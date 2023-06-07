10 Yıllık Dominasyon: Red Bull Salzburg ve Sürdürülebilir Başarı

Red Bull Salzburg'un 10. kez Avusturya Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasının ardından Red Bull Arena bir kez daha şaşalı kutlamalara sahne oldu.

Karim Konate'nin Sturm Graz'a karşı 88. dakikada bulduğu gol ile zirveyi garantileyen Matthias Jaissle'ın ekibi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa elit kulüplerine karşı boy gösterme fırsatı yakaladı.

Son 10 yılda büyük başarılara imza atan kulübün attığı adımlar takdire şayan. İşte son yılda yaşananlara dair küçük hatırlama seansı...

01 2013/14 – Rekorlarla dolu bir sezon

Jonathan Soriano © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Sportif Direktör Ralf Rangnick ve teknik direktör Roger Schmidt ortaklığının ikinci sezonundaki etkisi, Salzburg'un rekorlar kırmasıyla sonuçlandı. Rakipler agresif presle baş edemezken, Salzburg 36 maçta 110 golle rekor kırdı ve 75 gol averajıyla seonu bitirdi. Sadio Mané şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olurken, İspanyol Jonathan Soriano 31 golle ligin en skorer ismi oldu.

02 2014/15 – Soriano yine 30 gol barajını aşıyor

Roger Schmidt takımdan ayrılırken yerine SV Grodig'de dikkatleri çeken Adi Hütter geldi. Mané'nin de Southampton'a gitmesiyle Salzburg'un yeni liderlik altında doğru vitesi bulması biraz zaman aldı. Ancak 12. haftada yeniden zirveye çıkan Salzburg bir daha ardına bakmadı. Üst üste ikinci sezonda da Soriano 31 golle en çok gol atan oyuncu oldu.

03 2015/16 – Viyana takımlarına karşı mücadele

Gineli orta saha oyuncusu Naby Keïta, sahneye çıktığı sezonda, Soriano 21 golle üst üste üçüncü kez gol kralı oldu. Austria Wien ve Rapid Wien'in de dahil olduğu şampiyonluk yarışı büyük bir mücadeleye sahne oldu. Sezon başlamadan önce Adi Hütter'in yerini alan teknik direktör Peter Zeidler, devre arasına kısa bir süre kala takımdan ayrıldı ve yerine Óscar García geldi. Salzburg, Mart ayında Rapid Wien'i alt etmeyi başardı ve sezonun bitişine iki maç kala şampiyonluğu garantiledi.

04 2016/17 – Yeni dönemin başlangıcı

Andreas Ulmer © Getty Images

Keïta ve Soriano'nun ayrılışları, Óscar García'nın takımı yeniden inşa etmesi gerektiği anlamına geliyordu ve Salzburg takımı kendini yeniden keşfetme konusunda ustalığını kanıtladı. Mu'nas Dabbur ile Amadou Haidara'nın gelişleri yeni bir çağ başlattı. Kaleci Alexander Walke, defans oyuncuları Paulo Miranda ve Stefan Lainer ile orta sahada Konrad Laimer ve Valon Berisha gibi isimler önemli roller oynarken, Andreas Ulmer de Yılın Oyuncusu seçildi.

05 2017/18 – Dabbur gollerine başladı

Daha önce kulüpte genç takım koçu olan Marco Rose, kıdemli tarafa terfi etti ve bu seçimin ne kadar doğru olduğu çabucak ortaya çıktı. Salzburg, 22 maçlık yenilmezlik serisi elde ettiği sezonu, 52 gol averajı ve en yakın rakiplerinden 13 puan fark atarak bitirdi ve bir kez daha zirveye hakim oldu. Dabbur 22 golle Bundesliga'nın en skorer ismi olurken, Berisha Yılın Oyuncusu oldu.

06 2018/19 – Yeni lig formatı, aynı sonuç

Birçok yönden önceki sezonun bir tekrarı yaşandı. Rose yine işin başındaydı ve Salzburg, ilk 10 maçını kazandıktan sonra bir daha arkasına bakmadı. Bu arada Dabbur, bu kez 20 golle yine gol kralı oldu. Avusturya Bundesliga formatı değiştirerek bölünmüş sezon sistemini benimsedi ama yine durum değişmedi. Salzburg normal sezonu dokuz puan farkla tamamladı. Play-off'lar'da fark yarıya düşürülüp dört puana inse de rakip LASK Linz'i 2-0 geçerek şampiyonluğu bir kez daha elde etmeyi başardılar.

07 2019/20 – Erling Haaland'ın ortaya çıkışı

Erling Haaland © Markus Berger/Red Bull Salzburg

Rose'nin Almanya'ya taşınmasıyla, Jesse Marsch teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi oldu ve Avrupa'da bir üst düzey bir ligde zafere ulaşan ilk ABD'li teknik direktör oldu. Erling Haaland olağanüstü potansiyelini Avusturya Bundesliga'da çıktığı sadece 14 maçta 16 gol atarak gösterdi. Haland'ın devre arasında Borussia Dortmund'a gitmesine rağmen Patson Daka golleriyle Salzburg lokomotifini canlı tuttu ve sezonu 24 golle tamamladı. Salzburg, sezon boyunca 110 gol atarken, ligi de ikinci Rapid Wien'in 12 puan önünde tamamladı.

08 2020/21 – Zambiyalı ikili: Daka ve Mwepu

Jesse Marsch © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Bu, Daka'nın sezonuydu ve Zambiyalı 27 gol atarak hem ligin en skorer ismi hem de Yılın Oyuncusu oldu. Marsch'ın ikinci sezonunda Mërgim Berisha ve Sékou Koïta ve Enock Mwepu etkileyici performanslara imza attılar. Her zamanki gibi Salzburg, 94 golle en çok gol atan takım olurken Rapid Wien'in 15 puan önünde şampiyon oldular.

09 2021/22 – Matthias Jaissle göreve geliyor

Matthias Jaissle © FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Salzburg, Matthias Jaissle'a henüz 33 yaşındayken ilk A takım teknik direktörlük görevini vererek genç ve gelecek vaat eden antrenörleri terfi ettirme geleneğini sürdürdü. O da ilk denemede Bundesliga şampiyonluğunu kazanarak beklentileri boşa çıkarmadı. Karim Adeyemi, 19 golle ligin en skorer ismi olurken, Avusturyalı orta saha oyuncusu Nicolas Seiwald da performansıyla iz bıraktı. Rasmus Kristensen ve Maximilian Wöber ile orta saha oyuncusu Mohamed Camara da sezon boyu göz kamaştırdı. Tüm sezonda sadece üç lig maçı kaybettiler ve Sturm Graz'ın 15 puan önünde şampiyon oldular.

10 2022/23 – 10 sene üst üste şampiyon

Red Bull Arena'da sevinç © FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Jaissle dümeni tutmaya devam ettiği Salzburg, bitime iki maç kala art arda 10. şampiyonluğunu garantiledi. Noah Okafor, Benjamin Šeško ve Seiwald olağanüstü sezonun tadını çıkarırken, yalnızca bir maç kaybeden Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın dev ekiplerinin karşısına çıkmaya hazır olduğunu gösterdi.