Red Bull Sporcuları İçin Yeni Sezonda Hedef Yine Zirve

Kış aylarının yavaş yavaş geride kalması ile beraber motor sporları dünyasında 2023 sezonu heyecanı start almak üzere. Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası ’nda ise üç Red Bull sporcusu zirve hedefiyle piste çıkıyor.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyonluğa uzanan Toprak Razgatlıoğlu , Türkiye’nin motor sporları tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştı. Toprak’ın hedefi bu yıl aynı başarıyı tekrarlamak ve yeniden zirvede yer almak.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda Britanyalı sürücü Jonathan Rea ile kıran kırana bir mücadele yaşamıştı. Geçen sezon ise bu ikilinin rekabetine dahil olan Álvaro Bautista şampiyon olurken, Toprak sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Can Öncü © WorldSBK

Diğer taraftan, Supersport'taki temsilcilerimizden Can Öncü de bu sezon için oldukça iddialı. Supersport'taki dördüncü sezonuna hazırlanan Can, Kawasaki Puccetti Racing takımıyla her geçen sezon yükselen formunu etkileyici bir başarıyla taçlandırmak istiyor.

Geçen sezonu genel sıralamada üçüncü olarak tamamlayan Can, 8 kez podyuma çıkmış ve 264 puan toplamayı başarmıştı. Genç sürücü bu sezon ise zirveyi gözüne kestirmiş durumda.

Bahattin Sofuoğlu © Ferhat Zupcevic

Son olarak, Supersport'taki diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu da yeni sezonda Red Bull desteğiyle pistlere çıkmaya hazırlanıyor. Bahattin, Supersport300'de geçirdiği başarılı dönemin ardından, 2022 yılında Supersport kategorisine yükseldi.

MV Agusta Reparto Corse takımının bir parçası olarak World SSP Challenge kapsamında sadece Avrupa’da koşulan yarışlarda piste çıkan Bahattin toplam 6 yarışta ilk 10’da yer alarak Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Bahattin başarılı performansını 2023 sezonunda da sürdürerek Supersport pilotlar sıralamasında ilk 10’da yer almayı hedefliyor.

Superbike ve Supersport heyecanı 25 Şubat'taki yarışlarla start alıyor. Üç temsilcimiz de kendi kategorilerinde iddialı oldukları bir sezona başlıyorlar. Tüm heyecanı sezon boyu RedBull.com'dan takip edebilirsin.