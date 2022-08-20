Red Bull Solo Q'da Türkiye Şampiyonu Kazing!

Türkiye’nin en iyi 1v1 League of Legends oyuncusunu belirleyecek Red Bull Solo Q ’nun Türkiye Finali dün akşam İstanbul’daki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşti. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayından finalde hem elemelerden gelen amatör katılımcılar şampiyonluk mücadelesi verdiler hem de Türkiye espor sahnesinin ünlü isimleri Vadi’nin Ustaları çatısı altında kozlarını paylaştılar.

Kaan Kural ve Caner "Jhonnie" Güngörür anlatımları ile geceye renk kattı © Barış Acarlı

Red Bull Solo Q Türkiye Finali

Red Bull Solo Q’da ilk yarı final maçı 2020 yılı şampiyonu ve 2021 yılı yarı finalisti Berkay "Kazing" Özyurt ile Mürsel "mursobaby" Can arasında oynandı. Kazing 1:0 öne geçtikten sonra çok yakın geçen ikinci maç mursobaby’nin oldu. Finalisti belirleyecek üçüncü maçın sonunda ise mursobaby kazanmaya çok yakınken son saniyelerdeki kaostan galip çıkan Kazing oldu.

Rubeud ve Rok ikilisi yarı finalde karşı karşıya © Barış Acarlı

Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde Kazing’in rakibini belirleyecek maç Ahmet Emir "Rubeud" Koçak ve Yusuf "Rok" Kaynakçı arasındaydı. Alanın kapanmasına çok az bir süre kala sonlanan ilk maçı Rok kazanırken, daha kısa süren ikinci maçın galibi ise Rubeud oldu. Dengeli giden son maçta yaptığı ani saldırılar ile rakibini alt eden Rubeud adını finale yazdırmayı başardı.

Berkay "Kazing" Özyurt ve Ahmet Emir "Rubeud" Koçak arasındaki final maçı © Barış Acarlı

Beş maç üzerinden oynanan finalde üç galibiyet alan takım şampiyon olacaktı. Kazing ve Rubeud arasındaki ilk maç alanın kapanmasına yakın biterken galip gelen Kazing oldu. İkinci maçta daha rahat bir galibiyet alan Kazing şampiyonluk için çok büyük bir adım attı. Rubeud’un şampiyonluğa tutunması için son şansı olan üçüncü maçı da kazanan Kazing şampiyonluğa ulaştı .

Red Bull Solo Q Türkiye şampiyonu Kazing © Barış Acarlı Çok çalıştım, hazırlığımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Berkay "Kazing" Özyurt

Red Bull Solo Q Vadi’nin Ustaları Finali

Vadi’nin Ustaları’nda ilk olarak playoff maçları oynandı. Grup maçları sonunda dördüncü sırada yer alan Furkan "Stomaged" Güngör ile beşinci sırada yer alan Furkan “Lynx Çerez” Arıkovan arasındaki maçı 2:0 ’lık skorla Stomaged kazandı. İkinci playoff maçında ise üçüncü Kaan "Elwind" Atıcı ile altıncı Cüneyt "Leyl-ü Nehar" Kocaayan karşı karşıya gelirken maçın galibi 2:0 ile Elwind oldu.

Cüneyt "Leyl-ü Nehar" Kocaayan'ı mağlup eden Kaan "elwind" Atıcı © Barış Acarlı

Yarı finalin ilk maçında grup aşamasını lider tamamlayan Berke "Thaldrin" Demir ile playoff maçı galibi Furkan "Stomaged" Güngör karşı karşıya geldi ve maçı 3:1 ’lik skor ile Thaldrin kazandı. Diğer yarı final maçında grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya’nın rakibi Kaan "Elwind" Atıcı idi ve bu maçın galibi ise maçı 1:2’den 3:2 ’ye çeviren fabFabulous oldu.

Vadi'nin Ustaları finali Thaldrin ve fabFabulous arasında oynandı © Barış Acarlı

Vadi’nin Ustaları’nda final, grubu ilk iki sırada bitiren Berke "Thaldrin" Demir ve Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya arasında oynandı. Yarı finalde Elwind’e karşı oldukça zorlanan ve geriden gelerek 3:2 galip gelen fabFabulous, final maçında ise çok daha rahattı. Üç galibiyet alanın şampiyon olacağı finalde fabFabulous maçı domine etti ve 3:0 ’lık skor ile Vadi’nin Ustaları şampiyonluğuna ulaştı.

2020'den sonra Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya bir kez daha şampiyon © Barış Acarlı Maçlar zordu, teke tekte kendime güveniyordum. Yıllardır ormancılardan çok çekiyordum, onlar olmadığında daha güzel bir dünya bizleri bekliyor! Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya

Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nden Kareler

Red Bull Solo Q şampiyonluk kupası © Barış Acarlı Red Bull Solo Q finalistleri © Barış Acarlı Etkinliğin gerçekleştiği Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın enfes atmosferi © Barış Acarlı Vadi'nin Ustaları maçları eğlenceli anlara sahne oldu © Barış Acarlı Can "Scarlet" Çaldıran, Furkan Arıkovan ve Kaan Kural © Barış Acarlı Kazing ve mursobaby ikilisi yarı finalde karşı karşıya geldi © Barış Acarlı Kazing maç öncesinde notlarını gözden geçiriyor © Barış Acarlı Rubeud ve Rok ikilisi yarı finalde karşı karşıya © Barış Acarlı Vadi'nin Ustaları finali Thaldrin ve fabFabulous arasında oynandı © Barış Acarlı Red Bull Solo Q'da tahtın yeni sahibi Berkay "Kazing" Özyurt © Barış Acarlı

Red Bull Solo Q Türkiye Finali Tekrarı

Kaan Kural, Dora "Stratera" Özsoy, Caner "Jhonnie" Güngörür ve Can "Scarlet" Çaldıran dörtlüsünün sunumuyla renklenen ve yedi saat süren canlı yayının tekrarını aşağıdan izleyebilirsin.