Red Bull Dünyasından Etkileyici Rekorlar

Red Bull dünyasında tarihe geçen performanslar sergilenmeye ve rekorlar kırılmaya devam ediyor. Superbike'ta üst üste yarış galibiyetleri, Formula 1'de farklı pozisyonlardan başlayarak yarış galibiyetleri ve dahası... Red Bull dünyasında bugüne kadar kırılmış en etkileyici rekorları ve başarıları aşağıda bulabilirsin.

01 Superbike'ta üst üste 13 yarış galibiyeti

Toprak Razgatlıoğlu 'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki başarılı kariyeri bu yıl yeni bir rekorla taçlandı. 2021 sezonunu şampiyon tamamladıktan sonra zirveye iki yıl ara veren Toprak, yeni takımı BMW ile mücadele ettiği 2024 sezonunda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Yılın en dikkat çeken detaylarından biri ise Toprak'ın üst üste 13 yarıştan galibiyetle ayrılması oldu. Bu, Düny Superbike Şampiyonası tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

02 F1'de 10 farklı pozisyondan başlayıp yarış galibiyeti

Max Verstappen 'in başarılarla dolu kariyeri devam ediyor. 2021, 2022 2023 ve 2024 olmak üzere üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, bu süreçte sayısız rekor kırdı. Hollandalı pilotun bu yıl elde ettiği başarılardan biri de farklı pozisyonlardan başlayıp yarış galibiyetine uzanma rekoru oldu. Son olarak Brezilya GP'sine 17. sıradan başlayıp zafere uzanan Verstappen, toplamda 10 farklı pozisyondan yarış kazanarak bu alanda rekoru eline geçirdi.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Sırıkla atlamada dünya rekoru

İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis'in üst üste kırdığı dünya rekorlarına 2024 yılında yenileri eklendi. Her seferinde çıtayı biraz daha yukarıya taşıyan ve başarıya ulaşan Red Bull sporcusu, Yaz Oyunları'nda 6.25 metrelik atlayışı ile rekoru geliştirmişti. Duplantis bununla yetinmedi ve Ağustos ayı sonundaki Elmas Ligi'nde 6.26 metre ile dünya rekorunu geliştirdi.

Armand Duplantis © Flo Hagena / Red Bull Content Pool

04 Bir uçakla geçilen en uzun tünel

İtalyan yarış ve akrobasi pilotu Dario Costa'nın 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş gösterisi nefesleri kesti. Zivko Edge 540 V2 model uçağı ile İstanbul'daki Çatalca Tünelleri'nde gerçekleştirdiği uçuşta 1.730 metrelik tüneli kusursuz bir biçimde geçen Costa, "bir uçakla geçilen en uzun tünel" rekorunun sahibi olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

2 dakika Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

05 Yerçekimsiz ortamda pit stop

Formula 1'de pit stop denince akla gelen ilk takım Oracle Red Bull Racing. Yıllardır istikrarlı şekilde en hızlı pit stop'lara imza atan pit ekibi, şansını bir kez de gökyüzünde denedi. Bir kozmonot eğitim uçağı ile yerçekiminin sıfırlandığı noktaya kadar yükselen Oracle Red Rull Racing pit ekibi, bu zorlu ortamdaki pit stop'u 20 saniyeden daha kısa sürede tamamlamayı başardı.

2 dakika Zero-G: Aston Martin Red Bull Racing'den Dünya Dışı Bir Pit Stop Sıfır yerçekimli bir ortamda pit stop yapmak mümkün mü? Formula 1'in en hızlı pit stop'u rekorunu elinde bulunduran Aston Martin Red Bull Racing bu sorunun cevabını arıyor.

06 Stratosferden yeryüzüne atlayış

Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlamacı Felix Baumgartner, 14 Ekim 2012 tarihinde bir hayali gerçeğe dönüştürmek için göğe yükseldi. ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen Red Bull Stratos kapsamında helyum balonuyla 38 bin 700 metreye kadar yükselen Felix, adeta uzaydan yaptığı atlayışıyla 1342.8 kilometre hıza ulaştı ve birçok rekor kırdı.

3 dakika İmkansız Görev Tamamlandı! Felix Baumgartner'ın Red Bull Stratos kapsamındaki inanılmaz rekor denemesinden en iyi anlar burada!