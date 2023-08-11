Red Bull Ring’de Hot Lap Heyecanı!

YouTube ve Twitch kanallarında içerik üreten Emre Baltaoğlu yarış oyunlarındaki tecrübesi ile rakiplerini bir miktar endişeye sürüklese de pist üstünde

herkes kendine göre iddialıydı

ve herkesin şansı vardı. Çünkü bir turu güvenlik aracı arkasında olmak üzere

üçer tur

atılacaktı ve sürpriz bir performans sürpriz bir ismi ilk sıraya taşıyabilirdi.