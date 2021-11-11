Red Bull Solo Q'da Final Zamanı!

Bir Oyun Daha
Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları 1v1 formatında karşı karşıya geldi ve Red Bull Solo Q finalinde mücadele edecek isimler belli oldu. 23 Ekim'de başlayan eleme süreci 8 Kasım'da playoff maçlarıyla sona erdi. İşte şampiyonluk kovalayacak isimler...
- Ahmet "HULKSMASH" Cumhur
- Alperen "PoRfEtK" Aksakal
- Anıl "Sweenish" Karahan
- Berkay "Kazing" Özyurt
- Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir
- Muhammed "Aelisia" Bakır
- Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba
- Rafet "Kami" Yazıbağlı
League of Legends sahnesinin ünlü isimleri de Vadi'nin Ustaları'nda karşı karşıya geldiler. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanan maçlar sonunda dört isim Red Bull Solo Q finalinde mücadele etme hakkı kazandı. İşte Vadi'nin Ustaları finalistleri...
- Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
- Atakan "crystal" Aydın
- Berke "thaldrin" Demir
- Furkan "immortoru" Tekeş
Red Bull Solo Q finali 12 Kasım 18:00 itibariyle Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen final maçlarını bu sayfadan takip edebilirsin.