Bir Oyun Daha
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OYUN
F1 Yeteneklerini Test Et!
Red Bull Tryouts ile Formula 1 yeteneklerini test edebilir ve ödüllere uzanmak için rekabete dahil olabilirsin.
Formula 1 tutkularının yeteneklerini test edebilecekleri Red Bull Tryouts, 15 Ağustos itibariyle yayında olacak ve oyuncular arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Üç aşamadan oluşan oyunda pist bilgini, reflekslerini ve odaklanma dereceni ölçme şansı bulacaksın.
Altı hafta boyunca oynanabilir olacak Red Bull Tryouts’un lider tablosunda ilk sırayı alan isim, bir arkadaşı ile unutulmaz bir Red Bull Racing tecrübesi yaşayacak. İlk 10 sırada yer alanlar ise Red Bull Racing ürünleri kazanacak. İşte Red Bull Tryouts’un aşamaları...
Hafıza
Pilotları başarıya götüren konuların başında elbette ki pist bilgisi geliyor. Hangi viraj hangi viteste ve hızda dönülür, nerelerde atak yapılır, en iyi geçiş noktaları nerelerdir, bunları bilmek önemli. Hafıza'da da senden istenen tam olarak bu; oyunun hemen başında pistin önemli noktaları gösteriliyor ve sonrasında sorulan yerleri pist üzerinde işaretlemen gerekiyor.
Refleks
Yarışların en kritik anlarından biri start tabii ki. Kimi zaman yarışın kaderini belirlediği için iyi start almak oldukça önemli. Beş kırmızı ışığın sönmesi ile iyi bir kalkış yapmalı, doğru zamanda vites yükselterek çabucak hızlanmalısın. Refleks etabı hem kırmızı ışıkların sönmesine tepkini hem de yeterli devire ulaşınca ne kadar hızlı vites yükseltebildiğini ölçüyor.
Odaklanma
Hafızanın ve reflekslerinin iyi olduğunu kanıtladıktan sonra son aşamada odaklanmanı test edeceksin. Odaklanma etabının başında ekranda üç tane nokta beliriyor ve kısa sürede bunların yanına yenileri ekleniyor. Sonrasında tüm noktalar saniyeler boyunca ekranda rastgele gezinmeye başlıyor, bu süreç sona erdiğinde ise baştaki üç noktanın hangileri olduğunu bulman gerekiyor.