Red Bull Solo Q
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
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Red Bull Solo Q'da Dünya Finali Zamanı

League of Legends'ın en iyi 1v1 oyuncuları bu hafta sonu Almanya'da kozlarını paylaşıyorlar.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde karşılaşmış ve şampiyonluğa HULKSMASH ulaşmıştı. 16 oyuncunun yer aldığı finalde rakiplerini alt eden HULKSMASH böylece Red Bull Solo Q Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanmıştı.
Ahmet "HULKSMASH" Cumhur
Ahmet "HULKSMASH" Cumhur
© Barış Acarlı
Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek. Toplam 20 oyuncu beşerli dört grupta karşı karşıya gelecek, grup sonuncuları elendikten sonra kalan 16 oyuncu eleme formatında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde şampiyonluğa ulaşan oyuncu 5 bin Euro para ödülünün sahibi olacak. Üstelik tek ödül bu da değil; şampiyon para ödülünün yanı sıra Riot Games'in 2022 yılında düzenleyeceği League of Legends etkinliklerinden birine davet edilecek.

Red Bull Solo Q Dünya Finalistleri

  • Arn0 (İsviçre)
  • Daglas (Polonya)
  • Doxa (Kanada)
  • Godbro (Danimarka)
  • Ηikaru Nakamura (Romanya)
  • HKWarmboy (Hong Kong)
  • HULKSMASH3131 (Türkiye)
  • Lebanon Flamer (Kuveyt)
  • Mágician (Arjantin)
  • Melon (Fransa)
  • NEC B0nd (İspanya)
  • Ptatis (İsveç)
  • Shakara (Romanya)
  • TheRuneLoL (Almanya)
  • UC Escanor (Meksika)
  • Viggomopsen (Danimarka)
  • You Mert BRO (Yunanistan)
  • Belli Değil (ABD)
  • Belli Değil (ABD)
Bir Oyun Daha
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