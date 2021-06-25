Red Bull Shape Shifters'da Dönüşüm Tamamlandı! Karşınızda: Jett

Oyuncuların yeni buluşma noktası Red Bull GamerSZon 'un yeni videosu, yıllardır süregelen Red Bull Shape Shifters ile geldi. Programın yeni bölümünde ünlü Twitch yayıncısı Tuana Yılmaz , son dönemin popüler oyunu Valorant'tan Jett karakterine dönüştü.

Çekimler sırasında Tuana Yılmaz ile hem oyunlar, hem de yayıncılık üzerine sohbet ettik. Ayrıca Enhar Güreşçi 'ye cosplay dünyası, Mehmet Turgut 'a ve Mehmet Yağız "cNed" İpek 'e ise Valorant hakkında sorular sorduk. İşte aldığımız cevaplar...

Tuana Yılmaz © Mehmet Turgut

Tuana Yılmaz

Yayıncılığa nasıl başladın? Bu işi yapmaktan keyif alıyor musun?

Yüksek lisans için İtalya’ya gittiğim dönemde Türkiye özlemi, gurbet gibi bir durumum oldu. Dedim ki zaten Twitch’te çok fazla yayın izliyorum, neden yayın yapmayayım. Zaten her gün oyun oynuyorum. Keyif olsun diye yayın açmayı düşündüm, başta hobi gibi bir mesele olarak başladı, sonra topluluk büyüdü, ben yaptığım şeyden inanılmaz keyif aldım, bir yandan oyun oynamayı çok seviyorum, derken bir anda yayıncı oldum. Yayıncı olmaya karar verdim ve kanalıma hoş geldiniz değil yani.

En sevdiğin oyun türleri ve son zamanlardaki favori oyunların neler?

Yayıncıysanız bütün oyunları oynamak zorundasınız. "Bunu daha çok seviyorum" gibi bir şey yok, hepsi benim çocuklarım gibi! Sanırım daha çok hikaye bazlı AAA oyunları oynamayı daha çok seviyorum.

Valorant'ı nasıl buluyorsun? Oyunda ne kadar başarılısın?

Valorant’ı herkes gibi oynuyorum çünkü bu ara bence herkes Valorant oynuyor. "İyi oynuyor musunuz?" derseniz, çok yeni başladığım için... Şimdi yani ustalarımız var!

Jett karakteri hakkında ne düşünüyorsun?

Jett karakteri Valorant’ı ilk yüklediğimde inanılmaz oynadığım bir karakterdi çünkü çok hızlı, harita içinde oyun yapabiliyorsunuz, uçuyor, kaçıyor. En başta en çok oynadığım karakterlerden biriydi. Daha sonra saçlarımı biraz açtırdığımda fotoğraflarımın altına "Jett abla geldi" gibi yorumlar geliyordu. O yüzden beni ilk arayıp söylediklerinde "Jett’in adresi burası gibi" bir şakamız olmuştu artık.

Red Bull Shape Shifters ile bir oyun karakterine dönüşmek nasıl bir duygu?

İnanılmaz yetenekli insanlarla çalışıyoruz. Ben kostümümün içinde kendimi çok iyi hissediyorum.

Beğendiğin, takip ettiğin yerli ve yabancı cosplayer'lar var mı?

Cosplay dünyası çok içinde olduğum bir dünya değil ama tabii ki oyun festivallerinde, farklı farklı alanlarda görüp takdir ettiğim bir sanat dalı diyebilirim. İlk defa deneyimliyorum ben de. Özellikle takip ettiğim biri var diyemem ama ilk defa deneyimlemesi keyifli.

Enhar Güreşçi © Red Bull

Enhar Güreşçi

Cosplay kostümleri ve ekipmanları hazırlamaya ne zaman ve nasıl başladın?

