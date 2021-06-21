En Uzun Gecede Red Bull Summer Edition ile Lezzetli Mokteyller
En uzun gecede Red Bull Summer Edition'ın eşsiz lezzeti ile müthiş mokteyller yaratabilirsin. Senin için iki özel tarif hazırladık!
Red Bull Summer Edition'ın eşsiz lezzeti hangi mokteyller ile iyi gider merak ediyor musun? Uzun uzun araştırma yapmana hiç gerek yok. Senin için en iyi iki Red Bull Summer Edition mokteylinin tariflerini hazırladık. En uzun gecenin tadını çıkarmak için aşağıdaki listeye göz at ve favori meyvelerini Red Bull Summer Edition'ın eşsiz lezzeti ile buluştur.
Red Bull Summer Edition ve Limon Ferahlığı
- 8 cl Karpuz Suyu
- 3 cl Limon Suyu
- 2 Yaprak Fesleğen
- 1 cl Şeker Şurubu
- 2 Fındık Boyutu Chili Biberi
- Red Bull Summer Edition
Red Bull Summer Edition - Tarif 1
Nasıl hazırlanır?
- Shaker içinde Red Bull hariç tüm malzemeler eklenip bol buz ile çalkalanır.
- Shaker içinde çalkalanan tüm malzemeler bol buzlu kokteyl bardağına süzgeç ile süzülür.
- Kokteyl Red Bull Summer Edition karpuz lezzetiyle tamamlanır.
- Bir dilim karpuz ile süslenerek servis edilir.
Red Bull Summer Edition ve Portakal Lezzeti
- 5 cl Mandalina Suyu
- 3 cl Limon Suyu
- Red Bull Summer Edition
- Kurutulmuş Portakal
Red Bull Summer Edition - Tarif 2
Nasıl hazırlanır?
- Shaker içine Red Bull hariç bütün malzemeler sırası ile eklenip bol buzla çalkalanır.
- Tüm malzemeler buzlu kokteyl bardağına süzgeç yardımı ile süzülür.
- Kokteyl Red Bull Summer Edition karpuz lezzetiyle tamamlanır.
- Bir dilim kuru portakal ile süslenip servis edilir.