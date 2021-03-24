Red Bull Shape Shifters'da Dönüşüm Tamamlandı! Karşınızda: Helmet Girl

Bu dönüşümü 2014'ten beri olduğu gibi yine fotoğrafçı

Mehmet Turgut

kareleriyle ölümsüzleştirdi. Ünlü fotoğrafçı şöyle diyor: Ben de bir oyun meraklısıyım. Oyun karakterlerine yıllardır ciddi şekilde merakım var. 2014'ten beri

Red Bull Shape Shifters

ile ortak projelerde dönüşümleri fotoğraflıyorum ve çok eğleniyorum. O karakterleri canlı görmek çok keyif verici oluyor.