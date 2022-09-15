Bir Oyun Daha
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OYUN
Red Bull Sporcularının Kahramanı Olduğu Oyunlar
Hande Gibi Smaçla mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Red Bull sporcuları için geliştirilen ve Red Bull sporcularının yer aldığı diğer oyunlara göz atmaya ne dersin?
Bugüne kadar Red Bull sporcularının yer aldığı birçok oyun geliştirildi. Kimi zaman Max Verstappen ya da Pierre Gasly olup F1 pistinde turladık, kimi zaman Sergio Llull ya da Matisse Thybulle ile basketbol sahasında boy gösterdik. Birbirinden farklı mücadeleler sunan oyunlardan an itibariyle oynayabileceğin birkaç alternatifi bu sayfada bulacaksın.
01
Hande Baladın
Hande Baladın bugüne kadar hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Türk Milli Takımı forması ile sayısız başarıya imza attı. Performansı ve başarıları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande'yi Hande Gibi Smaçla oyununda kontrol etmek mümkün. Oyun smaç, manşet ve servis olmak üzere üç aşamadan oluşurken, zamanlama başarısına göre kazanılan puan artıyor.
Hande Gibi Smaçla oynamak için tıkla.
02
Hazal Nehir & Dominic Di Tommaso
Parkur sporunun iki yıldızı ve Red Bull sporcuları Hazal Nehir ile Dominic Di Tommaso, Grand Maze ile oyuncuların kontrolüne geçiyor. İkilinin Kapalıçarşı'daki enfes performansına eşlik edebilmek için geliştirilen bu oyunda takip edilecek rota ve gerçekleştirilecek aksiyonlar oyuncu tarafından seçiliyor, macera sonunda ise Kapalıçarşı'ya dair bir bilgi testi yer alıyor.
Grand Maze oynamak için tıkla.
03
Marc Márquez
Marc Márquez için "MotoGP efsanesi" demek yanlış olmaz herhalde. 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında olmak üzere tam altı kez MotoGP şampiyonluğu yaşadı İspanyol sürücü. Son yıllarda şanssızlıklar ve sakatlıklar yaşasa da hala pistlerde turlamaya devam ediyor. Onun için hazırlanan Faster than Marc Márquez'de oyuncular Red Bull Ring pistini en hızlı şekilde turlamaya çalışıyorlar.
Faster than Marc Márquez oynamak için tıkla.
04
Sergio Llull
İspanya’nın yetiştirdiği en önemli basketbolculardan Sergio Llull yedi kez İspanya Ligi ve iki kez Euroleague şampiyonluğu yaşadı, bir kez Euroleague MVP'si seçildi ve kariyerinin neredeyse tamamında Real Madrid forması giydi. Las mandarinas de Sergio Llull’de ise oyuncular 10 saniye içinde potaya olabildiğince çok sayıda mandalina sokmaya çalışıyorlar.
Las mandarinas de Sergio Llull oynamak için tıkla.
05
Denis "Bonus" Leontyev
Snowboard dünyasının yıldızlarından biri Denis Leontyev. Stili ve özel hareketleri ile isim yapan sporcu için hazırlanan Bonus Fairytales, oyunculara özel bir parkur sunuyor. Engellerle dolu bu parkurda bir yandan puan toplamak, diğer yandan engellere takılmayıp parkuru en kısa sürede bitirmek gerekiyor. Temple Run ve Subway Surfers gibi klasiklere aşina olanların işi kolay olacaktır.
Bonus Fairytales oynamak için tıkla.
06
David Cánovas Martínez (TheGrefg)
David Cánovas Martínez'in Twitch'te 10 milyonun üzerinde takipçisi ve YouTube'da 20 milyona yakın abonesi bulunuyor. "TheGrefg" ismiyle tanınan içerik üreticisi yayınlarında daha çok F1 22, Fall Guys, Minecraft ve Fortnite oynuyor. TheGrefg için hazırlanan oyunda ise yayın yaptığı odanın dört bir yanı kurcalanırken kendisi ve eşyalar hakkında sorular soruluyor.
07
Max Verstappen & Sergio Pérez
Formula 1’in resmi yarış oyunu F1 22 sayesinde F1 dünyasındaki büyük heyecanı çok daha yakından tecrübe etmek mümkün oluyor. Devam eden F1 sezonundaki tüm takımları, pilotları içeren oyun sayesinde Oracle Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Sergio Pérez ile Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda dörtlüsü kontrol edilebiliyor.
08
Toprak Razgatlıoğlu
Dünya Superbike Şampiyonası’nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ilk kez bir oyunda yer alıyor ve oyuncular tarafından kontrol edilebiliyor. MotoGP oyun serisinin yapımcısı Milestone tarafından geliştirilen SBK 22, 15 Eylül itibariyle çıkış yaptı. Oyunun içeriğini 2022 sezonu oluştururken Toprak’ı kontrol edip şampiyonluk mücadelesi vermek mümkün oluyor.