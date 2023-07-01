Red Bull Summer Edition ile Yapabileceğin Lezzetli Mokteyller
Red Bull Summer Edition'ın eşsiz lezzeti ile müthiş mokteyller yaratabilirsin. Senin için özel bir tarif hazırladık!
Red Bull Summer Edition Kayısı ve Çilek lezzeti ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenlere yaz günlerinde ferahlayacakları bir tarifle geldik. Hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise okuyabilirsin.
Tarif:
Spicy Citrus Refresher
Malzemeler:
- Red Bull Summer Edition
- 1 cl Lime Suyu
- 1 cl Ananas Suyu
- 2 dilim Jalapeno Biberi
- Çili/Baharat Karışımı + Tuz ve Lime
Hazırlanışı:
İstediğiniz kokteyl bardağının kenarını baharat karışımı ve tuz ile süsleyin (bunu eşit miktarlarda bir tabağa veya kesme tahtasına serpip karıştırarak yapabilirsiniz; bardağın kenarını limon dilimi sürüp ve kenarı baharatlara batırarak yapın). Kenara koyun.
Bir kokteyl shakerına lime suyu, ananas suyu ve jalapeno dilimleri ekleyin ve dövün. Buz ekleyin ve çalkalayın. Süzerek, buzlu bardağınıza boşaltın ve üzerine Red Bull Summer Edition ekleyin. Bir lime dilimi ve isteğe bağlı ekstra jalapeno dilimiyle süsleyin.