın heyecanını artırıyor."

Yuki Tsunoda klasik DAF 66'nın direksiyonunda © Rutger Pauw Max'in bu galibiyeti almasına sevindim, çünkü bu sadece bir sonraki yarışımızın heyecanını artırıyor Yuki Tsunoda

Red Bull Reverse, Verstappen ve Tsunoda için Turuncu Ordu'nun tüm gücüyle sahaya çıkacağı önümüzdeki hafta sonu yapılacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde harika bir ısınma egzersizi oldu. Verstappen, taraftarlarını yeni bir zaferle sevindirmek isteyecek, Tsunoda ise en sevdiği pistlerden birinde yarışmaktan heyecan duyuyor: "Zandvoort pistini seviyorum. Başka yerde bulamayacağınız dönüşleri ve virajları var. Oldukça sakin teknik, ayrıca gerçekten hızlı. Yarışı dört gözle bekliyorum."