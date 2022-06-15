Red Bull Solo Q Başlıyor!

En İyi LoL Oyuncuları Karşı Karşıya: Red Bull Solo Q Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları …

sayesinde bireysel becerilerini test etme şansı buluyorlar. Oyunun alışılagelen takım oyunu formatının aksine, oyuncuların yeteneklerini 1'e 1 formatta deneme şansı bulduğu etkinlik bu yıl da kendine güvenenleri bir araya getiriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki League of Legends oyuncuları,