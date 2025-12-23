Red Bull Tetris Dünya Finali, Tetris'i nasıl bir üst seviyeye taşıdı?

Türkiye'den Fehmi Atalar ile Peru'dan Leo Solórzano, Dubai'de düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nin son maçında karşı karşıya geldiğinde tarihe geçiyorlardı. Yalnızca Tetris'e yeni ve yüksek tempolu bir soluk getiren global bir turnuvanın ilk şampiyonluğu için oynamakla kalmıyorlardı; yaptıkları her hamle, çölün üzerindeki gökyüzünde süzülen drone'lar tarafından gerçek zamanlı olarak sergileniyordu.

Bu, Tetris'in ekran tabanlı bir oyun olmaktan çıkıp açık hava sahasında, bağımsız ve canlı bir ortama taşındığı ilk resmi canlı oynanabilir gökyüzü Tetris oyunuydu.

1 dakika Kamera Arkası: Drone'larla final maçı oynatmanın zorluğu Drone uzmanı Kris Vloemans, gökyüzündeki ilk resmi canlı oynanabilir Tetris oyununu yaratmanın zorluklarını açıklıyor.

Her şey sona erdiğinde, Fehmi Atalar'ın Dünya Finali sahnesindeki taç giyişi, drone uzmanı Kris Vloemans'ın ifadesiyle "daha önce hiç yapılmamış bir şeyi" yaratmak için bir araya gelen profesyonel ekiplerin bir yıl süren emeğinin doruk noktasıydı.

Dünya Finali'nden ilkler 1) Gökyüzünde oynanan ilk resmi ve canlı Tetris oyunu 2) Dünyanın en büyük Tetris kurulumu

01 Cesurca planlama

Perulu Leo Solórzano, Dünya Finali'nde drone'larla Tetris oynuyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Riskler bundan daha fazla olamazdı. İzleyiciler önceden programlanmış drone gösterilerine aşinaydı ancak bu kez dünyanın en iyi iki Red Bull Tetris oyuncusu karşı karşıya gelecekti; spontane, öngörülemez, hiçbir kısıtı olmayan bir oyun ve her şeyin olabileceği bir mücadele.

Bu oyuna yakışır şekilde, işin içindeki bileşenler sayıca çok ve son derece karmaşıktı.

En kritik nokta, drone'ların oyuncuların şimşek hızındaki hamleleriyle eş zamanlı olarak gerçek zamanlı biçimde birleşmesi gerektiğiydi. Bu da milimetre hassasiyeti ve aralarındaki kusursuz koordinasyonu zorunlu kılıyordu.

Vloemans şöyle anlatıyor: "Hayal edin, havada -oyuncu başına- binin üzerinde drone var ve hepsi kendi bireysel verilerini alıyor ama gökyüzünde tek bir varlık gibi davranmaları gerekiyor. Ve bütün bunlar saniyenin çok küçük bir bölümünde oluyor. Hatta saniyede 30 kez."

Drone'ların hepsi kendi bireysel verilerini alıyor ama gökyüzünde tek bir varlık gibi davranmaları gerekiyor. Ve bütün bunlar saniyenin çok küçük bir bölümünde oluyor. Hatta saniyede 30 kez Kris Vloemans

Mekân da bir o kadar görkemliydi: Dubai Frame. Çöl zemininden 50 kat yüksekliğe eşdeğer bu yapı, mimarisiyle ünlü şehrin simgelerinden biri. Kültürel bir anıt olarak görülen Frame'in 150 metre yüksekliği ve 93 metre genişliği, kendi türbülansını ve rüzgâr ceplerini yaratıyordu. Dünya Finali maçında drone'lar, bu aydınlatılmış yapı içinde Tetrimino'ları oluşturacaktı.

Dubai Frame içinde drone'larla canlı bir oyun alanı oluşturmak © Dubai Frame

Heyecanı artıran bir diğer unsur ise Frame'deki izleyicilerin beklentileriydi. Aralarında Tetris'in yaratıcısı Alexey Pajitnov da vardı ve drone'larla Tetris oynandığını görme hayalini gerçekleştirmek için Dubai'ye gelmişti. Tetris efsanesi Henk Rogers da oradaydı.

Tüm bunlar ortadayken, küçücük bir hata (kaçan bir senkron, savrulan bir drone, geciken bir işaret) aylarca süren emeği ve inovasyonu yerle bir edebilirdi. Ancak bu kadar benzersiz bir hedef söz konusu olunca alternatif bir plan olamazdı. B planı yoktu.

02 Bir yıllık hazırlık

Seyirciler, oyunun bu ölçekte oynanışına hayran kaldılar © Philip Platzer

Hazırlıklar, ulusal final kazananları Dubai'ye ayak basmadan tam bir yıl önce başladı. Ancak bu eşi benzeri görülmemiş projedeki bilinmezlerin sayısı düşünüldüğünde bu süre bile dardı.

Dünya genelinde drone ışık gösterilerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan, dört Guinness Dünya Rekoru'na sahip ve birçok sektör ödülü kazanmış Lumasky, drone uçuşunun tüm yönlerini üstlendi. Görevleri; dönen, kayan ve düşen Tetrimino'ları gerçek zamanlı olarak, parçaların düşüş hızında ve oyuncuların hamleleri kadar hızlı bir şekilde yaratmanın yolunu bulmaktı.

