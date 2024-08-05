Red Bull SoundClash’te Neler Oldu?

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash , Volkswagen Arena'da gerçekleşen unutulmaz bir gecenin ardından sona erdi. Rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi Uzi ve Güneş ’in karşı karşıya geldiği geceye sürpriz konuklar da katıldı.

Seyircinin alkışmetre ile sanatçıları puanladığı benzersiz konserde, unutulmaz anlar yaşandı. İlk turda Uzi ve Güneş sırasıyla belirledikleri Paparazzi ve Suçlarımdan Biri şarkılarını kendi tarzlarında yorumladı.

Güneş © Red Bull

Gecenin ikinci turunda ise sanatçılar kendi şarkılarını söylemeye başladı ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamladı. Seyirci tarafından bu cesur hamleler çok alkış aldı.

Üçüncü turda Uzi’ye rap dünyasının ses getiren yıldızları Critical, Muti ve Heijan eşlik ederken, Güneş’e ise Yedinci Ev Grubu’nun solisti Birkan Nasuhoğlu eşlik etti. Final turundaysa Uzi Summer Cem’i, Güneş ise İsmail YK’yı sahneye davet ederek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Uzi © Red Bull

Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduklarını belirten ikili Red Bull SoundClash’le ilgili, “Aylardır bugünü heyecanla bekliyorduk. İkimizde çok sıkı hazırlandık. Dinleyicilerimize unutamayacakları bir konser deneyimi yaşatmak için çok emek verdik. Bu gece de izleyenler de bizim kadar eğlenmişlerdir umarız,” ifadelerinde bulundular.

Sonuç: Beraberlik © Red Bull

İzleyenlerin müziğe doyduğu heyecan dolu kapışmalara sahne olan gecede izleyiciler alkışlarıyla beraberliğe karar verdi.