Red Bull Solo Q, İstanbul, 2020
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Red Bull Solo Q'da Neler Oluyor?

Red Bull Solo Q'nun eleme sürecinde yaşananları bu sayfadan takip et
Yazar: Red Bull
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Red Bull Solo Q

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları …

Etkinlik Hakkında Bilgi
League of Legends oyuncularını üst koridorda ve 1'e 1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun eleme süreci başladı. Yedi ayrı online ve iki şehirde de offline olarak gerçekleştirilen elemelerde oyuncular, Red Bull Solo Q Türkiye Finali'ne katılmak için mücadele ediyorlar.
Yedi online eleme turunda finale kalan ikişer oyuncu ile iki şehirdeki offline eleme turunda ilk sırayı alan birer oyuncu, toplamda ise 16 oyuncu playoff turuna katılma hakkı elde edecek. Eleme maçları sonunda ismini playoff turuna yazdıran oyuncuları bu sayfadan takip edebilirsin.

23 Ekim | Online Eleme #1

  • MrKazanova
  • rhynados35

24 Ekim | Online Eleme #2

  • Aelisia
  • Zacherrin
Bu haberin içinde

Red Bull Solo Q

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları …

Etkinlik Hakkında Bilgi
Bir Oyun Daha
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