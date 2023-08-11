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Junior Formula Series
Red Bull Ring’de Hot Lap Heyecanı!
Red Bull Ring’de ünlü isimlerin kıyasıya en hızlı tur mücadelesi... Hot Lap, Red Bull Gamerszon kanalında yayında!
Ferit “wtcN” Karakaya, herkesin Kendine Müzisyen olarak tanıdığı Kemal Can Parlak, içimizdeki Koreli Chaby Han ve Emre Baltaoğlu geçtiğimiz haftalarda Avusturya’daki Red Bull Ring’i ziyaret etti. Avusturya Grand Prix’sini yerinde izleyen bu dört isim, Formula 4 otomobilleri ile piste çıktıkları ve rekabete girdikleri eşsiz bir deneyim de yaşadı. Bu dört ismin Red Bull Ring'de attığı üçer turu onboard kamerasından şimdi izleyebilirsin.
YouTube ve Twitch kanallarında içerik üreten Emre Baltaoğlu yarış oyunlarındaki tecrübesi ile rakiplerini bir miktar endişeye sürüklese de pist üstünde herkes kendine göre iddialıydı ve herkesin şansı vardı. Çünkü bir turu güvenlik aracı arkasında olmak üzere üçer tur atılacaktı ve sürpriz bir performans sürpriz bir ismi ilk sıraya taşıyabilirdi.
Dört isim arasındaki mücadeleye geçmeden önce Red Bull Ring’deki Formula 4 Deneyimi'nden bahsedelim. Formula 4 kategorisi, karting ile Formula 3 arasında köprü görevi görmesi için Avusturyalı motor sporları efsanesi Gerhard Berger tarafından kuruldu. Mick Schumacher, Lando Norris ve Yuki Tsunoda gibi isimler ilk puanlarını bu kategoride toplamıştı.
Red Bull Ring pistindeki Formula 4 Deneyimi ise motor sporları tutkunlarına bu heyecanın bir parçası olma şansı tanıyor. Birçok alt seride kullanılan Formula 4 otomobilleri 570 kilogram ağırlığında ve 200 beygir gücüne sahip. Formula 4 Deneyimi kapsamında Red Bull Ring pistinin uzun (4.3 kilometre) ya da kısa (2.4 kilometre) versiyonu tercih edilebiliyor.
Formula 1'de 2023 Avusturya Grand Prix'si 2 Temmuz’da koşulmuştu ve Max Verstappen sıralama turu seansını 1:04.391'lik derecesi ile zirvede tamamlamıştı. Aradaki beş katlık beygir gücünün yanı sıra sürüş ve yarış tecrübesi farkı paralelinde 1:45.000 ile 2:10.000 arasında atılan turlarda en hızlı isim kim oldu dersin? Cevabı öğrenmek için videoyu izle!