Bundan yedi sene kadar önce abim cosplay’e merak salmıştı, benden de fotoğraflarını çekmem için beraber bir etkinliğe katılmamı istedi. Orada insanların bu kostümleri yaptığını görünce, bu hobiye ilgi gösterdiklerini görünce benim de ilgimi çekti ve yapmak istedim. İlk başlarda daha basit çalışmalarla etkinliklere katıldım. Ondan sonra yarışmalara katılmak istedim. Cosplay kariyerimde birçok cosplay yarışmasına katıldım. Profesyonel kostümlerle sahnede popülerliğim de oldukça arttı, Red Bull’la da bu şekilde tanıştık. Bundan beş - altı sene kadar önce Red Bull ile ilk projemizi yapmıştık, bugün de aynı heyecanla devam ediyoruz.

Jett'in kostümünün hazırlık sürecini, kullandığın malzemeleri biraz anlatır mısın?

Kostümde birçok farklı işçilik var ama ana işçilik deri üzerine. Ceketi deriden yapıldı, omuzlukları ve gövdesi suni deriden yapıldı. Oyundaki görüntüyü vermek için airbrush ile farklı renklerde tonladım. Sırtındaki logosunu oyundaki logonun birebirini akrilik boyayla kalıbını alıp çizdim. Kemer tokaları, hepsi özenle elle yapıldı, hazır malzemelerden değil. Bıçaklar dahil, eldiveninden ayakkabısına kadar her şey el yapımı.

Bugüne kadar üzerinde en çok uğraştığın kostüm hangisiydi?

Bugüne kadar birçok büyük proje yaptım ama bu soru geldiği zaman aklıma ilk gelen kostüm Darksiders’tan Death kostümü. Onda bayağı bir el oyması var, onun bir kısayolu yok, sadece elle oyarak günlerce, hatta haftalarca sürmüş bir projeydi benim için. Birçok cosplay yapma planım var aslında ama büyük bir proje olarak düşünürsek Wargreymon kostümüm vardı Digimon’dan. Şimdi onun bir büyüğünü yapmak istiyorum, bir gün onu yapacağım mutlaka.

Mehmet Turgut © Mehmet Turgut

Mehmet Turgut

Valorant’ı oynadın mı? Oyun hakkında ne düşünüyorsun?

Bu oyunu oynamayı herkes gibi ben de denedim ama bana diğer FPS oyunlarından çok daha hızlı geldi. Eski "old school" oyunlara biraz yetişebiliyorum, herhalde yaşımdan dolayı ama bunda da biraz çalışıp iyi skorlar yapabileceğimi düşünüyorum.

Jett karakterini nasıl buldun?

Jett karakteri gayet şık bir karakter, dinamik, kaslı, hareketli, atik. Gerçek hayatta Jett ile karşılaşsam herhalde yolumu değiştirirdim diye düşünüyorum.

Şu ana kadarki Red Bull Shape Shifters karakterlerinden favorilerin hangileri?

Seçmek çok zor ama en son yaptığım en favorim, o da bir PUBG karakteri. Bugün bunun bir üstüne çıkacağız, bir sonraki de ondan daha iyi olacak. Hepsi birbirini kovalayarak daha iyi olarak devam edecek.

Mehmet Yağız "cNed" İpek © Mehmet Turgut

Mehmet Yağız "cNed" İpek

Jett karakteriyle bütünleşmen nasıl oldu?

Tek sahiplendiğim karakter Jett çünkü oynamayı seviyorum, eğlenceli ve iyi oynadığımı düşünüyorum. İlk katıldığım Twitch Rivals turnuvasında Jett oynamaya başladım, sonra Jett’i iyi oynadığımı fark ettim. Yavaş yavaş insanlar da beni "cNed" olarak değil de Jett karakteriyle bütünleşmiş bir şekilde tanımaya başladılar.

Valorant'ın hızla artan popülaritesi ve geleceği hakkında ne düşünüyorsun?

Türkiye’de çoğu FPS oyunundan daha popüler bir durumda şu an. Herkes Valorant’ta kariyer yapmak istiyor. Belki de şu an Türkiye’de en popüler ve en çok para dağıtan oyunlardan biri. Globalde de yakın zamanda en iyi FPS oyunu olabileceğini düşünüyorum.