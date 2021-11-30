Red Bull Solo Q'da Dünya Finali Zamanı

ulaşmıştı. 16 oyuncunun yer aldığı finalde rakiplerini alt eden HULKSMASH böylece Red Bull Solo Q Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde karşılaşmış ve şampiyonluğa

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde karşılaşmış ve şampiyonluğa HULKSMASH ulaşmıştı. 16 oyuncunun yer aldığı finalde rakiplerini alt eden HULKSMASH böylece Red Bull Solo Q Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde karşılaşmış ve şampiyonluğa HULKSMASH ulaşmıştı. 16 oyuncunun yer aldığı finalde rakiplerini alt eden HULKSMASH böylece Red Bull Solo Q Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek. Toplam 20 oyuncu beşerli dört grupta karşı karşıya gelecek, grup sonuncuları elendikten sonra kalan 16 oyuncu eleme formatında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek. Toplam 20 oyuncu beşerli dört grupta karşı karşıya gelecek, grup sonuncuları elendikten sonra kalan 16 oyuncu eleme formatında şampiyonluk mücadelesi verecek.