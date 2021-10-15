Red Bull Solo Q Şampiyonları

Oyuncuları üst koridorda ve 1'e 1 formatında karşı karşıya getiren

heyecanı bu yıl bir kez daha League of Legends oyuncularını kıyasıya bir rekabete çağırıyor. Eğer sen de kendine güveniyorsan etkinlik sayfasına girerek hemen kayıt olabilirsin. Ancak öncesinde Red Bull Solo Q'nun önceki şampiyonlarını hatırlamaya ne dersin?