Red Bull Summer Edition ile Yapabileceğin Lezzetli Mokteyller

lezzeti ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenlere yaz günlerinde ferahlayacakları bir tarifle geldik. Hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise okuyabilirsin.

Red Bull Summer Edition Kayısı ve Çilek lezzeti ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenlere yaz günlerinde ferahlayacakları bir tarifle geldik. Hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise okuyabilirsin.

Red Bull Summer Edition Kayısı ve Çilek lezzeti ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenlere yaz günlerinde ferahlayacakları bir tarifle geldik. Hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise okuyabilirsin.

İstediğiniz kokteyl bardağının kenarını baharat karışımı ve tuz ile süsleyin (bunu eşit miktarlarda bir tabağa veya kesme tahtasına serpip karıştırarak yapabilirsiniz; bardağın kenarını limon dilimi sürüp ve kenarı baharatlara batırarak yapın). Kenara koyun.

İstediğiniz kokteyl bardağının kenarını baharat karışımı ve tuz ile süsleyin (bunu eşit miktarlarda bir tabağa veya kesme tahtasına serpip karıştırarak yapabilirsiniz; bardağın kenarını limon dilimi sürüp ve kenarı baharatlara batırarak yapın). Kenara koyun.

İstediğiniz kokteyl bardağının kenarını baharat karışımı ve tuz ile süsleyin (bunu eşit miktarlarda bir tabağa veya kesme tahtasına serpip karıştırarak yapabilirsiniz; bardağın kenarını limon dilimi sürüp ve kenarı baharatlara batırarak yapın). Kenara koyun.