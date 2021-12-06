Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde Şampiyon Viggomopsen

gerçekleştirildi. Ulusal elemelerde yeteneklerini kanıtlayan 19 finalistin boy gösterdiği mücadeleler ilk olarak grup maçlarıyla başladı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda puan durumları şu şekilde oluştu.

Dünyanın dört bir yanından finalistlerin yer aldığı Red Bull Solo Q Dünya Finali heyecanı 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Ulusal elemelerde yeteneklerini kanıtlayan 19 finalistin boy gösterdiği mücadeleler ilk olarak grup maçlarıyla başladı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda puan durumları şu şekilde oluştu.

Dünyanın dört bir yanından finalistlerin yer aldığı Red Bull Solo Q Dünya Finali heyecanı 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Ulusal elemelerde yeteneklerini kanıtlayan 19 finalistin boy gösterdiği mücadeleler ilk olarak grup maçlarıyla başladı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda puan durumları şu şekilde oluştu.

Grup maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan oyuncular playoff'a yükseldiler. D grubunda dört oyuncu olmasına rağmen eşleşmelerin belirlenmesi açısından grup maçlarının önemi büyüktü. Bu turda rakiplerini mağlup eden arnax, Arno, Doxa, Godbro, Potatis, Viggomopsen, You Mert BRO ve temsilcimiz

Grup maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan oyuncular playoff'a yükseldiler. D grubunda dört oyuncu olmasına rağmen eşleşmelerin belirlenmesi açısından grup maçlarının önemi büyüktü. Bu turda rakiplerini mağlup eden arnax, Arno, Doxa, Godbro, Potatis, Viggomopsen, You Mert BRO ve temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ise çeyrek finale yükseldi.

Grup maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan oyuncular playoff'a yükseldiler. D grubunda dört oyuncu olmasına rağmen eşleşmelerin belirlenmesi açısından grup maçlarının önemi büyüktü. Bu turda rakiplerini mağlup eden arnax, Arno, Doxa, Godbro, Potatis, Viggomopsen, You Mert BRO ve temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ise çeyrek finale yükseldi.