Espor, motor sporları, jimnastik, tekvando, BMX... Red Bull Athlete Summit Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok farklı branştan Red Bull Türkiye sporcusunu bir araya getiriyor. Biz de boş durmadık ve Athlete Zone'da yakaladığımız sporculara 2021 hedeflerini sorduk. İşte Red Bull sporcularının 2021 hedefleri!

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgazlıoğlu © Red Bull

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda dördüncü sırayı alan Toprak, 2021 için zirveyi gözüne kestirmiş.

"En büyük hedefim tabii ki şampiyonluk. Tek hayalim, tek isteğim, en büyük rakip olarak gördüğüm Jonathan Rea yarışları bırakmadan onu geçip dünya şampiyonu olmak. Çünkü o bırakırsa, geride onun kadar dişli bir rakip görmüyorum."

Ayşe Begüm Onbaşı

Ayşe Begüm için başarı pastasının birçok dilimi var © Mine Kasapoğlu

2019 yılında aerobik jimnastik dalında Portekiz'de Dünya Kupası zaferine ulaşan Ayşe Begüm, 2021 yılında da uluslararası şampiyonalarda iddiasını sürdürecek.

"Bu sene hem Avrupa hem de dünya şampiyonaları yapılacak. Bunun yanı sıra Amerika’da ANAC Turnuvası var. Bu turnuvaya katılmayı hedefliyoruz. Bunların dışında da birçok turnuva yapılacak. Ama asıl hedef tabii ki dünya şampiyonası ve orada en iyi performansı sergilemek."

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven © Alexis Goure

Ayhancan Güven şimdiden Türkiye'nin motor sporları tarihindeki en başarılı sporcularından biri. Porsche Super Cup'taki üstün performansını artık şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

"2021’e çok daha iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Bu sene Porsche Super Cup’ta ana hedefim, artık o özlediğim ve bir kez ikinci, bir kez de üçüncü olarak yanından geçtiğim şampiyonluğu elde etmek."

Isopowerr

Isopowerr © Nuri Yılmazer

FIFA'da ondan iyisi yok. Isopowerr sıralamasını alt üst etmeye hazırlanıyor.

"2020 benim için güzel geçti. Sezonu FIFA’da dünya 20'ncisi olarak tamamlamıştım. Bu sene de hedef, ilk 10’u bulmak ve orada bitirmek olacak. Aynı zamanda global bir turnuva kazanmak istiyorum. Şu an önümüzde Dünya Kulüpler Kupası Play-Off’u var. Bu turnuvada daha önce üçüncü olmuştuk. Şimdi ise yarım kalan hesabı kapatıp birinci olmak istiyorum."

Kübra Dağlı

Kübra Dağlı © Nuri Yılmazer

Tekvando Freestyle Poomse dalında Avrupa ve Dünya şampiyonalarını domine eden Kübra, yeni sezonda da bu alışkanlıklarını devam ettirmek istiyor.

"Takvim net olmasa da beklentimiz şu şekilde: Önce Türkiye Şampiyonası olur, sonrasında bir uluslararası maç, peşinden de Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilir. Eğer program bu şekilde ilerlerse tabii ki ana hedefim Avrupa Şampiyonası olacak. İnşallah dördüncü Avrupa şampiyonluğuma erişmeyi istiyorum."

Deniz Öncü

Deniz Öncü © Red Bull

O artık Moto3'e alıştı. Deniz Öncü'nün önünde, iki teker üstünde kat edeceği upuzun bir gelecek var.

"En büyük hedefim Moto3 Dünya Şampiyonu olmak. Geçen sene çok talihsiz anlar yaşadım ancak geçen seneden ders alarak bu sene, hayalimdeki hedefime ulaşacağıma inanıyorum."

Ali Türkkan

Ali Türkkan © Barış Acarlı

Red Bull ailesinin taze üyelerinden, ralli parkurlarının genç yeteneği Ali Türkkan, bir başka Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın mentörlüğünde gelişimini sürdürüyor.

"Castrol Ford Team Türkiye ile anlaştığımızda hedefimiz bir sene Türkiye Şampiyonası’na katılıp iyice otomobille haşır neşir olmak, tecrübe kazanmak ve hızlanmaktı. Bunu maalesef 2020 yılında yapamadık. Şimdi aynı programı 2021’de uygulamak istiyoruz. İmkan olursa da Avrupa’daki şartlara da bağlı olarak bir iki tane Avrupa’da yarışa katılmayı çok isteriz."

cNed

Mehmet Yağız "cNed" İpek © Red Bull

Red Bull'la güçlerini birleştiren Valorant'ın yeni yıldızı Mehmet Yağız "cNed" İpek, uluslararası başarılara odaklanmış durumda.

"Kısa vadede Valorant’ın Dünya Şampiyonası’na katılmak istiyorum. Uzun vadede ise Valorant’ta kendi adımdan söz ettirecek kadar büyük bir oyuncu olmak."

Bora Altıntaş

Bora Altıntaş artık Red Bull sporcusu © Red Bull

Red Bull ailesinin yeni yüzlerinden Bora Altıntaş, BMX kategorisinde uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için hayli hevesli.