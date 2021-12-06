Bir Oyun Daha
© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool
Bir Oyun Daha
Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde Şampiyon Viggomopsen
League of Legends'ın en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun dünya finali sona erdi. Temsilcimiz HULKSMASH etkinlikten üçüncülükle ayrıldı.
Dünyanın dört bir yanından finalistlerin yer aldığı Red Bull Solo Q Dünya Finali heyecanı 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Ulusal elemelerde yeteneklerini kanıtlayan 19 finalistin boy gösterdiği mücadeleler ilk olarak grup maçlarıyla başladı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda puan durumları şu şekilde oluştu.
A Grubu
- Potatis (4G 0M)
- HULKSMASH (2G 2M)
- Arno (2G 2M)
- Hamboly (1G 3M)
- Lingwi (1G 3M)
B Grubu
- DarkWings (3G 1M)
- arnax (3G 1M)
- bradleyyy (2G 2M)
- Hikaru (1G 3M)
- B0nd (1G 3M)
C Grubu
- Viggomopsen (4G 0M)
- HKWarmboy (2G 2M)
- Flamer (2G 2M)
- Rune (2G 2M)
- Mágico (0G 4M)
D Grubu
- You Mert BRO (3G 0M)
- Doxa (2G 1M)
- Shakara (1G 2M)
- Godbro (0G 3M)
Grup maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan oyuncular playoff'a yükseldiler. D grubunda dört oyuncu olmasına rağmen eşleşmelerin belirlenmesi açısından grup maçlarının önemi büyüktü. Bu turda rakiplerini mağlup eden arnax, Arno, Doxa, Godbro, Potatis, Viggomopsen, You Mert BRO ve temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ise çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Danimarkalı Godbro'yu 3:0 ile geçen HULKSMASH adını yarı finale yazdırdı. Ne var ki yarı finalde arnax'a 3:1 mağlup olan temsilcimiz, 3./4. maçı oynamaya hak kazandı. Bu maçta Yunan oyuncu You Mert BRO'yu 3:2 yenen HULKSMASH turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken şampiyonluğa ise bir diğer Danimarka temsilcisi Viggomopsen ulaştı.
Çeyrek Final
- Potatis 2:3 arnax
- Godbro 0:3 HULKSMASH
- Viggomopsen 3:0 Doxa
- You Mert BRO 3:0 Arno
Yarı Final
- arnax 3:1 HULKSMASH
- Viggomopsen 3:1 You Mert BRO
Final
- arnax 2:4 Viggomopsen