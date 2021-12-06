Red Bull Solo Q World Final 2021
© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool
Bir Oyun Daha

Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde Şampiyon Viggomopsen

League of Legends'ın en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun dünya finali sona erdi. Temsilcimiz HULKSMASH etkinlikten üçüncülükle ayrıldı.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Dünyanın dört bir yanından finalistlerin yer aldığı Red Bull Solo Q Dünya Finali heyecanı 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Ulusal elemelerde yeteneklerini kanıtlayan 19 finalistin boy gösterdiği mücadeleler ilk olarak grup maçlarıyla başladı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda puan durumları şu şekilde oluştu.
Red Bull Solo Q Dünya Finali Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi.
Red Bull Solo Q Dünya Finali Almanya'nın Münih kentinde düzenlendi.
© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool
A Grubu
  1. Potatis (4G 0M)
  2. HULKSMASH (2G 2M)
  3. Arno (2G 2M)
  4. Hamboly (1G 3M)
  5. Lingwi (1G 3M)
B Grubu
  1. DarkWings (3G 1M)
  2. arnax (3G 1M)
  3. bradleyyy (2G 2M)
  4. Hikaru (1G 3M)
  5. B0nd (1G 3M)
C Grubu
  1. Viggomopsen (4G 0M)
  2. HKWarmboy (2G 2M)
  3. Flamer (2G 2M)
  4. Rune (2G 2M)
  5. Mágico (0G 4M)
D Grubu
  1. You Mert BRO (3G 0M)
  2. Doxa (2G 1M)
  3. Shakara (1G 2M)
  4. Godbro (0G 3M)
Red Bull Solo Q Dünya Finali müthiş mücadelelere sahne oldu.
Red Bull Solo Q Dünya Finali müthiş mücadelelere sahne oldu.
© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool
Grup maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan oyuncular playoff'a yükseldiler. D grubunda dört oyuncu olmasına rağmen eşleşmelerin belirlenmesi açısından grup maçlarının önemi büyüktü. Bu turda rakiplerini mağlup eden arnax, Arno, Doxa, Godbro, Potatis, Viggomopsen, You Mert BRO ve temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ise çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Danimarkalı Godbro'yu 3:0 ile geçen HULKSMASH adını yarı finale yazdırdı. Ne var ki yarı finalde arnax'a 3:1 mağlup olan temsilcimiz, 3./4. maçı oynamaya hak kazandı. Bu maçta Yunan oyuncu You Mert BRO'yu 3:2 yenen HULKSMASH turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken şampiyonluğa ise bir diğer Danimarka temsilcisi Viggomopsen ulaştı.
Temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Temsilcimiz Ahmet "HULKSMASH" Cumhur turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool
Çeyrek Final
  • Potatis 2:3 arnax
  • Godbro 0:3 HULKSMASH
  • Viggomopsen 3:0 Doxa
  • You Mert BRO 3:0 Arno
Yarı Final
  • arnax 3:1 HULKSMASH
  • Viggomopsen 3:1 You Mert BRO
Final
  • arnax 2:4 Viggomopsen
Bir Oyun Daha
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