Bu daha önce yapılmamış bir şey Kris Vloemans

Vloemans şöyle açıklıyor: "Tetris oyununu doğrudan drone'lara bağlayamazsınız. Bu yüzden Lumasky ekibi kendi Red Bull Tetris sürümünü geliştirmek zorunda kaldı. Böylece oyun, arada herhangi bir dış katman olmadan doğrudan drone'lara ulaşabildi. Yani gerçekten gökyüzünde Tetris oynuyorlar."

Gösteride uçacak toplam 4.000 özel droneun 1.200'ü açılış sekansında, 2.800'ü (oyuncu başına 1.400 drone) ise Dünya Finali maçında kullanıldı. Her biri yaklaşık büyük bir elma ağırlığındaydı, buna rağmen olağanüstü bir tepki hızına ve potansiyele sahipti.

Red Bull Tetris drone gerçekleri Adet Toplam 4.000: Dünya Finali'nde 2.800 (oyuncu başına 1.400), açılışta 1.200 Ağırlık 249 gram (her biri)

Kalkış öncesi drone konumlandırmasında yapılacak küçük bir hata bile felaketle sonuçlanabilirdi. Lumasky'den Danil Skopin şöyle anlatıyor: "Tüm drone'ların belirli bir yönde, kuzeye bakacak şekilde hizalanması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü doğru yöne bakmazlarsa çarpışabilirler."

1 dakika Kamera Arkası: 4.000 drone'u kurmak Lumasky'den Danil Skopin, Red Bull Tetris Dünya Finali için 4.000 drone'un yerleştirilme sürecini ve hassasiyetini açıklıyor.

Drone'lar ayrıca yüksek parlaklığa sahip RGB 40W LED'lerle donatılmıştı. "RGB" kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ifade eder; bu renklerin birleşimiyle 16 milyon renk üretilebiliyor ve uygun koşullarda kilometrelerce uzaktan görülebiliyordu.

03 Büyük test

Fehmi Atalar şampiyonluğu kutluyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Yine de dünyanın en iyi ekipmanı bile, zamanlama ve senkronizasyon kusursuz değilse hiçbir anlam ifade etmezdi.

Drone hareketleri, renkler ve geçişler önceden programlanmış bir zaman çizelgesi aracılığıyla gösterinin müziğiyle senkronize edildi. Böylece hava koreografisi, ritim ve dinamik ışık efektlerini birleştiren bütüncül bir görsel anlatı oluşturuldu. Senkronizasyon, "timecode" veya manuel tetikleme yoluyla yönetilebiliyor ve saniye ya da kare hassasiyetinde ayarlanabiliyordu.

Aylar boyunca farklı bileşenlerin kademeli testleri yapıldı ancak nihayet, gösteriden bir gün önce, tüm teknik ve performans ekipleri Dubai Frame'de ya hep ya hiç niteliğinde bir prova için bir araya geldi. Bu prova teknolojiyi doğrulamak, işaretleri kilitlemek ve gözden kaçan bir şey varsa çözmek için son şanstı.

Gerçekten gökyüzünde Tetris oynuyorlar Kris Vloemans

Gökyüzünde canlı oynanabilir bir Tetris oyunundan önce, açılış tamamen bir şov olacaktı; ek drone gösterileri, Red Bull sporcusu Dani Román ile Skydive Dubai'den Darren Burke'ün Dubai Frame'in tepesinden BASE atlayışları, canlı sunucular ve prodüktör El Waili ile BAE'nin Firdaus Orkestrası üyelerinin performansları. Her şey kusursuz biçimde sıralanmıştı.

Açılış için ekip, kamera donanımlı drone'larla seyirciyi heyecanlandıracak POV görüntüler yakalayacaktı. Bu görüntüler dev ekranda gösterilirken, pirotekniklerin arasından bile yüksek hızlarda uçulacaktı, nokta atışı bir hassasiyet gerekecekti.

Gösterinin drone pilotlarından Ralph Hogenbirk şöyle diyordu: "Eğer timecode'u yanlış ayarlarsak, gerçekten büyük bir sorun yaşarız."

1 dakika Kamera Arkası: Dünya Finali'nin kayıt aşaması Drone pilotu Ralph Hogenbirk, Red Bull Tetris Dünya Finali'nde birinci şahıs bakış açısıyla çekim yapmanın ne gerektirdiğini anlatıyor.

04 Ve Tetris gökyüzünde

Ve her şey büyük ana geldiğinde (4.000 drone, dünyanın en iyi iki Red Bull Tetris oyuncusunun 10 dakikalık oyunu) görseller her şeyi anlatıyordu:

Drone gösterisi Dubai semalarını aydınlattı © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Gösteride canlı müzik, özel konuklar ve toplamda 4.000 drone yer aldı © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Fehmi Atalar, Red Bull Tetris Dünya Finali'nde drone'larla oynuyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool Dev ekranda Red Bull Tetris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Fehmi Atalar'ın şampiyonluğu kazandığını anladığı an © Dean Treml/Red Bull Content Pool