Red Bull Sporcularının Kahramanı Olduğu Oyunlar

Hande Baladın bugüne kadar hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Türk Milli Takımı forması ile sayısız başarıya imza attı. Performansı ve başarıları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande'yi

Hande Gibi Smaçla

oyununda kontrol etmek mümkün. Oyun smaç, manşet ve servis olmak üzere üç aşamadan oluşurken, zamanlama başarısına göre kazanılan puan artıyor.