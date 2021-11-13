Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'da Türkiye Finali heyecanı 12 Kasım akşamı İstanbul'da yaşandı. 23 Ekim'de başlayan elemeler sonunda 16 oyuncu playoff turuna kalırken, bu aşamada rakiplerini mağlup eden sekiz oyuncu adını Red Bull Solo Q Türkiye Finali'ne yazdırdı.

Öte yandan League of Legends Türkiye sahnesinin ünlü isimleri de Vadi'nin Ustaları çatısı altında karşı karşıya geldiler. Oyundaki becerilerini defalarca kanıtlamış profesyonel oyuncular, lig usulü düzenlenen turnuvada birbirleriyle mücadele ettiler. Maçlar sonunda ilk dört sırada yer alanlar Red Bull Solo Q Türkiye Finali'ne yükseldiler.

Caner "Jhonnie" Güngörür, Koray "Naru" Bıçak ve Can "Scarlet" Çaldıran... © Barış Acarlı

Red Bull Solo Q Türkiye Finali ilk olarak Vadi'nin Ustaları yarı final maçıyla başladı. İlk maçta Atakan "Crystal" Aydın ve Furkan "Immortoru" Tekeş karşı karşıya gelirken, maçın galibi 2:1 ile Immortoru oldu.

Red Bull Solo Q'da çeyrek finallerin ilk maçı Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ile Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba arasında oynandı. Mücadeleden 2:0'lık skorla galip ayrılan HULKSMASH yarı finale yükselen ilk isim oldu.

Çeyrek finalin ilk maçında Ahmet "HULKSMASH" Cumhur galip geldi. © Barış Acarlı

Çeyrek finalin ikinci maçında Alperen "PoRfEtK" Aksakal ile Rafet "Kami" Yazıbağlı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçtan 2:1'lik skorla galip ayrılan PoRfEtK adını yarı finale yazdıran ikinci düellocu oldu.

Çeyrek finalin üçüncü maçında Anıl "Sweenish" Karahan ve Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir karşı karşıya geldi. Bu maçta rakibine 2:0 üstünlük kuran Sweenish Red Bull Solo Q'da yarı finale yükselen üçüncü isim oldu.

Aelisia ve Kazing arasındaki maç oldukça çekişmeli geçti. © Barış Acarlı

Çeyrek final turunda son maç Berkay "Kazing" Özyurt ile Muhammed "Aelisia" Bakır arasında oynandı. Bu maçta da çekişme yaşanırken rakibini 2:1'lik skorla mağlup eden Kazing adını yarı finale yazdıran son isim oldu.

Çeyrek final maçlarının ardından Vadi'nin Ustaları'nda yarı finalin ikinci maçı oynandı. Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya ile Berke "Thaldrin" Demir arasında oynanan maçı 2:1 kazanan fabFabulous finale yükseldi.

fabFabulous ve Thaldrin maçı enfes bir finalle noktalandı. © Barış Acarlı

Red Bull Solo Q yarı final maçlarında ilk eşleşme Ahmet "HULKSMASH" Cumhur ile Alperen "PoRfEtK" Aksakal arasındaydı. Müthiş bir finalle biten mücadeleyi 2:1 kazanan HULKSMASH adını Türkiye finaline yazdırmayı başardı.

Red Bull Solo Q Türkiye Finali'de HULKSMASH'in rakibini belirleyecek olan eşleşmede Anıl "Sweenish" Karahan ve Berkay "Kazing" Özyurt mücadele etti. Bu maçtan zaferle ayrılan isim ise 2:1'lik skorla Sweenish oldu.

Vadi'nin Ustaları şampiyonu Furkan "Immortoru" Tekeş oldu. © Barış Acarlı

Gecenin ilk final heyecanı Vadi'nin Ustaları'nda yaşandı. Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya ile Furkan "Immortoru" Tekeş arasında oynanan müthiş final maçını 2:0 geriden gelerek 3:2 kazanan Immortoru şampiyonluğa ulaştı.

Red Bull Solo Q Türkiye Finali müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Beş maç üzerinden oynanan finalde iki kez yenik duruma düşen Ahmet "HULKSMASH" Cumhur , pes etmedi ve maçtan 3:2 galip ayrılacak Türkiye şampiyonu oldu.

Red Bull Solo Q Türkiye Şampiyonu Ahmet "HULKSMASH" Cumhur! © Barış Acarlı Özellikle final aşamasında çok heyecanlıydım. İlk kez böyle bir turnuvada final oynadım, geriden gelerek kazandığım son maç beni gerçekten zorladı. Almanya'daki dünya finali için daha çok çalışıp ülkemi ve bana destek veren arkadaşlarımı ve ailemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ahmet "HULKSMASH" Cumhur

Red Bull Solo Q'da şampiyonluğa ulaşan Ahmet "HULKSMASH" Cumhur, 4 - 5 Aralık tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan Red Bull Solo Q Dünya Finali 'nde Türkiye'yi temsil ederek şampiyonluk kovalayacak.

Yaklaşık 10 saat süren ve Can "Scarlet" Çaldıran , Caner "Jhonnie" Güngörür , Kürşad "Regarnur" Demirer üçlüsünün anlatımları ile renk kattığı Red Bull Solo Q Türkiye Finali yayınının tekrarını aşağıda bulabilirsin.