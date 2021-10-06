Red Bull Solo Q Başlıyor!

Bir Oyun Daha
Dünyanın dört bir yanından League of Legends oyuncularını 1'e 1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q, geçtiğimiz yıla kadar "Red Bull Player One" ismiyle düzenleniyordu. Geçen yıldan itibaren ismi değişen turnuvanın bu yılki Türkiye ayağı 1 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Red Bull Solo Q: Şampiyonun Hikayesi
Red Bull Solo Q elemeleri yedi online ve iki offline eleme olarak planlandı. Online elemelerden ikişer ve offline elemelerden birer olmak üzere toplam 16 oyuncu online playoff aşamasına katılacak. Playoff maçları sonunda ise sekiz oyuncu Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
13 Kasım'a kadar sürecek Red Bull Solo Q etkinliğinde daha önce espor sahnesinde boy göstermemiş oyuncuların yanı sıra LoL dünyasının ünlü isimleri de karşı karşıya gelecek. Vadi'nin Ustaları çatısı altındaki bu etkinliğin tüm maçları Red Bull Twitch Türkiye kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Red Bull Solo Q Dünya Finali 2 - 4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. Dünyanın en iyi solo League of Legends oyuncusunun belirleneceği finallere Red Bull Solo Q Türkiye şampiyonu direkt olarak katılım gösterecek. Bu serüvene dahil olmak için etkinliğe hemen kayıt ol!