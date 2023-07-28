F1 Yeteneklerini Test Et!

Pilotları başarıya götüren konuların başında elbette ki pist bilgisi geliyor. Hangi viraj hangi viteste ve hızda dönülür, nerelerde atak yapılır, en iyi geçiş noktaları nerelerdir, bunları bilmek önemli.

Hafıza

'da da senden istenen tam olarak bu; oyunun hemen başında pistin önemli noktaları gösteriliyor ve sonrasında sorulan yerleri pist üzerinde işaretlemen gerekiyor.