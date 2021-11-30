Bir Oyun Daha
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Bir Oyun Daha
Red Bull Solo Q'da Dünya Finali Zamanı
League of Legends'ın en iyi 1v1 oyuncuları bu hafta sonu Almanya'da kozlarını paylaşıyorlar.
Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde karşılaşmış ve şampiyonluğa HULKSMASH ulaşmıştı. 16 oyuncunun yer aldığı finalde rakiplerini alt eden HULKSMASH böylece Red Bull Solo Q Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanmıştı.
Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek. Toplam 20 oyuncu beşerli dört grupta karşı karşıya gelecek, grup sonuncuları elendikten sonra kalan 16 oyuncu eleme formatında şampiyonluk mücadelesi verecek.
Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde şampiyonluğa ulaşan oyuncu 5 bin Euro para ödülünün sahibi olacak. Üstelik tek ödül bu da değil; şampiyon para ödülünün yanı sıra Riot Games'in 2022 yılında düzenleyeceği League of Legends etkinliklerinden birine davet edilecek.
Red Bull Solo Q Dünya Finalistleri
- Arn0 (İsviçre)
- Daglas (Polonya)
- Doxa (Kanada)
- Godbro (Danimarka)
- Ηikaru Nakamura (Romanya)
- HKWarmboy (Hong Kong)
- HULKSMASH3131 (Türkiye)
- Lebanon Flamer (Kuveyt)
- Mágician (Arjantin)
- Melon (Fransa)
- NEC B0nd (İspanya)
- Ptatis (İsveç)
- Shakara (Romanya)
- TheRuneLoL (Almanya)
- UC Escanor (Meksika)
- Viggomopsen (Danimarka)
- You Mert BRO (Yunanistan)
- Belli Değil (ABD)
- Belli Değil (ABD)