Red Bull Solo Q'da Final Zamanı!

Bir Oyun Daha
Takım oyununun zafere giden yolda büyük önem arz ettiği League of Legends'a farklı bir yorum getiren ve oyuncuları bire bir formatında karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q'nun Türkiye finalinde mücadele edecek isimler belli oldu.
Red Bull Solo Q Finalistleri
25 Haziran'da başlayan ve 10 ayaktan oluşan eleme etkinlikleri, devamında da playoff mücadeleleri sonunda dört oyuncu Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde mücadele etme hakkı kazandı. Finalde şampiyonluk kovalayacak isimler şöyle:
- Ahmet Emir "Rubeud" Koçak
- Berkay "Kazing" Özyurt
- Mürsel "mursobaby" Can
- Yusuf "Rok" Kaynakçı
Red Bull Solo Q Vadi'nin Ustaları
Red Bull Solo Q’da espor sahnesinin ünlü isimleri Vadi’nin Ustaları çatısı altında kozlarını paylaştılar. Oynanan maçlar sonunda zirvede Berke "Thaldrin" Demir yer alırken son puan durumu ve final eşleşmeleri şu şekilde oluştu.
Vadi'nin Ustaları Puan Durumu
Sıra
Usta
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
Puan
1.
Berke "thaldrin" Demir
6
4
0
22
2.
Asım Cihat "fabfabulous" Karakaya
4
4
2
16
3.
Kaan "elwind" Atıcı
4
2
4
14
4.
Furkan "stomaged" Güngör
3
4
3
13
5.
Furkan "lynxcerez" Arıkovan
2
3
5
9
6.
Cüneyt "leyl-ü nehar" Kocaayan
2
1
7
7
Vadi'nin Ustaları Final Eşleşmeleri
- Thaldrin vs Stomaged/Lynx Çerezz galibi
- fabFabulous vs Elwind/Leyl-ü Nehar galibi
Red Bull Solo Q Canlı Yayını
Red Bull Solo Q Türkiye Finali 19 Ağustos'ta İstanbul'daki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşecek. Final maçları 18:00 itibariyle Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak, canlı yayında mikrofon başında ise Kaan Kural, Dora "Stratera" Özsoy, Caner "Jhonnie" Güngörür ve Can "Scarlet" Çaldıran yer alacak.