Red Bull Solo Q 2021
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Red Bull Solo Q'da Final Zamanı!

Oyuncuları 1v1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun finalistleri belli oldu. Final mücadeleleri 12 Kasım'da canlı yayında!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
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Red Bull Solo Q

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları …

Etkinlik Hakkında Bilgi
Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları 1v1 formatında karşı karşıya geldi ve Red Bull Solo Q finalinde mücadele edecek isimler belli oldu. 23 Ekim'de başlayan eleme süreci 8 Kasım'da playoff maçlarıyla sona erdi. İşte şampiyonluk kovalayacak isimler...
  • Ahmet "HULKSMASH" Cumhur
  • Alperen "PoRfEtK" Aksakal
  • Anıl "Sweenish" Karahan
  • Berkay "Kazing" Özyurt
  • Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir
  • Muhammed "Aelisia" Bakır
  • Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba
  • Rafet "Kami" Yazıbağlı
Red Bull Solo Q
Red Bull Solo Q
© Red Bull
League of Legends sahnesinin ünlü isimleri de Vadi'nin Ustaları'nda karşı karşıya geldiler. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanan maçlar sonunda dört isim Red Bull Solo Q finalinde mücadele etme hakkı kazandı. İşte Vadi'nin Ustaları finalistleri...
  • Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
  • Atakan "crystal" Aydın
  • Berke "thaldrin" Demir
  • Furkan "immortoru" Tekeş
Red Bull Solo Q finali 12 Kasım 18:00 itibariyle Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen final maçlarını bu sayfadan takip edebilirsin.
Bu haberin içinde

Red Bull Solo Q

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncuları …

Etkinlik Hakkında Bilgi
Espor
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