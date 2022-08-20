Bir Oyun Daha
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Bir Oyun Daha
Red Bull Solo Q'da Türkiye Şampiyonu Kazing!
Red Bull Solo Q'nun Türkiye Finali'nde şampiyonluk bir kez daha Berkay "Kazing" Özyurt'un oldu.
Türkiye’nin en iyi 1v1 League of Legends oyuncusunu belirleyecek Red Bull Solo Q’nun Türkiye Finali dün akşam İstanbul’daki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşti. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayından finalde hem elemelerden gelen amatör katılımcılar şampiyonluk mücadelesi verdiler hem de Türkiye espor sahnesinin ünlü isimleri Vadi’nin Ustaları çatısı altında kozlarını paylaştılar.
Red Bull Solo Q Türkiye Finali
Red Bull Solo Q’da ilk yarı final maçı 2020 yılı şampiyonu ve 2021 yılı yarı finalisti Berkay "Kazing" Özyurt ile Mürsel "mursobaby" Can arasında oynandı. Kazing 1:0 öne geçtikten sonra çok yakın geçen ikinci maç mursobaby’nin oldu. Finalisti belirleyecek üçüncü maçın sonunda ise mursobaby kazanmaya çok yakınken son saniyelerdeki kaostan galip çıkan Kazing oldu.
Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde Kazing’in rakibini belirleyecek maç Ahmet Emir "Rubeud" Koçak ve Yusuf "Rok" Kaynakçı arasındaydı. Alanın kapanmasına çok az bir süre kala sonlanan ilk maçı Rok kazanırken, daha kısa süren ikinci maçın galibi ise Rubeud oldu. Dengeli giden son maçta yaptığı ani saldırılar ile rakibini alt eden Rubeud adını finale yazdırmayı başardı.
Beş maç üzerinden oynanan finalde üç galibiyet alan takım şampiyon olacaktı. Kazing ve Rubeud arasındaki ilk maç alanın kapanmasına yakın biterken galip gelen Kazing oldu. İkinci maçta daha rahat bir galibiyet alan Kazing şampiyonluk için çok büyük bir adım attı. Rubeud’un şampiyonluğa tutunması için son şansı olan üçüncü maçı da kazanan Kazing şampiyonluğa ulaştı.
Çok çalıştım, hazırlığımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.
Red Bull Solo Q Vadi’nin Ustaları Finali
Vadi’nin Ustaları’nda ilk olarak playoff maçları oynandı. Grup maçları sonunda dördüncü sırada yer alan Furkan "Stomaged" Güngör ile beşinci sırada yer alan Furkan “Lynx Çerez” Arıkovan arasındaki maçı 2:0’lık skorla Stomaged kazandı. İkinci playoff maçında ise üçüncü Kaan "Elwind" Atıcı ile altıncı Cüneyt "Leyl-ü Nehar" Kocaayan karşı karşıya gelirken maçın galibi 2:0 ile Elwind oldu.
Yarı finalin ilk maçında grup aşamasını lider tamamlayan Berke "Thaldrin" Demir ile playoff maçı galibi Furkan "Stomaged" Güngör karşı karşıya geldi ve maçı 3:1’lik skor ile Thaldrin kazandı. Diğer yarı final maçında grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya’nın rakibi Kaan "Elwind" Atıcı idi ve bu maçın galibi ise maçı 1:2’den 3:2’ye çeviren fabFabulous oldu.
Vadi’nin Ustaları’nda final, grubu ilk iki sırada bitiren Berke "Thaldrin" Demir ve Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya arasında oynandı. Yarı finalde Elwind’e karşı oldukça zorlanan ve geriden gelerek 3:2 galip gelen fabFabulous, final maçında ise çok daha rahattı. Üç galibiyet alanın şampiyon olacağı finalde fabFabulous maçı domine etti ve 3:0’lık skor ile Vadi’nin Ustaları şampiyonluğuna ulaştı.
Maçlar zordu, teke tekte kendime güveniyordum. Yıllardır ormancılardan çok çekiyordum, onlar olmadığında daha güzel bir dünya bizleri bekliyor!
Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nden Kareler
Red Bull Solo Q Türkiye Finali Tekrarı
Kaan Kural, Dora "Stratera" Özsoy, Caner "Jhonnie" Güngörür ve Can "Scarlet" Çaldıran dörtlüsünün sunumuyla renklenen ve yedi saat süren canlı yayının tekrarını aşağıdan izleyebilirsin.