Red Bull Solo Q Başlıyor!

, geçtiğimiz yıla kadar "Red Bull Player One" ismiyle düzenleniyordu. Geçen yıldan itibaren ismi değişen turnuvanın bu yılki Türkiye ayağı 1 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Red Bull Solo Q elemeleri yedi online ve iki offline eleme olarak planlandı. Online elemelerden ikişer ve offline elemelerden birer olmak üzere toplam 16 oyuncu online playoff aşamasına katılacak. Playoff maçları sonunda ise sekiz oyuncu Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde mücadele etme hakkı kazanacak.