Red Bull Solo Q Başlıyor!

Bir Oyun Daha
Dünyanın dört bir yanındaki League of Legends oyuncuları, Red Bull Solo Q sayesinde bireysel becerilerini test etme şansı buluyorlar. Oyunun alışılagelen takım oyunu formatının aksine, oyuncuların yeteneklerini 1'e 1 formatta deneme şansı bulduğu etkinlik bu yıl da kendine güvenenleri bir araya getiriyor.
İlk olarak 2019 yılında "Red Bull Player One" ismiyle start'ı verilen etkinlik daha sonra "Red Bull Solo Q" ismini almıştı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek etkinlikte ilk olarak ulusal elemeler gerçekleşiyor, ardından ulusal finaller ile ülke şampiyonları belirleniyor. Etkinliğin son ayağı ise dünya finali olacak.
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Red Bull Solo Q Türkiye Finali En İyi Anlar
Red Bull Solo Q'un Türkiye ayağı offline, online ve üniversite elemeleri ile başlıyor. Toplam 10 ayaktan oluşan elemeler sonunda en iyi 32 oyuncu playoff turuna katılma hakkı kazanacak. Playoff turundaki mücadeleler sonunda ilk dörde kalan oyuncular ise Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde mücadele edecek.
Tüm eleme tarihlerine ve başvuru linklerine etkinlik sayfasından ulaşabilirsin. Katılmak yerine izlemeyi tercih ediyorsan League of Legends sahnesinin ünlü isimlerinin katılacağı Vadi'nin Ustaları mücadelelerini ve yine Red Bull Solo Q Türkiye Finali'ni Red Bull Türkiye Twitch kanalından takip edebilirsin.