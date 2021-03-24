Red Bull Shape Shifters'da Dönüşüm Tamamlandı! Karşınızda: Helmet Girl
© Mehmet Turgut
Semiraminta, Red Bull Shape Shifters'la değişimin bir parçası oldu. Ünlü TikTok fenomeni, PUBG evrenine, yepyeni bir çehreyle adım attı: O artık Helmet Girl
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Semiraminta, Helmet Girl'e Dönüşüyor!
Red Bull Shape Shifters bambaşka dünyaların kapılarını açmaya devam ediyor. Oyunseverleri popüler oyun kahramanlarına dönüştüren Red Bull Shape Shifters'ın son konuğu ise Ünlü TikTok fenomeni Semiraminta oldu. O artık PUBG evreninde yılmaz bir savaşçı, yenilmez bir kahraman. O artık Helmet Girl...
Hemen girişteki videodan Semiraminta'nın Helmet Girl'e kusursuz dönüşümünü izleyebilirsin!
Yeliz "Semiraminta" Korkmaz neden Helmet Girl'e dönüşmek istediğini şöyle açıklıyor: PUBG'yi yeni oynamaya başladığım bir dönemde karşılaştım Helmet Girl ile. Görüntüsü çok hoşuma gitti, biraz da kendime benzettim. Güçlü bir karakterdi ve o yüzden de ona dönüşmek istedim.
Red Bull Shape Shifters'ı ilk duyduğunda çok merak ettiğini ve bir dönüşümün parçası olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Semiraminta, favorisinin ise korku oyunları olduğunu söyledi.
Bu dönüşümü 2014'ten beri olduğu gibi yine fotoğrafçı Mehmet Turgut kareleriyle ölümsüzleştirdi. Ünlü fotoğrafçı şöyle diyor: Ben de bir oyun meraklısıyım. Oyun karakterlerine yıllardır ciddi şekilde merakım var. 2014'ten beri Red Bull Shape Shifters ile ortak projelerde dönüşümleri fotoğraflıyorum ve çok eğleniyorum. O karakterleri canlı görmek çok keyif verici oluyor.
Red Bull Shape Shifters: Helmet Girl