Red Bull Tryouts Nasıl Oynanır?

Hafıza, refleks ve odaklanma konusunda kendine güveniyor musun? Cevabın "evet" ise Red Bull Tryouts meydan okumasına katıl, üç aşamadan oluşan bu Formula 1 oyununda en yüksek puanı elde et ve ödülün sahibi ol!

Altı hafta sürecek ve sana unutulmaz bir Red Bull Racing tecrübesi yaşatacak Red Bull Tryouts meydan okumasında hafıza, refleks, odak olmak üzere üç farklı etap yer alıyor. Peki bu etaplar nasıl oynanıyor?

Hafıza

Formula 1 takvimi her geçen yıl daha da yoğun hale geliyor, haliyle pilotların yarışacakları pist sayısı artıyor. Yarışlarda başarılı olmanın kilit noktalarından biri bu pistleri tanımak. Neyse ki Red Bull Tryouts’ta sadece tek bir pistten, Red Bull Ring’den sorumlusun.

Hafıza © Red Bull

Oyunun hafıza etabında pistin beş ayrı noktası kısa süreliğine isimleri ile gösteriliyor ve ardından rastgele olarak bu noktaların nerede olduğu soruluyor. Noktaları pist haritası üzerinden ne kadar çabuk ve isabetli işaretlersen alacağın puan da o kadar yüksek oluyor.

Refleks

Formula 1’i yakından takip ediyorsan, pilotların farklı refleks antrenmanları yaptıklarını görmüşsündür. Kimisi havadan bırakılan topları düşmeden yakalamaya, kimisi ışığı yanan düğmelere çabucak basmaya çalışır. Refleksler yarışın birçok noktasında zaman kazandırır.

Refleks © Red Bull

Reflekslere ihtiyaç duyulan ilk yer yarış start’ı tabii ki. Oyunun refleks bölümünde de ilk olarak beş kırmızı ışık söner sönmez gaza basman, sonrasında ise yeterli devirlere ulaşınca vites artırman gerekiyor. Tahmin edersin ki zamanlamanın en çok önem arz ettiği etap bu.

Odak

Pisti tanıyabilirsin, reflekslerin iyi olabilir ancak odaklanmadan başarıya ulaşamazsın. Pilotlar yüksek hızlarda seyrederken aynı anda birçok şeye odaklanmak zorundalar; önlerindeki yol, rakipler, pist üstünde gerçekleşen olaylar, hatta direksiyondaki göstergeler.

Odak © Red Bull

Son etap belki de en zor kısım. En başta üç nokta beliriyor ve bir süre sonra bunların yanına yenileri ekleniyor. Daha sonra tüm noktalar saniyeler boyunca rastgele hareket ediyor ve süreç sona erdiğinde aynı anda takip etmen gereken baştaki üç noktayı bulman gerekiyor.

Artık meydan okuma zamanı! Red Bull Tryouts sayfasına git, yeteneklerini konuştur ve sıralamada zirvenin sahibi ol!