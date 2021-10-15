Red Bull Solo Q Şampiyonları

Bir Oyun Daha
Oyuncuları üst koridorda ve 1'e 1 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q heyecanı bu yıl bir kez daha League of Legends oyuncularını kıyasıya bir rekabete çağırıyor. Eğer sen de kendine güveniyorsan etkinlik sayfasına girerek hemen kayıt olabilirsin. Ancak öncesinde Red Bull Solo Q'nun önceki şampiyonlarını hatırlamaya ne dersin?
Red Bull Solo Q 2020
Red Bull Solo Q'da geçen sezon heyecan 12 Eylül'de başlamıştı ve kendine güvenen League of Legends oyuncuları 11 Ekim'e kadar süren elemeler boyunca finale yükselmek için mücadele etmişlerdi. Final maçlarına ise büyülü atmosferiyle Esma Sultan Yalısı ev sahipliği yapmıştı.
7 Kasım'da gerçekleştirilen Red Bull Solo Q Türkiye Finali, Berke "Thaldrin" Demir ve Christopher Leo Willekens (Tonbalıklı Makarna) ikilisinin sunumuyla Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanırken, şampiyonluğa ulaşan isim ise Berkay "Kazing" Özyurt olmuştu.
Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nden En İyi Anları İzle
Red Bull Player One 2019
Red Bull Solo Q geçen yıla kadar "Red Bull Player One" ismiyle düzenleniyordu. Red Bull Player One'ın 2019 yılındaki Türkiye ayağı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. 22 Eylül'deki Türkiye finaline ise Riot Games Espor Sahnesi ev sahipliği yapmıştı.
Yüzlerce oyuncunun kalabilmek için kıyasıya mücadele ettiği ve Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlanan Red Bull Player One Türkiye Finali'nde ilk turda yenildiği Ekrem "Retyx" Şeref'i finalde mağlup etmeyi başaran Can "Helioses" Bozacı şampiyonluğa ulaşmıştı.
Türkiye'nin En İyi LoL Oyuncuları Red Bull Player One Finali'nde Buluştu